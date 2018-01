Sci Alpino, Combinata Lenzerheide: Vonn comanda in SuperG, seconda Brignone | Twitter Under Armour Outdoor

Va in archivio la manche di Super G della combinata alpina di Lenzerheide. Sulla pista svizzera, dove è stato disegnato un tracciato regolare e con curve dagli angoli abbastanza stretti sul muro, è Lindsey Vonn a registrare il miglior tempo battendo quello di Federica Brignone. La statunitense ha fatto la differenza dove tutte le altre hanno pagato dazio all'azzurra, ovvero sul muro, incrementando ancora il vantaggio accumulato sul piano iniziale. Al termine della discesa batte di sei decimi il tempo della Brignone, brava nella seconda parte di pista, ma troppo lenta sul piano iniziale. Conclude il podio virtuale Ragnhild Mowinckel, ma la favorita resta Wendy Holdener, quinta a settantuno centesimi, che può scatenare tutto il suo talento nei pali stretti per recuperare il ritardo accumulato.

Continua a dare buoni segnali in vista delle Olimpiadi anche Marta Bassino, scesa con il pettorale numero due e autrice di una buona manche che le vale il quarto posto a pari merito con la Holdener. Come Brignone, anche la cuneese perde terreno sul piano iniziale per poi scatenarsi sul muro, in slalom però sarà dura per lei centrare il podio. Con lo stesso tempo dell'italiana e della Holdener c'è anche Lara Gut, scesa con il pettorale numero trentuno ma brava ad inserirsi tra le pretendenti al podio.

Dopo le tre sciatrici a pari tempo c'è uno scalino di venti centesimi per trovare la Feierabend, scesa con il pettorale numero uno, ma un po' lenta sul muro. Completano la top ten Venier, Haaser e Johanna Schnarf, scesa con il numero ventotto e sciatrice abile nella combinata. Quest'oggi paga in Super G a causa di una mancanza di scorrevolezza sul muro, ma la top ten è alla sua portata. Completano il quadro delle italiane Nicol Delago, diciassettesima, Federica Sosio, trentunesima a causa di un errore ad inizio muro dove sbaglia ingresso trascinando il ritardo di linea sino al traguardo.

La Top Ten:

1 16 VONN Lindsey USA 1:11.84

2 7 BRIGNONE Federica ITA 1:12.44 +0.60

3 13 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:12.49 +0.65

4 31 GUT Lara SUI 1:12.55 +0.71

4 9 HOLDENER Wendy SUI 1:12.55 +0.71

4 2 BASSINO Marta ITA 1:12.55 +0.71

7 1 FEIERABEND Denise SUI 1:12.83 +0.99

8 14 VENIER Stephanie AUT 1:12.88 +1.04

9 15 HAASER Ricarda AUT 1:13.04 +1.20

10 28 SCHNARF Johanna ITA 1:13.29 +1.45