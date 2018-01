Sci Alpino, Gigante femminile - Kronplatz: i pettorali

Tappa infrasettimanale per il circuito di coppa. Tradizionale gigante femminile sul pendio di Plan de Corones. Ultima fermata, nel format, a Kranjska Gora, con l'assolo di Mikaela Shiffrin davanti a Worley e Goggia. Partiamo dalle note dolenti, l'assenza di Sofia dopo il doppio errore a Cortina, stacco necessario per ritrovare lucidità. L'Italia riabbraccia invece Federica Brignone, prima qui lo scorso anno e reduce da un pesante virus influenzale. Da valutare la sua condizione. Rientra anche la tedesca Rebensburg, altra variabile da considerare per podio e vittoria. Ad aprire il gigante - prima manche alle 10, la seconda alle 13 - Tessa Worley, citata in precedenza e fuoriclasse della materia. Sulle sue code, Shiffrin, Rebensburg e Brignone, in una manciata di minuti il meglio.

Lara Gut, pettorale n.5, deve dimostrare qualcosa nelle discipline tecniche, confermare l'ascesa ammirata in un contesto veloce. A rifinire il primo mini-gruppo di merito, Brunner e Moelgg, splendida in apertura di stagione e ora in leggera flessione. Con l'8, Marta Bassino, ha qualità, va a caccia di un risultato. L'austriaca Brem insegue sensazioni antiche - n.10.

Nelle trenta, pettorale 21, anche Irene Curtoni. Le azzurre, nel complesso, sono sei, al tramonto di gara spazio a Bertani e Fiorano. Sono 60 le atlete al cancelletto, diretta della gara su RaiSport ed Eurosport, cronaca su VAVEL Italia.

L'ordine di partenza

1 1 WORLEY Tessa Rossignol

2 2 SHIFFRIN Mikaela Atomic

3 3 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

4 4 BRIGNONE Federica Rossignol

5 5 GUT Lara Head

6 6 BRUNNER Stephanie Head

7 7 MOELGG Manuela Dynastar

8 8 BASSINO Marta Salomon

9 9 HOLDENER Wendy Head

10 10 BREM Eva-Maria Fischer

11 11 HECTOR Sara Head

12 12 MOWINCKEL Ragnhild Head

13 13 VLHOVA Petra Rossignol

14 14 DREV Ana Voelkl

15 15 MEILLARD Melanie Rossignol

16 16 HANSDOTTER Frida Rossignol

17 17 HAVER-LOESETH Nina Rossignol

18 18 ROBNIK Tina Voelkl

19 19 WILD Simone Fischer

20 20 FRASSE SOMBET Coralie Head

21 21 CURTONI Irene Rossignol

22 22 HAASER Ricarda Fischer

23 23 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

24 24 HROVAT Meta Stoeckli

25 25 SCHILD Bernadette Head

26 26 ALPHAND Estelle Rossignol

27 27 LYSDAHL Kristin Rossignol

28 28 TRUPPE Katharina Fischer

29 29 TILLEY Alex Head

30 30 BARIOZ Taina Head