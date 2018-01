Sci Alpino - Garmisch, oggi la prima prova

Il circuito maschile di coppa si ferma a Garmisch, Germania. Dopo lo slalom in notturna di Schladming, con annesse polemiche per il lancio di palle di neve all'indirizzo del norvegese Kristoffersen, quattro giorni in terra teutonica, destinati a culminare nella discesa di sabato e nello speciale di domenica. Il primo assaggio con il tracciato è previsto per la giornata odierna - oggi e domani due prove cronometrate - il via alle 11.45. Sono 65 gli atleti iscritti, con il n.1 Beat Feuz, più volte vincitore in stagione e beffato nel giardino di casa. Secondo a Kitzbuhel, battuto dalla sorpresa Dressen. Thomas, con il supporto del pubblico, apre il cancelletto con il 5, subito dopo Innerhofer, primo degli azzurri a valutare il percorso. Con il 2, un altro big, l'austriaco Matthias Mayer.

In chiave Italia, con l'11 Fill - il migliore a Kitz, nono al termine - con il 15 Paris, atteso a ben altra performance. Gli altri indossano numeri alti, occorre attendere un po' per seguire Casse, Buzzi, Marsaglia, Prast e Schieder. Come sempre, sotto la lente d'ingrandimento il pacchetto norvegese, guidato da Svindal - 17 - e Jansrud - 13. Theaux, più volte tra i primi in prova, ha il 9.

I primi trenta

1 1 FEUZ Beat Head

2 2 KLINE Bostjan Stoeckli

3 3 MAYER Matthias Head

4 4 INNERHOFER Christof Rossignol

5 5 DRESSEN Thomas Rossignol

6 6 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

7 7 REICHELT Hannes Salomon

8 8 SANDER Andreas Atomic

9 9 THEAUX Adrien Head

10 10 NYMAN Steven Fischer

11 11 FILL Peter Atomic

12 12 FRANZ Max Atomic

13 13 JANSRUD Kjetil Head

14 14 KUENG Patrick Salomon

15 15 PARIS Dominik Nordica

16 16 BAUMANN Romed Salomon

17 17 SVINDAL Aksel Lund Head

18 18 KILDE Aleksander Aamodt Head

19 19 KRIECHMAYR Vincent Fischer

20 20 CAVIEZEL Mauro Atomic

21 21 WALDER Christian Head

22 22 BENNETT Bryce Fischer

23 23 CLAREY Johan Head

24 24 GISIN Marc Rossignol

25 25 ROGER Brice Rossignol

26 26 MUZATON Maxence Rossignol

27 27 ROULIN Gilles Head

28 28 FERSTL Josef Head

29 29 JANKA Carlo Rossignol

30 30 GOLDBERG Jared Head