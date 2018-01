Google Plus

Sci Alpino - A Kitzbuehel tocca a Hirscher, i pettorali dello slalom speciale

Quando si parla di slalom e più in generale di sci alpino al maschile, un nome tende a ricorrere con frequenza, quello ovviamente di Marcel Hirscher. Il cannibale austriaco sta monopolizzando la classifica dedicata allo speciale e si sta dirigendo a grandi passi verso l'ennesima sfera assoluta. Si approda a Kitz, in tema slalom, dopo il dominio di Hirscher a Wengen. Sette giorni fa, ennesima lezione in materia, con Kristoffersen costretto a digrignare i denti e a mostrare sorriso di circostanza sul secondo gradino del podio. Prima di Wengen, Adelboden, medesimo risultato, gap più contenuto. Muta lo scenario, Hirscher sembra prestare il fianco, ma alla fine esulta.

Difficile insidiare Hirscher, difficile inserirsi in un contesto da podio. Deve provarci l'Italia, ancorata a un Gross fin qui piazzato e a un Moelgg a caccia dell'acuto pre-olimpico. Le principali carte azzurre albergano nel primo mini-gruppo e Gross ha addirittura l'occasione di sfruttare il primo pettorale, quindi di accarezzare una pista intatta. Apre il cancelletto qualche secondo prima di Hirscher. Moelgg ha invece il 7, tra i due un altro austriaco pericoloso - Matt, 4 - Yule, Myhrer e ovviamente Kristoffersen.

Ci sono poi possibile variabili, atleti in grado di sfruttare eventuali aperture. Citiamo, tra gli altri, Aerni - 11 - e Dopfer, senza dimenticare Ryding e Feller.

Il pacchetto tricolore nei 30 si completa con l'eterno Thaler - 28 - mentre per apprezzare il resto del contingente occorre attendere un po'. Questa la sequenza: 41 Sala, 46 Razzoli, 52 Bacher, 55 Liberatore, 61 Tonetti.

La prima manche è in programma alle 10.30, epilogo tre ore dopo. 76 gli sciatori al via. I primi 30:

1 1 GROSS Stefano Voelkl

2 2 HIRSCHER Marcel Atomic

3 3 YULE Daniel Fischer

4 4 MATT Michael Rossignol

5 5 MYHRER Andre Head

6 6 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

7 7 MOELGG Manfred Fischer

8 8 KHOROSHILOV Alexander Fischer

9 9 PINTURAULT Alexis Head

10 10 HARGIN Mattias Atomic

11 11 AERNI Luca Salomon

12 12 DOPFER Fritz Nordica

13 13 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

14 14 RYDING Dave Fischer

15 15 FELLER Manuel Atomic

16 16 LIZEROUX Julien Salomon

17 17 SCHWARZ Marco Atomic

18 18 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian Rossignol

19 19 GRANGE Jean-Baptiste Rossignol

20 20 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

21 21 HIRSCHBUEHL Christian Rossignol

22 22 NORDBOTTEN Jonathan Head

23 23 MEILLARD Loic Rossignol

24 24 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

25 25 STRASSER Linus Rossignol

26 26 DIGRUBER Marc Atomic

27 27 READ Erik Fischer

28 28 THALER Patrick Atomic

29 29 CHODOUNSKY David Nordica

30 30 BUFFET Robin Salomon