Eurobasket 2013 Italia - Russia in diretta

Una bella Italia vince all'esordio contro una Russia deludente e inizia al meglio l'Europeo. Avanti anche di 18 punti, gli azzurri hanno sofferto nell'ultimo minuto ma per il resto hanno sempre dominato la partita con un Datome fantastico (miglior marcatore con 23 punti) e un buonissimo Belinelli (16 punti ma 4/7 dalla lunetta). Gran partita anche di Cusin (9 rimbalzi), bravissimo a stare lontano dai falli, e di Gentile, tanta grinta e 8 punti pesanti. La Russia ha attaccato male e difeso poco lungo il perimetro, anche quando l'Italia barcollava non ne ha approfittato, rientrando in partita solo nell'ultimo minuto. Domani alle 17:45 Italia di nuovo in campo contro la Turchia

FINISCE LA PARTITA, BELLA ITALIA in questo debutto e 76 - 69 per noi

CINQUE DI VANTAGGIO a tre secondi dal termine, Datome dalla lunetta chiude la faccenda

12'' - Palla ai russi ma ormai manca poco, 74 - 68 per l'Italia

Esce Monia per 5 falli, buona notizia per noi perché stava cominciando a segnare da tutte le parti

22'' - Non trema Datome dalla lunetta e torniamo a +6

32'' - Beli fa 1/2 e una tripla riporta la Russia a -6 e poi -4! SOFFERENZA VERA NELL'ULTIMO MINUTO e siamo 71 - 67

54'' - Per fortuna non segna il contropiede russo e con 54 secondi da giocare siamo 71 - 63

1:35 - Una tripla di Monia ci mette la paura in corpo, sono 8 i punti di vantaggio

ALTRI CAMPI - Francia - Germania in volata negli ultimi minuti e la Slovenia sta soffrendo con la Rep.Ceca

2:00 - Torniamo avanti di 13 ma poi subiamo una tripla, attenzione al pressing della Russia. 70 - 60

2:25 - Fallo su Amadori mentre tentava la tripla, stiamo gestendo bene in attacco e ora bisogna mettere dentro i liberi

2:58 - Belinelli forza in un momento delicato e la Russia spreca ancora per nostra fortuna. Siamo avanti di dieci, 66 - 56

3:33 - Amadori fa 1/2 dalla lunetta (4/6 stasera) e torniamo avanti di 13

4:05 - AMADORI mette dentro il tiro in sospensione, l'attacco azzurro ha ricominciato a funzionare e siamo 65 - 53

5:02 - DATOME! Altri due dopo la finta all'altezza della lunetta, fantastica partita e 21 punti finora per lui

6:11 - DATOME!!! Ancora da tre! I Pistons osservano contenti

6:49 - Diener forza e Amadori non riesce a capitalizzare il rimbalzo, la Russia ha tre falli e bisogna approfittarne. Italia avanti 58 - 49

7:36 - QUINTO FALLO DI GENTILE, il secondo in attacco. Non una bella notizia. Entra al suo posto Amadori

7:51 - Russi precisi dai liberi, fase della partita molto importante e si lotta su ogni pallone

8:10 - Cusin sbaglia l'appoggio ma la Russia perde palla e spreca un'altra occasione per rientrare. 11 punti di vantaggio per gli azzurri sul 58 - 47

8:39 - Bravissimo Gentile, in campo nonostante i quattro falli. Ne mette due ma la Russia ha iniziato con un 2/2 e siamo 58 - 47

22:13 - INIZIA L'ULTIMO QUARTO A CAPODISTRIA

BELINELLI FA UNA MAGIA con la mano sinistra e si chiude il terzo quarto a +14 sul 56 - 42 per l'Italia

Aradori fa 2 su 2 dalla lunetta, meno di un minuto al termine del terzo quarto

1:00 - Torna Belinelli, la Russia si avvicina a -13, dobbiamo stare attenti

1:02 - Melli stoppato mentre cercava la schiacciata, dall'altra parte la Russia non riesce ad andare in contropiede. L'Italia tiene mentre ci avviciniamo all'ultimo quarto sul 52 - 37

2:09 - Torna Datome ed esce Belinelli, Pianigiani sta centellinandoli in vista dell'ultimo quarto. Italia avanti 52 - 37

3:32 - Vitali tira un obriobrio e lo sbaglia, poi Gentile si tuffa e fa la prima bella cosa di questa partita. +15 e palla in mano

4:11 - Attacco azzurro molto mobile ma fallo in attacco di Gentile, ancora in rodaggio. Grande Poeta in difesa, recupera palla e in difesa continuamo a giocare bene anche grazie alla pessima serata dei russi. Siamo 50 - 33 per noi

5:35 - DATOME! Per pochi centimetri non é da tre il suo tiro ma grande giocata e poi TERZA STOPPATA PER CUSIN! 48 - 32. Dentro Gentile

6:05 - Datome fa 14 e continua a trascinare gli azzurri, siamo avanti di 14. 46 - 32

7:00 - Stoppatona su Diener e Italia un po' meno incisiva in attacco ma in difesa teniamo. Dentro Poeta per Diener

8:30 - Cusin schiaccia l'assist di Belinelli e poi recuperiamo un pallone, 44 - 32

21:53 - SI RICOMINCIA, ITALIA CON LO STESSO QUINTETTO DELL'INIZIO. Datome, Belinelli, Cusin, Amadori e Diener. Primo canestro della Russia

Altri finali di primo tempo: FRANCIA - GERMANIA 39-43, SERBIA - -LITUANIA 33-27, SLOVENIA - REP.CECA 36-32,

21:46 - Cinque minuti all'inizio del secondo tempo. Italia al di sopra delle aspettative e Russia deludente, finora decide la mira di Datome e Belinelli e un atteggiamento piú convinto della difesa italiana di fronte a un attacco russo molto statico.

FINISCE IL PRIMO TEMPO - Belinelli sbaglia l'ultimo tiro azzurro, siamo avanti 42 - 29. Ottima partita dei tiratori e Datome é il migliore con 12 punti, 2/3 da fuori e tanta qualitá. Bene Belinelli con 11, Diener sta gestendo bene i suoi minuti, Cusin lotta e la Russia a fine primo tempo sembra una piccola squadra.

1:00 - Datome sbaglia una tripla ma si fa perdonare con un tuffo splendido, recupera il pallone e ne mettiamo altri due. Grandissima partita di Datome, 42 - 29 per noi

2:43 - Ancora un brutto attacco per i russi, poi esce il tiro di Amadori a meno di tre minuti dal'intervallo. 40 -25 Italia

3:43 - ANCORA DATOME DA TRE! Esordio per Daniele Magro al posto di Cusin e 40 - 24 per gli azzurri. 10/16 da due, 6/9 da tre, l'Italia sta tirando alla grande

4:43 - GRAN PALLA DI BELINELLI PER CUSIN, canestro e fallo, bella Italia sul 37 - 23 e i russi attaccano male

5:21 - GENTILE FA IL SECONDO FALLO MA REGALA ANCHE IL MASSIMO VANTAGGIO SUL 35 - 23. Rientra Belinelli

5:45 - Segna Diener, Italia che tira col 57%, 12 su 20. Una tripla di Boronov mantiene in vita i russi, 31 - 23

7:16 - I russi si intestardiscono con le triple, vicino al canestro stiamo difendendo bene. Forse fallo non fischiato su Amadori, sempre 28 - 20

Sugli altri campi la Germania sta vincendo di 11 sulla Francia e la Serbia di 12 sulla Lituania

8:30 - Srved fortunato, mette dentro il -8, poi una brutta palla persa degli azzurri. Bisogna tenerli lontani. Fuori Belinelli sul 28 - 20

9:09 - Anche Belinelli sta girando bene, é il primo ad andare in doppia cifra con 11 punti, massimo vantaggio Italia 28 - 18

FINISCE IL PRIMO QUARTO, 25 - 18 per l'Italia, bravi Cusin e Diener, ma decisivo Datome finora con 9 punti

15'' - Si cerca Cusin sotto canestro, ma fisicamente siamo inferiori. É entrato Gentile, mette un canestro all'ultimo momento utile, Italia ancora avanti di 7, 25 - 18

1:24 - Si va verso la fine del primo quarto, buona Italia anche se Belinelli forza il tiro. MA È DATOME il trascinatore, gran canestro per il 23 - 17

2:41 - La Russia risponde alle bombe con la stessa moneta e ricuce, poi Belinelli trova un bel canestro appoggiando al vetro per il 20 - 14

3:39 - 3/4 dai tre punti per gli azzurri con UN' ALTRA BOMBA DI DATOME. I russi ci fermano con un time-out sul 18 - 11 e massimo vantaggio Italia

4:00 - Amadori fa 1/2 dai liberi, poi Monia infila dall'angolo. Partita molto equilibrata e poi Belinelli mette la prima tripla. 15-11 Italia

4:56 - "Italia Italia !!" si ascolta in tribuna mentre gli azzurri vanno 11-9

5:20 - Ancora Datome con un tiro in post alto, vantaggio Italia 6-4. Poi Travis Diener mette la tripla e siamo 9-4 Italia

É Datome a segnare i primi due punti della partita con una bella esecuzione sotto canestro. Poi la sua bomba non vale perché ha toccato la linea. Bella difesa dell'Italia e di Aradori in questo inizio

INIZIA LA PARTITA, PRIMO PALLONE ALLA RUSSIA

21:01 - Datome, Cusin, Belinelli, Diener e Aradori è il quintetto iniziale dell'Italia

20:57 - Quasi 5.000 tifosi italiani presenti a Capodistria per questa partita, buon pubblico nel palazzetto sloveno.

20:55 - In questi giorni precedenti all'inizio del torneo si è parlato piú degli assenti che di quelli che giocheranno stasera: la serie di infortuni che ha colpito tanti giocatori decisivi nelle loro nazionali è impressionante. Suona l'inno italiano, pochissimi minuti al via

20:48 - Nel girone dell'Italia (Gruppo D) hanno vinto la Grecia sulla Svezia e a sorpresa la Finlandia sulla Turchia. Un'immagine dei finlandesi in festa dopo la vittoria sulla Turchia

L'andamento dell'Italia negli ultimi campionati europei è stato disastroso. Nono posto nel 2005 e 2007, nel 2009 non ci qualificammo nemmeno e nel 2011 arrivammo diciassettesimi. Risultati non all'altezza dei 6 podi, con due vittorie, in 11 edizioni tra il 1983 e il 2003.

20:41 - Ricordiamo che la formula del torneo prevede 4 gironi da 6 squadre, di cui le prime tre passano alla fase successiva.

20:36 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Italia – Russia (inizio ore 21), prima gara degli azzurri in questo Europeo di basket che ha preso il via oggi. Un impegno non facile per l’Italia, priva di alcuni dei suoi uomini migliori (Gallinari e Bargnani su tutti). Ma il problema degli infortuni riguarda molte squadre presenti a questo europeo: la Spagna, campione delle ultime due edizioni, deve fare a meno di Pau Gasol e Navarro, la Germania ha rinunciato a Nowitzski e la Serbia a Teodosic.

L’Italia di Pianigiani, che allena gli azzurri dal 2009, ha dovuto rinunciare anche a Hackett, uno dei migliori nella stagione scorsa con la maglia di Siena. A questo punto ci sono grandi aspettative su Belinelli, l’unico dei quattro NBA presente. C'è curiosità nel vedere il debutto internazionale di Travis Diener fresco di passaporto italiano. Con la mancanza di Hackett nello spot di play, spazio anche a Peppe Poeta astro del basket nostrano mai del tutto esploso, e si cercano conferme da Aradori reduce da un ottimo campionato. Qualche perplessità sulla sostanza sotto canestro dove ruoteranno Mancinelli, Cusin, Gigli e il giovane Magro. Non sarà un girone facile e non partiamo da favoriti, ma l'Italbasket ci ha sempre riservato sorprese inaspettate.

Nel pomeriggio di questa giornata inaugurale del torneo si sono giocate diverse partite, questi i risultati:

Israele – Inghliterra 71-75

Lettonia – Bosnia Erzegovina 86-75

Georgia – Polonia 84-67

Turchia – Finlandia 55-61

Belgio – Ucraina 57-58

Macedonia – Montenegro 80-81

Spagna – Croazia 68-40

Svezia – Grecia 51-79

La sconfitta della Turchia è una buona notizia per l’Italia, inserita in un gruppo da sei squadre di cui le prime tre passeranno alla fase seguente. Il girone dell’Italia (Gruppo D) è composto da Finlandia, Turchia, Grecia, Russia e Svezia.

Vittoria convincente della Spagna sulla Croazia con gli spagnoli sempre in controllo: 15 punti di Rudy Fernandez e 11 rimbalzi di Marc Gasol, due tra i giocatori piú importanti di questo gruppo che cerca la terza vittoria consecutiva in in Europeo.

Il Montenegro supera di un solo punto la Macedonia: decisivo il 17-13 dell'ultimo quarto. La Grecia strapazza gli svedesi (79-51) con una perfetta prova collettiva e tre uomini in doppia cifra (Sloukas, Bourousis e Spanoulis)