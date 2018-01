Google Plus

Sci Alpino - Cortina d'Ampezzo, Super G: i pettorali

Ultimo impegno veloce a Cortina. Tramonto con il Super G, dopo le discese di venerdì e sabato. Un denominatore comune fin qui, Lindsey Vonn. Seconda nell'appuntamento inaugurale, folgorata da Sofia Goggia ma soprattutto vittima di una evidente sbavatura, prima nella replica, parte anche oggi con i gradi di favorita. Vanta su questa pista innumerevoli successi, può ampliare un bottino senza eguali. La Vonn indossa il sesto pettorale e può quindi lanciarsi con interessanti riferimenti, perché prima di lei troviamo già protagoniste annunciate.

Johanna Schnarf, due volte in top ten, apre la gara, Anna Veith - con il 3 - cerca di concludere al meglio un passaggio difficile. Circoletto rosso sul numero 5, tocca a Federica Brignone, tradita da Cortina, ma pronta a prendersi la rivincita. Assorbe il Super G con maggiore facilità, il trionfo austriaco della scorsa settimana conferma l'assunto. Attenzione anche alla Gut - 7 - quarta venerdì, seconda alle spalle di Federica a Bad Kleinkirchheim. Nadia Fanchini - 8 - è la seconda azzurra sul tracciato, precede Tina Weirather, la possibile anti-Vonn.

Sofia Goggia, per fortuna uscita senza troppe conseguenze ieri, ha il 13, Mikaela Shiffrin, regina di coppa, il 16. Sul podio in discesa due giorni fa, studia da dominatrice anche nel settore rapido. Può imporsi. Con il 21 la Hofer, con il 26 la Delago, queste le ultime italiane nelle trenta. 58 le atlete al cancelletto, il contingente azzurro si completa con Bassino, Pirovano, Stuffer e Sosio. La gara è in programma alle 11.45, qui le prime trenta:

1 1 SCHNARF Johanna Fischer

2 2 HAASER Ricarda Fischer

3 3 VEITH Anna Head

4 4 GISIN Michelle Rossignol

5 5 BRIGNONE Federica Rossignol

6 6 VONN Lindsey Head

7 7 GUT Lara Head

8 8 FANCHINI Nadia Dynastar

9 9 WEIRATHER Tina Head

10 10 GAUTHIER Tiffany Rossignol

11 11 HUETTER Cornelia Head

12 12 SUTER Corinne Head

13 13 GOGGIA Sofia Atomic

14 14 HAEHLEN Joana Voelkl

15 15 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

16 16 SHIFFRIN Mikaela Atomic

17 17 MOWINCKEL Ragnhild Head

18 18 WORLEY Tessa Rossignol

19 19 VENIER Stephanie Atomic

20 20 FLURY Jasmine Stoeckli

21 21 HOFER Anna Atomic

22 22 TIPPLER Tamara Voelkl

23 23 PIOT Jennifer Rossignol

24 24 SIEBENHOFER Ramona Fischer

25 25 GAUCHE Laura Salomon

26 26 DELAGO Nicol Atomic

27 27 NUFER Priska Dynastar

28 28 MIRADOLI Romane Dynastar

29 29 SCHEYER Christine Head

30 30 ROSS Laurenne Voelkl