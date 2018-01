Sci Alpino - Gigante Kronplatz: Rebensburg trionfa davanti a Mowinckel. Terza Brignone

Foto: Pentaphoto/FISI

Sull'Erta San Vigilio di Kronplatz si impone Viktoria Rebensburg che conquista la diciassettesima vittoria in carriera, la terza dell'anno dopo Soelden e Killington. Con i cento punti presi oggi, la tedesca balza anche al comando della classifica di specialità con trentasette punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin, uscita di scena già nella prima manche. Alle spalle della Rebensburg si piazza un'ottima Ragnhild Mowinckel, che si è arresa per soli tre centesimi. Medaglia di bronzo per una splendida Federica Brignone che coglie il terzo posto a sessantasei centesimi nonostante l'influenza che l'ha colpita nei giorni passati. Perde terreno, ma coglie comunque il miglior piazzamento stagione nello slalom gigante Marta Bassino, quarta al termine di una seconda manche composta da molte imprecisioni. Questa medaglia di legno potrebbe valerle anche la chiamata per le olimpiadi, visto che Irene Curtoni ha chiuso alle sue spalle in ottava posizione.

Disputano un'ottima seconda manche la Meillard e la Worley. La svizzera scava il solco sul piano, eccezionale in quel punto, mentre la francese ne ritocca il tempo grazie ad una prima parte di pista sciata in maniera notevole. Entrambe chiudono in top ten, sesta la transalpina, nona l'elvetica, che si rende protagonista anche del maggiori recupero di giornata vista la ventesima posizione di stamattina. Completano la top ten Sara Hector, quinta, Estelle Alphand, settima e in difficoltà sul muro, e Wendy Holdener, decima ed autrice anche lei di un ottimo recupero.

Delude, invece, Manuela Moelgg che perde due posizioni rispetto alla tredicesima conquistata al mattino. La padrona di casa non riesce ad esprimersi al massimo e termina con il quindicesimo tempo finale. Ancora più indietro Lara Gut, ventiseiesima, che conferma lo scarso feeling con lo slalom gigante in questa stagione, in cui non è mai andata oltre la top ten conquistata a Courchevel e Lienz.

La Top Ten:

1 3 REBENSBURG Viktoria GER 2:06.19

2 12 MOWINCKEL Ragnhild NOR 2:06.22 +0.03

3 4 BRIGNONE Federica ITA 2:06.85 +0.66

4 8 BASSINO Marta ITA 2:07.07 +0.88

5 11 HECTOR Sara SWE 2:07.15 +0.96

6 1 WORLEY Tessa FRA 2:08.10 +1.91

7 26 ALPHAND Estelle SWE 2:08.12 +1.93

8 21 CURTONI Irene ITA 2:08.18 +1.99

9 15 MEILLARD Melanie SUI 2:08.35 +2.16

10 9 HOLDENER Wendy SUI 2:08.57 +2.38