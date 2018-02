Sci Alpino, Garmisch-Partenkirchen, discesa: Vonn fa 80! Goggia seconda per due centesimi

Twitter Lindsey Vonn

Ottantesima vittoria in carriera per Lindesy Vonn, la quarta nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen e quinta atleta nella storia delle discipline olimpiche invernali a vincere almeno ottanta gare di Coppa del Mondo. Il record assoluto di Ingemar Stenmark si avvicina a grandi passi, ma ancor più vicine sono le Olimpiadi di Pyeongchang a cui Lindesy manda un grande segnale. La sciatrice statunitense batte Sofia Goggia di soli due centesimi, mentre completa il podio l'austriaca Cornelia Huetter. L'azzurra coglie il terzo podio stagionale, unica assieme proprio a Vonn, e dimostra come le abbia fatto bene il breve periodo di riposo osservato nelle ultime settimane.

La gara dell'azzurra è ottima, riesce a spingere sin dall'inizio, quest'oggi si partiva su un piano, e a tracciare linee precise e veloci sino al traguardo. Purtroppo per lei, però, la Vonn riesce a fare meglio di poco, ma la consolazione è pensare che sia stato meglio accadesse in Coppa del Mondo che in Corea del Sud, alle Olimpiadi. Medaglia di legno per la Johnson, ma le buone notizie per le americane terminano qui, perché Jacqueline Wiles è stata protagonista di una brutta caduta. L'atleta statunitense è stata lanciata fuori pista dopo aver cercato di restare nel tracciato, ma proprio nel momento del lancio il ginocchio e la tibia hanno fatto dei movimenti che fan pensare al peggio. La Wiles è stata quindi immobilizzata sul toboga e trasportata in cima alla pista, dove l'elicottero l'ha prelevata per portarla in ospedale. Al momento non ci sono ancora aggiornamenti, ma la sensazione è che siano coinvolti la tibia ed il legamento del ginocchio, sperando non faccia brutti scherzi anche la caviglia.

Tornando a parlare di risultati, buona top ten per Anna Veith e Lara Gut. Le due atlete hanno sempre sofferto in stagione, ma nelle ultime due discese si sono riaffacciate nelle prime posizioni, lanciando segnali di competitività ritrovata proprio poco prima delle Olimpiadi. Ottima discesa anche per Nadia Fanchini, che con il pettorale numero venti centra il decimo posto a poco più di un secondo da Vonn.

La top ten:

1 9 VONN Lindsey USA 1:12.84

2 7 GOGGIA Sofia ITA 1:12.86 +0.02

3 3 HUETTER Cornelia AUT 1:12.97 +0.13

4 4 JOHNSON Breezy USA 1:13.18 +0.34

5 12 VEITH Anna AUT 1:13.31 +0.47

6 1 GUT Lara SUI 1:13.50 +0.66

7 5 WEIRATHER Tina LIE 1:13.58 +0.74

8 8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:13.65 +0.81

9 19 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:13.70 +0.86

10 20 FANCHINI Nadia ITA 1:13.93 +1.09