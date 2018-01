Sci Alpino, Lenzerheide: Holdener conquista la combinata, seconda Bassino

foto Marco Trovati - Pentaphoto

La neve svizzera di Lenzerheide assiste alla vittoria netta, senza discussione, di Wendy Holdener. La padrona di casa sbaraglia la concorrenza con una manche di slalom praticamente perfetta nonostante lo sfaldamento progressivo che ha subito la neve, sempre più segnata mano a mano che la atlete prendevano il via dal cancelletto di partenza. Alle spalle della Holdener c'è una splendida Marta Bassino, l'unica oltre alla vittoriosa elvetica, capace di mantenere il vantaggio maturato nella manche di Super G sulla slovena Ana Bucik. Per l'azzurra questo è il primo podio della stagione, un ottimo viatico per le Olimpiadi che prederanno il via tra due settimane. Primo podio stagionale, ma anche della carriera, per la slovena Bucik che recupera dalla trentesima posizione fino al gradino più basso del podio sfruttando a dovere una neve troppo soffice per durare nel tempo.

Non riesce a centrare il podio Lindsey Vonn, prima dopo la manche mattutina di Super G, e quarta al termine della prova di slalom. La statunitense si è difesa come ha potuto, ma i segni sulla neve non hanno perdonato il minimo errore. Errori che hanno fatto anche Federica Brignone e Ragnhil Mowinckel. L'italiana e la norvegese hanno spinto sin dalla prima porta per provare a vincere questa combinata, ma un'errore di linea ha portato l'azzurra all'inforcata e la norge alla scivolata. Inforca anche l'altra azzurra terminata nei trenta in Super G, vale a dire Johanna Schnarf, comunque in ritardo fino al momento dell'errore fatale. Deludono Michelle Gisin e Lara Gut, entrambe lente rispetto alle aspettative, seppure la prima sia comunque terminata in top ten, nono posto per lei.

La top ten finale:

1 9 HOLDENER Wendy SUI 2:01.18

2 2 BASSINO Marta ITA 2:02.73 +1.55

3 21 BUCIK Ana SLO 2:02.74 +1.56

4 16 VONN Lindsey USA 2:03.06 +1.88

5 19 SIEBENHOFER Ramona AUT 2:03.18 +2.00

6 23 IGNJATOVIC Nevena SRB 2:03.24 +2.06

7 17 BARTHET Anne-Sophie FRA 2:03.32 +2.14

8 1 FEIERABEND Denise SUI 2:03.53 +2.35

9 5 GISIN Michelle SUI 2:03.56 +2.38

10 29 MIRADOLI Romane FRA 2:04.22 +3.04

10 11 FERK Marusa SLO 2:04.22 +3.04