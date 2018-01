Sci Alpino - City Event Stoccolma, al maschile sorpresa Zenhaeusern

Ramon Zenhaeusern regala una sorpresa sulle nevi di Stoccolma. Lo svizzero si prende il City Event liquidando, nell'atto ultimo, il favorito Myhrer. Lo scandinavo travolge i rivali - nell'ordine Nordbotten, Yule e Aerni - e si presenta come uomo da battere al tramonto. Equilibrio per metà gara, Myhrer salta nella seconda e si concede a Zenhaeusern. A completare il podio, il teutonico Strasser - sua la finale B con Aerni.

Un percorso privo di incertezze quello di Zenhaeusern, costretto fin da subito a un test probante con il nostro Gross. Controllo delle operazioni e chiusura con un margine risicato ma rassicurante. Balzo in avanti con Matt, unico in stagione a inserirsi nel duopolio Hirscher - Kristoffersen tra i pali stretti. Terzo turno con Strasser, prima del citato epilogo con Myhrer.

Saltano rapidamente Hirscher e Kristoffersen, posti ai due lati del tabellone. L'austriaco si ferma al secondo turno, piegato da Aerni, il norvegese addirittura al primo, fermato da Strasser. Abbiamo citato in precedenza Gross, unico azzurro in gara. Come detto, eliminazione rapida, termina in fondo alla graduatoria in compagnia degli sciatori esclusi all'ingresso nella competizione.