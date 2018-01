Sci di fondo - Seefeld, sprint femminile in tecnica libera: vittoria ex aequo per Van der Graaff e Caldwell, bene Laurent

La coppa del mondo di sci di fondo riparte da Seefeld - Austria. Ad introdurre la due giorni di gare, una sprint in tecnica libera. Al femminile è vittoria doppia, medesimo tempo per Van der Graaff, già in evidenza in questa stagione in un contesto veloce, e Caldwell. Completa il podio Falla, miglior tempo di qualificazione, beffata per 21 centesimi. L'atto conclusivo è affare a tre, perché Harsem, seconda norvegese in finale, Soemskar e Bjornsen chiudono con distacco pesante.

L'Italia si ritaglia uno spicchio importante sulla neve austriaca. Greta Laurent è seconda in eliminatoria - alle spalle della citata Falla - supera brillantemente lo sbarramento dei quarti - prima nella quinta prova - e cede solo in semifinale. Nona assoluta. Un'altra azzurra approda alla fase a eliminazione diretta, è Gaia Vuerich. Sesta al mattino, si batte bene ma è sfortunata. Terza nel terzo quarto di finale, manca l'appuntamento per una manciata di centesimi.

Assenti diverse big, da Bjorgen a Nilsson. In difetto, invece, Heidi Weng. Trentatreesima, non accede ai quarti. Per completare il discorso tricolore, eliminate fin dalle prime battute Debertolis e Scardoni. Il programma si completa domani con una 10km con partenza di massa. Il via è previsto alle 14.30.