Sci Alpino - Garmisch, discesa femminile: oggi la prima prova

Dopo il City Event di Stoccolma, il circuito femminile fa tappa in Germania, siamo alle porte della rassegna olimpica, occorre rifinire la preparazione, trovare le ultime risposte. A Garmisch, è in programma un week-end veloce, doppia discesa tra sabato e domenica, la prima diluita in due manche per accentuare lo spettacolo. Si riparte dalle coordinate tracciate a Cortina, botta e risposta Goggia - Vonn, con la Schnarf splendida seconda in SuperG al tramonto della tre giorni di gare.

La citata Vonn è la prima, oggi, ad aprire il cancelletto. L'americana è la principale favorita, il punto di riferimento. Con il 3, Lara Gut. Nelle retrovie all'alba della corrente stagione, ora presenza costante al vertice, attenzione alla sua candidatura a PyeongChang. Anna Veith ha il 6, Nadia Fanchini è la prima azzurra e indossa il pettorale n.8. Con il 12, Johanna Schnarf. Maledizione spezzata, può sciare con mente libera, sorprendere. Attenzione a gigantiste di classe come la Rebensburg - n-15. Sofia Goggia, alterna, incline all'errore, stacca con il 17, resta probabilmente la miglior carta del comparto Italia. Weirather con il 19, nelle 30 anche Delago e Stuffer. Non c'è Federica Brignone.

Per completare il capitolo tricolore, Hofer con il 33 e Sosio con il 41. Sono 46 le atlete iscritte, il via della prova alle 10.30.

Le prime trenta

1 1 VONN Lindsey Head

2 2 SIEBENHOFER Ramona Fischer

3 3 GUT Lara Head

4 4 MOWINCKEL Ragnhild Head

5 5 WILES Jacqueline Rossignol

6 6 VEITH Anna Head

7 7 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

8 8 FANCHINI Nadia Dynastar

9 9 VENIER Stephanie Atomic

10 10 JOHNSON Breezy Atomic

11 11 HUETTER Cornelia Head

12 12 SCHNARF Johanna Fischer

13 13 GISIN Michelle Rossignol

14 14 ROSS Laurenne Voelkl

15 15 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

16 16 FLURY Jasmine Stoeckli

17 17 GOGGIA Sofia Atomic

18 18 SCHEYER Christine Head

19 19 WEIRATHER Tina Head

20 20 COOK Stacey Stoeckli

21 21 TIPPLER Tamara Voelkl

22 22 WEIDLE Kira Rossignol

23 23 WENIG Michaela Voelkl

24 24 DELAGO Nicol Atomic

25 25 HAEHLEN Joana Voelkl

26 26 MCKENNIS Alice Head

27 27 GAUTHIER Tiffany Rossignol

28 28 SUTER Corinne Head

29 29 STUFFER Verena Fischer

30 30 NUFER Priska Dynastar