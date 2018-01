Sci alpino - Garmisch, slalom gigante maschile: i pettorali - Fonte: Erisch Spiess - http://www.tirolfoto.at (CC BY-SA 4.0)

Dopo una tre giorni dedicata alla velocità - due prove cronometrate a precedere la discesa di ieri, con il nostro Paris secondo ex aequo con l'austriaco Kriechmayr - a Garmisch epilogo gigante. Riflettori, come di consueto, su Marcel Hirscher, cannibale austriaco in grado di riscrivere la storia di questo sport. Ad Adelboden, qualche settimana fa, assolo davanti a Kristoffersen e Pinturault, con un ottimo De Aliprandini quarto - pur a distanza. Hirscher parte oggi con il 3, qualche secondo prima dei due citati rivali, capaci in gigante di limitare il disavanzo, talvolta di fiaccare il campionissimo.

Apre la gara il norvegese Nestvold-Haugen, con il 2 troviamo Faivre. Olsson e Murisier rifiniscono il pacchetto dei 7. Francia anche poco dopo, con Fanara e Muffat Jeandet. Tre gli azzurri presenti nei 15. Manfred Moelgg ha il n.10, Eisath il 12, De Aliprandini il 15. Difficile collocarli sul podio, possono però conquistare un buon piazzamento, fondamentale approfittare di eventuali aperture. Tonetti, splendido ottavo ad Adelboden, indossa il 17, nei 30 anche Nani - 23. Il contingente italiano è ricco. Borsotti ha il 36, poi Ballerin - 52 - e Hofer - 53.

Sono 70 gli atleti iscritti, la prima manche è in programma alle 10.30, epilogo tre ore dopo.

1 1 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian Rossignol

2 2 FAIVRE Mathieu Head

3 3 HIRSCHER Marcel Atomic

4 4 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

5 5 PINTURAULT Alexis Head

6 6 OLSSON Matts Head

7 7 MURISIER Justin Voelkl

8 8 FANARA Thomas Fischer

9 9 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

10 10 MOELGG Manfred Fischer

11 11 FELLER Manuel Atomic

12 12 EISATH Florian Blizzard

13 13 LIGETY Ted Head

14 14 KRANJEC Zan Rossignol

15 15 DE ALIPRANDINI Luca Salomon

16 16 KILDE Aleksander Aamodt Head

17 17 CAVIEZEL Gino Head

18 18 TONETTI Riccardo Voelkl

19 19 MEILLARD Loic Rossignol

20 20 MYHRER Andre Head

21 21 ZUBCIC Filip Atomic

22 22 FORD Tommy Head

23 23 NANI Roberto Voelkl

24 24 ZURBRIGGEN Elia Voelkl

25 25 SCHMID Alexander Head

26 26 READ Erik Fischer

27 27 DOPFER Fritz Nordica

28 28 BRENNSTEINER Stefan Fischer

29 29 PHILP Trevor Rossignol

30 30 ANDRIENKO Aleksander Rossignol