Sci Alpino, Gigante Lenzerheide: Worley domina nella prima manche

Nell'ultimo gigante prima delle Olimpiadi, Tessa Worley fa il vuoto. Sul pendio di Lenzerheide la francese è l'unica capace di interpretare alla perfezione il tracciato della prima manche, che presenta difficoltà già in avvio su un pendio molto ripido che ha sancito distacchi importanti. La campionessa del mondo in carica precede infatti Viktoria Rebensburg e Federica Brignone, ma entrambe accusano distacchi difficilmente colmabili nella seconda e decisiva manche. La tedesca è distante mezzo secondo dalla transalpina e pare essere l'unica in grado di contenderle la vittoria, mentre l'azzurra è già oltre il secondo di ritardo, 1.25 per lei

A favorire la Worley, forse anche una neve troppo soffice già segnata dopo la sua discesa, di fatto la prima visto che Manuela Moelgg è uscita di scena dopo una decina di porte. Terza a scendere la Brignone, poi Rebensburg, brava a recuperare il ritardo di linea accusato nella parte alta dove rischia anche di uscire dopo tre porte. La difficoltà della pista è testimoniata anche dalle prove di Mowinckel, Shiffrin e Brunner, tutte con un ritardo oltre il secondo. Non termina la sua prova Sofia Goggia, già in luce rossa dopo il primo intermedio, che si fa sorprendere da due dossi in successione che la sbalzano fuori. Caduta, ma nessuna conseguenza per l'azzurra.

Per molte top che faticano, c'è Simone Wild che registra la miglior manche della sua stagione. La svizzera, alla ricerca di un pass per le Olimpiadi (deve ottenere almeno il settimo posto, nda), sfodera una prestazione magistrale con il pettorale numero venticinque che le vale la nona piazza provvisoria e la seria possibilità di centrare anche la top five.

La Top Ten:

1 2 WORLEY Tessa FRA 1:05.33

2 4 REBENSBURG Viktoria GER 1:05.85 +0.52

3 3 BRIGNONE Federica ITA 1:06.58 +1.25

4 5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:06.64 +1.31

5 6 SHIFFRIN Mikaela USA 1:06.91 +1.58

6 9 BASSINO Marta ITA 1:06.96 +1.63

7 16 HANSDOTTER Frida SWE 1:07.00 +1.67

7 14 VLHOVA Petra SVK 1:07.00 +1.67

9 25 WILD Simone SUI 1:07.04 +1.71

10 12 HOLDENER Wendy SUI 1:07.06 +1.73