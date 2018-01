Google Plus

Sci Alpino - Kitzbuhel, discesa libera: i pettorali

Sesta discesa di stagione a Kitzbuehel. Al momento, due fuoriclasse oltre la concorrenza. Beat Feuz e Aksel Svindal vantano due successi a testa. Per lo svizzero, assolo a Lake Louise nella tappa inaugurale e recente sigillo sul pendio di casa di Wengen. Per lo scandinavo, affermazioni a Beaver e in Gardena. Svindal può sventolare anche l'assolo nel SuperG di ieri, primo appuntamento sulle mitiche nevi di Kitz. Il duello appare quindi annunciato, il norvegese ha il quinto pettorale, Feuz il settimo.

Le alternative sono credibili. Partiamo da casa Italia. Dominik Paris - n.9 - è l'unico a poter vantare una vittoria nella corrente annata, esclusi i due citati in precedenza. Interpretazione perfetta a Bormio. Fill, settimo ieri, scatta con l'11, può provarci anche Innerhofer - n.2, quarto a Beaver.

Jansrud - secondo in Gardena e primo dei battuti anche qui in SuperG - minaccia il trono norvegese di Svindal. Indossa il n.3 Occorre poi considerare il plotone austriaco, capitanato da Matthias Mayer - n.13.

Gli atleti iscritti sono 59, partenza fissata per le 11.30. Diretta su RaiSport ed Eurosport, cronaca al termine su VAVEL Italia.

I primi trenta

1 1 REICHELT Hannes Salomon

2 2 INNERHOFER Christof Rossignol

3 3 JANSRUD Kjetil Head

4 4 CAVIEZEL Mauro Atomic

5 5 SVINDAL Aksel Lund Head

6 6 BAUMANN Romed Salomon

7 7 FEUZ Beat Head

8 8 CLAREY Johan Head

9 9 PARIS Dominik Nordica

10 10 KUENG Patrick Salomon

11 11 FILL Peter Atomic

12 12 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

13 13 MAYER Matthias Head

14 14 NYMAN Steven Fischer

15 15 THEAUX Adrien Head

16 16 KRIECHMAYR Vincent Fischer

17 17 KILDE Aleksander Aamodt Head

18 18 KLINE Bostjan Stoeckli

19 19 DRESSEN Thomas Rossignol

20 20 SANDER Andreas Atomic

21 21 GOLDBERG Jared Head

22 22 ROULIN Gilles Head

23 23 BARANDUN Gian Luca Salomon

24 24 CATER Martin Stoeckli

25 25 GISIN Marc Rossignol

26 26 MUZATON Maxence Rossignol

27 27 WALDER Christian Head

28 28 BENNETT Bryce Fischer

29 29 FERSTL Josef Head

30 30 FAYED Guillermo Head

L'ordine di partenza completo