Eurobasket 2013, Italia - Turchia in diretta

19:34 - Un'altra grande prestazione degli azzurri e l'Italia scopre nuovi protagonisti. Nella serata in cui Datome fa zero (0) punti, arrivano in soccorso Melli, Gentile e Aradori e la gara prende quasi subito una piega positiva. La Turchia è durata un quarto, poi due bombe consecutive di Gentile e Belinelli dava il primo vantaggio all'Italia sul 22-19. Da quel momento abbiamo sempre condotto, con Melli bravissimo nel primo tempo (14 punti) e Gentile che chiudeva la partita con un ventello. Oggi tutto ha funzionato per gli azzurri: bene l'alternanza tra Diener e Cinciarini in regia, la coppia dilunghi Cusin-Melli si é scoperta potente e i nostri tiratori sembrano in gran forma. La Turchia ha opposto poca resistenza, depressa e senza anima, terribile dalla lunetta (16/28) e con un Turkoglu inconsistente (12 punti con 3/7 dal campo).

19:25 - FINISCE LA PARTITA, SECONDA VITTORIA DELL'ITALIA (90-75) in questo Campionato Europeo, palazzetto di Capodistria in festa

1:54 - TRIPLA DI GENTILE! Grande tifo per gli azzurri e torniamo avanti 86-70

2:45 - GENTILE ON FIRE! Quattro punti consecutivi, gran partita per lui e 17 punti

4:12 - Continuano a sbagliare tiri liberi i turchi, siamo avanti 81-66 e si entra nella fase decisiva

5:30 - Soffriamo un po' il pressing della Turchia ma riusciamoa far scorrere il tempo. Esce un Diener stanco ed entra Cinciarini, 79-65

6:20 - Quarto fallo di Belinelli, non era il momento di farlo con soli 5 secondi per i turchi, Time out

7:15 - DUE ANCHE PER DIENER! Bel tiro in sospensione e siamo 79-63

8:18 - Stoppata di Datome che finalmente si fa notare, poi Turkoglu, l'ultimo a mollare, fa 77-63

9:12 - GENTILE VOLA COME SUPERMAN E METTE UN CANESTRO INCREDIBILE! C'è anche il fallo, 77-60

Comincia l'ultimo quarto! Gentile ne mette due ma non vale

TRIPLA DI GENTILE E FINISCE IL TERZO QUARTO, ITALIA AVANTI 74-57, ci esaltiamo sempre sul finale dei quarti, grande partita

1:39 - Aradori grande protagonista nel terzo periodo e 14 punti per lui sul 68-52 Italia

CINCIARINI DA TRE E L'ITALIA AFFONDA IL COLTELLO SUL +18! Time out di Tanjevic sul 66-48

3:30 - Asik unico turco in doppia cifra con 12 punti, poi ancora ARADORI! SIAMO 61-48

5:00 - Aradori si scalda e ne mette altri due in faccia al suo marcatore, 58-44 Italia

5:21 - Quarto fallo di Cusin, non ci voleva. Ma entra Melli, grande protagonista nel primo tempo con 12 punti

6:09 - Zona per la Turchia e allora TRIPLA DI ARADORI! 56-42

7:37 - STOPPATA DI CUSIN E POI BELINELLI DA TRE! SIAMO 51-36!

8:34 - Pessimi i turchi dalla lunetta (8/14). Belinelli forza un tiro da tre e lo sbaglia, sarebbe meglio evitare questo tipo di giocate

9:01 - Primi due punti anche per Cinciarini, ancora lui nel quintetto iniziale come play, 46-36

18:44 - SI RICOMINCIA! Primi due punti per i turchi, tornano a -8

18:42 - Un minuto all'inizio del secondo tempo

ALTRI RISULTATI ALL'INTERVALLO - Germania sotto contro il Belgio, 26-35; Serbia - Bosnia 45-31, Polonia - Rep.Ceca 38-34

18:34 - La Turchia ha condotto per quasi tutto il primo quarto, poi due bombe consecutive di Gentile e Belinelli mandavano l'Italia in vantaggio. Da quel momento gli azzurri sono sempre stati avanti, arrivando a +11 e chiudendo il primo tempo con un'altro bellissimo canestro di Belinelli. Partita apertissima ma l'Italia c'è. Il boxscore

18:32 - Ottima Italia in questo primo tempo, anche se i protagonisti sono stati altri. Melli si è fatto spazio sotto canestro e ha chiuso con 14 punti: Belinelli a tratti fantastico ne ha messi 12. Per l'Italia 18/34 dal campo e 3/7 da tre, Datome ancora a zero punti.

BELINELLI SULLA SIRENA E L'ITALIA CHIUDE A +10 il primo tempo! Siamo 44-34

1:00 - A un minuto dalla fine del primo tempo Beli prende un altro fallo e fa 2/2 dalla lunetta, siamo avanti 42-33

1:42 - Extra possesso grazie a un rimbalzo di Datome, oggi in ombra e finora a zero punti

3:02 - BELINELLI FA UNA MAGIA ALLA DOCTOR J c'è un altro gioco da tre punti per il 40-30

3:18 - POETA SI BUTTA E PRENDE CANESTRO E FALLO! Grande azione e siamo di nuovo a +9

4:00 - Bravissimo Gentile, entra e va fino in fondo per il 35-28

Melli difende bene su Golum e prende il fallo in attacco. Una delle sfide decisive di questa partita e Melli la sta vincendo per ora

5:31 - Ancora Vitali, risponde a una bomba e restiamo avanti 33-26. Entra Poeta

7:01 - Segna anche Vitali e strappo dell' Italia sul +9! 30-21 per noi

7:31 - La Turchia non segna piú, ARADORI da sotto riporta avanti gli azzurri di 7, siamo 28-21

9:11 - Melli schiaccia per il +5! Poi Beli trova un altro fallo. 12 punti per Melli, enorme. Gentile fa 26-19 , massimo vantaggio Italia

INIZIA IL SECONDO QUARTO

La Turchia sta giocando bene e ha condotto per tutto il parziale fino alle due bombe di Gentile e Belinelli

BOMBA DI BELINELLI E VANTAGGIO ITALIA 22-19! FINISCE IL PRIMO QUARTO, grande Italia nel finale

Ancora Melli! Lavoriamo benissimo sotto il tabellone turco e poi GENTILE METTE LA TRIPLA PER IL 19-19

1:30 - Cetin ci fa male dall'angolo e riporta la Turchia avanti, poi Melli fa l'ottavo punto della sua serata, 14-17

2:59 - Fallo in attacco dei turchi, poi Beli subisce fallo e va in lunetta a ricucire, 10-12

3:20 - Entra Diener, la Turchia mette la prima bomba e prova a scappare via, 8-12

4:00 - Si lotta a rimbalzo, l'Italia c'è e Belinelli in penetrazione fa i primi due, siamo 8-8

5:30 - Pianigiani preoccupato, l'attacco fatica ma troviamo 2 bei punti con l'ottimo movimento di Melli in mezzo gancio, 6-6 il punteggio e grande impatto di Melli

6:48 - Primo vantaggio Italia sul 4-2, poi Golum pareggia in schiacciata, siamo 4-4

7:30 - Si arrabbia Tanjevic per la palla persa dai suoi, poi fallo di Guler. Inizio equilibrato con tanta difesa e pochi punti

8:47 - I primi punti sono dei turchi con Asik dalla lunetta per un fallo di Cusin. Poi Cusin piazza la schiacciata per il 2-2

Turchia con Guler, Cetin, Gonlum, Asik e Turkoglu, ieri limitatissimo contro la Finlandia

17:45 - INIZIA ITALIA - TURCHIA A CAPODISTRIA. Quintetto italiano con Belinelli, Datome, Cinciarini, Cusin e Aradori. Furoi Diener rispetto a ieri, in effetti non è stato brillante contro la Russia

17:42 - Suona l'inno italiano nel palazzetto di Capodistria, tanti tifosi italiani ma anche tanti turchi, ambiente ideale per una partita di pallacanestro

17:40 - Cinque minuti al via. La Turchia ferita contro la spensierata Italia di Pianigiani, senza le stelle Gallinari e Bargnani ma con un gruppo che nel primo match ha dimostrato tanta grinta. Sulla panchina dei turchi un vecchio amico del basket italiano, Bogdan Tanjevic, ex tecnico di Caserta,Trieste e Milano e della nazionale campione d'Europa nel 1999.

17:27 - Venti minuti circa all'inizio della partita (17:45) tra Italia e Turchia. I turchi hanno un assoluto bisogno di vincere dopo la sconfitta con la Finlandia di ieri e questo li rende ancora piú pericolosi. L'uomo di riferimento è ovviamente Edo Turkoglu, che peró contro la Finlandia ha tirato malissimo (2/12) mettendo a referto solamente 8 punti.

17:18 - Gli azzurri escono con grinta da un time-out durante il match di ieri

17:07 - Ecco le immagini del successo degli azzurri sulla Russia con Datome grande protagonista

17:00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Italia – Turchia (inizio ore 17:45), seconda partita della nazionale in questo Europeo di basket. Dopo il bel successo sulla Russia non c’è tempo per festeggiare e gli azzurri tornano subito in campo come tutte le altre squadre. Ieri sera i ragazzi di Pianigiani hanno giocato un’ottima gara, condotta dall’inizio alla fine e messa in discussione solo nell’ultimo minuto quando la Russia si era avvicinata fino al -4. Con buone percentuali ai liberi gli azzurri sono riusciti a portare a casa una vittoria che aumenta il morale .

Ottima l’Italia soprattutto nell’atteggiamento difensivo, che ha costretto la Russia a cercare tiri difficili o soluzioni da fuori. Il miglior realizzatore e trascinatore nei momenti difficili è stato Gigi Datome (25 punti), che segnato i primi e gli ultimi punti dell’Italia ed è stato quasi infallibile da tre punti (3/4). Ottima prova anche di Cusin, un uomo fondamentale per gli equilibri di questa squadra: è stato il miglior rimbalzista (9) e ha dato un grande contributo in entrambi i lati del campo. Buona prova anche di Belinelli (16 punti), Aradori (13 punti e 5 rimbalzi) e di Gentile dalla panchina (8 punti).

Ma il passato non conta nulla e l’Italia oggi si trova di fronte una grande squadra, ferita dalla inaspettata sconfitta all’esordio contro la Finlandia (55 – 61), sicuramente il risultato piú sorprendente della prima giornata. In contemporanea con la gara dell'Italia si giocheranno altre tre partite: Germania - Belgio, Bosnia - Serbia, Polonia - Rep.Ceca.

Intanto alle 14:30 si sono giocate giá quattro partite oggi e questi sono i risultati:

Ucraina – Israele 74 - 67

Montenegro – Lettonia 72 - 73

Croazia – Georgia 77 - 76

Finlandia – Svezia 81 - 60

Finlandia dunque in gran spolvero, con questa vittoria si candida ufficialmente per il passaggio del turno. Vittorie in volata per Ucraina, Lettonia e Croazia. Ricordiamo che in ogni girone (da 6 squadre) passano le prime 3. Stasera alle 21:00 la terza partita del gruppo D, Grecia – Russia. Alla stessa ora si giocano anche Gran Bretagna – Francia, Lituaina – Macedonia e Slovenia – Spagna.