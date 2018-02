PyeongChang 2018 - Discesa libera maschile, prima prova: Fill miglior azzurro

In attesa dell'apertura ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali, spazio alle prove di pista. A Jeongseon, culla dello sci alpino, uomini-jet a contatto con il tracciato. Primo assaggio di neve in vista della libera in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì. Passaggio come di consueto interlocutorio, uno sguardo alle traiettorie, nessun rischio all'alba della disfida a cinque cerchi. Il miglior riferimento è dell'esperto canadese Manuel Osborne-Paradis. 1:40.45, Osborne precede di 31 centesimi uno dei candidati al successo, Kjetil Jansrud. Il "gemello" Svindal, sornione, si accasa invece in ventesima piazza, motore al minimo e stato d'attesa. A rifinire il podio parziale è Mauro Caviezel, ultimo ad abbattere la barriera dell'1:41.

Attenzione a Matthias Mayer, quarto e primo degli austriaci. Ha classe e personalità per reggere il contesto. Brice Roger (salto di una porta come Osborne) ultima la top five, mentre splende Carlo Janka - ottavo. Può rappresentare una variabile credibile?

Beat Feuz - straordinario nella corrente annata in materia - termina quindicesimo, addirittura oltre i trenta Dressen. Al coperto anche gli azzurri. Fill - undicesimo - fissa il tempo più interessante. 1:41.69, come Goldberg e Theaux. Innerhofer è diciassettesimo, Paris addirittura ventinovesimo. Alle 3, la seconda prova cronometrata, utile a tracciare coordinate più precise.

La graduatoria

1 18 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:40.45

2 17 JANSRUD Kjetil 1:40.76

3 8 CAVIEZEL Mauro 1:40.90

4 5 MAYER Matthias 1:41.20

5 16 ROGER Brice 1:41.37

6 6 FRANZ Max 1:41.39

7 2 BENNETT Bryce 1:41.43

8 30 JANKA Carlo 1:41.51

9 29 MUZATON Maxence 1:41.59

10 38 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:41.66

11 28 GOLDBERG Jared 1:41.69

11 11 FILL Peter 1:41.69

11 7 THEAUX Adrien 1:41.69

14 14 KILDE Aleksander Aamodt 1:41.73

15 15 FEUZ Beat 1:41.86