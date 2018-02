Sci Alpino - Garmisch, seconda discesa libera femminile: i pettorali

Il week-end di Garmisch si chiude quest'oggi con la seconda discesa libera. Fine settimana condizionato dal maltempo. Nessuna prova cronometrata tra giovedì e venerdì, programma quindi rivisitato, un "assaggio" nella mattinata di ieri, prima di una normale discesa - non suddivisa in due manche come inizialmente annunciato. Trionfo, l'ennesimo, di Lindsey Vonn, seconda una mirabolante Goggia, in grado di difendere il pettorale e di confermare la maggior incidenza su un terreno veloce nella stagione corrente. Vonn - Goggia, anche tra qualche ora. Si riparte alle 12.30 e le due catalizzano l'attenzione. L'americana, a cacca del mito Stenmark, apre il cancelletto con il 7, poco prima di Sofia - pettorale n.9.

Soffia il vento a stelle e strisce, nelle dieci abbiamo anche Cook - 4 - Johnson - 2 - e Ross - 8. La prima a partire è l'austriaca Schmidhofer, la Rebensburg ha il 3. Attenzione alla Mowinckel, è in crescita esponenziale. Scatta con il 6, subito dopo Tina Weirather, fuoriclasse a tutto tondo. Con il 14 troviamo la seconda azzurra, Johanna Schnarf, precede la Huetter, variabile al cospetto di Vonn e Goggia. Interessante sequenza tra il 17 e il 19. Anna Veith anticipa Fanchini e Gut, la classe al potere.

Nelle trenta, per quel che concerne il panorama italiano, anche Delago e Stuffer. Con il 32 troviamo la Hofer, infine con il 38 la Sosio. Le atlete iscritte sono 42.

Queste le prime trenta

1 1 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

2 2 JOHNSON Breezy Atomic

3 3 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

4 4 COOK Stacey Stoeckli

5 5 WEIRATHER Tina Head

6 6 MOWINCKEL Ragnhild Head

7 7 VONN Lindsey Head

8 8 ROSS Laurenne Voelkl

9 9 GOGGIA Sofia Atomic

10 10 SIEBENHOFER Ramona Fischer

11 11 VENIER Stephanie Atomic

12 12 SCHEYER Christine Head

13 13 GISIN Michelle Rossignol

14 14 SCHNARF Johanna Fischer

15 15 HUETTER Cornelia Head

16 16 FLURY Jasmine Stoeckli

17 17 VEITH Anna Head

18 18 FANCHINI Nadia Dynastar

19 19 GUT Lara Head

20 20 SUTER Corinne Head

21 21 GAUTHIER Tiffany Rossignol

22 22 DELAGO Nicol Atomic

23 23 HAEHLEN Joana Voelkl

24 24 MCKENNIS Alice Head

25 25 WEIDLE Kira Rossignol

26 26 WENIG Michaela Voelkl

27 27 GAUCHE Laura Salomon

28 28 TIPPLER Tamara Voelkl

29 29 NUFER Priska Dynastar

30 30 STUFFER Verena Fischer