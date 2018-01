Sci alpino - Lenzerheide, slalom femminile: i pettorali

Twitter Mikaela Shiffrin

Si chiude quest'oggi il trittico sulle nevi di Lenzerheide. Nella giornata di ieri, un gigante interessante. Al vertice, conclamate campionesse - prima Worley, seconda Rebensburg - stuzzicate da sorprese in grado di ribaltare parzialmente le gerarchie - terza la Hrovat, quarta la Wild. Per la prima volta in stagione, azzurre nelle retrovie. Brignone al gancio, da qui la decisione di saltare l'appuntamento odierno con i pali stretti. Si passa quindi allo slalom, la casa di Mikaela Shiffrin, a caccia di 5 ori a PyeongChang e dominatrice della generale. Settima in gigante, stacca dal cancelletto con il pettorale n.3. Successo a Flachau, nell'ultimo speciale disputato.

Le avversarie sono le consuete. Con l'1, Wendy Holdener, signora qui in combinata e galvanizzata dal pubblico di casa. Prima della Shiffrin, Melanie Meillard. Bernadette Schild, seconda solo all'americana a Flachau, ha il 4, completano il primo mini-gruppo Loeseth, Vlhova e la regolarista Hansdotter.

L'Italia colloca nelle 15 una sola sciatrice. Chiara Costazza, risollevata dal recente sesto posto, prende il via per far bene e strappare un altro piazzamento in prossimità della top five. Ha il 14. Con il 17, Irene Curtoni, più volte nelle 15, a caccia di un acuto. Non ci sono altre italiane nelle 30, a confermare la difficoltà in materia. Con il 46 troviamo la Moelgg, con il 54 la Peterlini, infine con il 57 la Insam. Sono 66 le atlete iscritte, la prima manche è in programma alle 9.30, la seconda alle 12.15.

1 1 HOLDENER Wendy Head

2 2 MEILLARD Melanie Rossignol

3 3 SHIFFRIN Mikaela Atomic

4 4 SCHILD Bernadette Head

5 5 HAVER-LOESETH Nina Rossignol

6 6 VLHOVA Petra Rossignol

7 7 HANSDOTTER Frida Rossignol

8 8 DUERR Lena Voelkl

9 9 SWENN LARSSON Anna Head

10 10 GISIN Michelle Rossignol

11 11 GEIGER Christina Rossignol

12 12 FEIERABEND Denise Head

13 13 GALLHUBER Katharina Atomic

14 14 COSTAZZA Chiara Dynastar

15 15 VELEZ ZUZULOVA Veronika Head

16 16 TRUPPE Katharina Fischer

17 17 CURTONI Irene Rossignol

18 18 WIKSTROEM Emelie Voelkl

19 19 WALLNER Marina Fischer

20 20 BUCIK Ana Stoeckli

21 21 MIELZYNSKI Erin Rossignol

22 22 SKJOELD Maren Voelkl

23 23 ALPHAND Estelle Rossignol

24 24 STIEGLER Resi Rossignol

25 25 LIENSBERGER Katharina Rossignol

26 26 THALMANN Carmen Head

27 27 FERK Marusa Stoeckli

28 28 KIRCHGASSER Michaela Atomic

29 29 BRUNNER Stephanie Head

30 30 NOENS Nastasia Salomon