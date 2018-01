Sci Alpino - Schladming, slalom speciale maschile: i pettorali

A Kitzbuehel, la prima di Kristoffersen. L'eterno secondo sul gradino più alto del podio, Marcel Hirscher, il re, tramortito nella prima manche e controllato nella seconda. Fuori Matt, unica possibile alternativa al duo che da tempo strappa i riflettori nello speciale. Con meno pressione, il norvegese punta a dare continuità al periodo favorevole. Da Kitz a Schladming, sede dello slalom in notturna odierno. La prima discesa è in programma alle 17.45, tre ore dopo l'epilogo. Kristoffersen prende il via con il secondo pettorale, Hirscher con il sesto.

La gara viene aperta da un azzurro, Manfred Moelgg. Segnali di ripresa nella seconda manche del week-end, un balzo per sopravanzare il connazionale Gross. Moelgg, come detto, ha l'1, Gross il 3. Pista perfetta quindi, condizioni favorevoli per strappare una performance di livello. Myhrer ha il 4, anticipa Matt, vicino a Kristoffersen per metà gara a Kitzbuehel e poi fuori nella seconda. Yule, sul podio due giorni fa, ha il 7. Nei 15, da seguire con attenzione anche Dopfer, Feller e Aerni. Ryding chiude il pacchetto dei migliori.

Capitolo Italia - N.30 per Thaler, occorre attendere qualche minuto in più per ammirare Sala, Bacher, Liberatore e Razzoli. Gli atleti iscritti sono 76, diretta su RaiSport ed Eurosport, cronaca al termine su VAVEL.

I primi trenta

1 1 MOELGG Manfred Fischer

2 2 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

3 3 GROSS Stefano Voelkl

4 4 MYHRER Andre Head

5 5 MATT Michael Rossignol

6 6 HIRSCHER Marcel Atomic

7 7 YULE Daniel Fischer

8 8 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

9 9 DOPFER Fritz Nordica

10 10 FELLER Manuel Atomic

11 11 LIZEROUX Julien Salomon

12 12 AERNI Luca Salomon

13 13 PINTURAULT Alexis Head

14 14 HARGIN Mattias Atomic

15 15 RYDING Dave Fischer

16 16 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

17 17 SCHWARZ Marco Atomic

18 18 KHOROSHILOV Alexander Fischer

19 19 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian Rossignol

20 20 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

21 21 GRANGE Jean-Baptiste Rossignol

22 22 NORDBOTTEN Jonathan Head

23 23 HIRSCHBUEHL Christian Rossignol

24 24 MEILLARD Loic Rossignol

25 25 STRASSER Linus Rossignol

26 26 DIGRUBER Marc Atomic

27 27 CHODOUNSKY David Nordica

28 28 READ Erik Fischer

29 29 NOEL Clement Dynastar

30 30 THALER Patrick Atomic