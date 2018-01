Google Plus

Sci Alpino, discesa libera Garmisch: i pettorali

Sussulto azzurro. A Garmisch, Christof Innerhofer mette la punta degli sci avanti nella prima e nella seconda prova cronometrata. Riferimento importante, cenni d'intesa. Christof stacca con il 18, prima di lui Fill e Paris. Tre carte per pilotare l'Italia della velocità sul podio. Fill, padrone della coppetta di combinata, indossa il 9, segue di una manciata di secondi Dominik - 7. Non c'è spazio per un frangente d'attesa, ritmo elevato da subito. Svindal, più volte attore principe nella specialità, ha l'1, il connazionale Jansrud il 3. Con il 5, Beat Feuz. Re a Wengen, beffato nel magico panorama di Kitz, può scatenare la sua potenza sul pendio tedesco.

Matthias Mayer - 11 - rappresenta la miglior opzione austriaca, Dressen, sorpresa a Kitzbuehel, deve mostrare di poter reggere l'impatto con la pressione del grande appuntamento. Non è più "carneade", il pubblico tedesco attende il bis. L'Italia punta, per la gara odierna, anche su Casse - 41 - Buzzi - 44 - Marsaglia - 48 - e Prast - 55. Gli atleti iscritti sono 60, la partenza è fissata alle 11.45.

Diretta su RaiSport ed Eurosport, cronaca al termine su VAVEL.

I primi 30

1 1 SVINDAL Aksel Lund Head

2 2 CLAREY Johan Head

3 3 JANSRUD Kjetil Head

4 4 FRANZ Max Atomic

5 5 FEUZ Beat Head

6 6 CAVIEZEL Mauro Atomic

7 7 PARIS Dominik Nordica

8 8 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

9 9 FILL Peter Atomic

10 10 KLINE Bostjan Stoeckli

11 11 MAYER Matthias Head

12 12 BAUMANN Romed Salomon

13 13 DRESSEN Thomas Rossignol

14 14 KUENG Patrick Salomon

15 15 REICHELT Hannes Salomon

16 16 SANDER Andreas Atomic

17 17 THEAUX Adrien Head

18 18 INNERHOFER Christof Rossignol

19 19 KRIECHMAYR Vincent Fischer

20 20 KILDE Aleksander Aamodt Head

21 21 WALDER Christian Head

22 22 RAFFORT Nicolas Rossignol

23 23 BENNETT Bryce Fischer

24 24 GOLDBERG Jared Head

25 25 ROULIN Gilles Head

26 26 MUZATON Maxence Rossignol

27 27 FERSTL Josef Head

28 28 BARANDUN Gian Luca Salomon

29 29 ROGER Brice Rossignol

30 30 GISIN Marc Rossignol