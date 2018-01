Sci Alpino - Kronplatz, Gigante:  Shiffrin out, Mowinckel al comando. Bassino seconda

foto Marco Trovati - Pentaphoto

A Kronplatz va in scena il penultimo slalom gigante della stagione e sull'Erta San Vigilio c'è una grossa sopresa: Mikaela Shiffrin è fuori dai giochi. La statunitense, scesa con il pettorale numero due, disputa una prima parte sui soliti ritmi, poi, però, sbaglia in entrata di muro facendosi trasportare fuori traiettoria e scivolando nel tentativo di rientrare. Per la prima volta in stagione la Shiffrin non ci sarà nella seconda manche. Al posto dell'americana, al comando si mette la norvegese Mowinckel, autrice di una discesa perfetta nella prima parte e un po' zoppicante in fondo, dove perde quasi tutto il vantaggio accumulato rimanendo con soli otto centesimi. Prima inseguitrice della norge è un'azzurra, Marta Bassino. L'italiana è alla ricerca del pettorale olimpico e una prestazione del genere va certamente a suo favore. Otto i centesimi di ritardo per lei, che nel pomeriggio deve dare continuità e centrare quantomeno il primo podio stagionale. Completa il podio provvisorio Viktoria Rebensburg, distante soli nove centesimi dalla scandinava.

Ai piedi del podio una sorprendente Sara Hector che si inserisce davanti ad una Federica Brignone non al top a causa dell'attacco influenzale che l'ha colpita, ma che si conferma tra le migliori della specialità. L'azzurra paga quarantatré centesimi alla Mowinckel, un ritardo colmabile nel corso della seconda manche, anche se bisognerà vedere come risponderà il suo fisico debilitato. Chiude il lotto delle pretendenti alla vittoria Estelle Alphand. La svedese, scesa con il pettorale numero ventisei, disputa una grande prova passando addirittura in luce verde nei primi due intermedi, salvo poi accusare il colpo sul Para del Pech, il muro al 61% che era la chiave di questa prima manche.

Dopo la Alphand iniziano i distacchi pesanti, quelli oltre il secondo, e li inaugura la nostra Irene Curtoni, brava comunque a trovare il ritmo in alto salvo poi incappare nell'errore prima del muro. Seguono l'italiana Vhlova, Hansdotter, Brunner e Worley, nessuna di loro è riuscita a interpretare al meglio la pista.

Top ten:

1 12 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:03.24

2 8 BASSINO Marta ITA 1:03.32 +0.08

3 3 REBENSBURG Viktoria GER 1:03.33 +0.09

4 11 HECTOR Sara SWE 1:03.50 +0.26

5 4 BRIGNONE Federica ITA 1:03.67 +0.43

6 26 ALPHAND Estelle SWE 1:03.73 +0.49

7 21 CURTONI Irene ITA 1:04.26 +1.02

8 13 VLHOVA Petra SVK 1:04.48 +1.24

9 16 HANSDOTTER Frida SWE 1:04.54 +1.30

10 6 BRUNNER Stephanie AUT 1:04.65 +1.41