Sci Alpino - Lenzerheide, gigante femminile: i pettorali

A Lenzerheide, Svizzera, è tempo di gigante. Ieri, squillo azzurro, Marta Bassino seconda in combinata alle spalle della Holdener, brava a sfruttare al meglio le sue abilità tra i pali stretti. Ritrovata, l'azzurra prende il via con il pettorale n.9 nella specialità a lei più congegnale. Il contingente italiano è ricco, aspettative alte perché come sempre in gigante proponiamo una margherita di qualità. Manuela Moelgg, ancora importante in un avvio di stagione in difetto, è la prima ad aprire il cancelletto. Pista perfetta per la veterana azzurra. Con il 3, Federica Brignone. Puntuale nella porzione veloce, tradita dallo slalom in combinata. Ultima rappresentante nelle 15 è Sofia Goggia - 10. Qualche sbavatura, uno stacco necessario per ritrovare lucidità. Meglio in discesa e super G, cerca l'acuto in una disciplina tecnica.

Le protagonista sono le solite, la Worley, meravigliosa interprete della materia, ha il 2, con il 4 troviamo la Rebensburg, pienamente ristabilita e pronta a lasciare il segno. Dopo la Mowinckel, ormai realtà consolidata al vertice, ecco Mikaela Shiffrin, la cannibale dell'era moderna. Con il 7, a rifinire il primo mini-gruppo di merito, Stephanie Brunner. La Holdener, galvanizzata dal successo in combinata, indossa il 12, la Gut, in evidente ripresa, il 15. Con il 18 la Weirather, con il 19 la Brem, non ancora quella del passato. Irene Curtoni porta il 22.

La prima manche è in programma alle 10.15, tre ore dopo l'epilogo. Diretta come di consueto su RaiSport ed Eurosport, cronaca delle due manche su VAVEL.

Le prime trenta

1 1 MOELGG Manuela Dynastar

2 2 WORLEY Tessa Rossignol

3 3 BRIGNONE Federica Rossignol

4 4 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

5 5 MOWINCKEL Ragnhild Head

6 6 SHIFFRIN Mikaela Atomic

7 7 BRUNNER Stephanie Head

8 8 DREV Ana Voelkl

9 9 BASSINO Marta Salomon

10 10 GOGGIA Sofia Atomic

11 11 HECTOR Sara Head

12 12 HOLDENER Wendy Head

13 13 MEILLARD Melanie Rossignol

14 14 VLHOVA Petra Rossignol

15 15 GUT Lara Head

16 16 HANSDOTTER Frida Rossignol

17 17 SCHILD Bernadette Head

18 18 WEIRATHER Tina Head

19 19 BREM Eva-Maria Fischer

20 20 HAVER-LOESETH Nina Rossignol

21 21 ROBNIK Tina Voelkl

22 22 CURTONI Irene Rossignol

23 23 ALPHAND Estelle Rossignol

24 24 HAASER Ricarda Fischer

25 25 WILD Simone Fischer

26 26 KAPPAURER Elisabeth Fischer

27 27 FRASSE SOMBET Coralie Head

28 28 HROVAT Meta Stoeckli

29 29 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

30 30 LYSDAHL Kristin Rossignol