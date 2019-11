Eurobasket 2013, Italia - Grecia in diretta

Magnifica partita a Capodistria tra due squadre che si giocavano il primo posto nel girone. Ancora una volta l'Italia di Pianigiani gioca alla grande e nei momenti decisivi difende meglio, concedendo spazio solo a Zisis per un breve periodo. Belinelli, Gentile e Datome sono stati i grandi protagonisti ma è tutta la squadra che sta giocando a un livello inaspettato. Beli chiude con 23 punti e 7 rimbalzi, Datome con 19 e Gentile con 16 punti, alcuni di gran classe. Abbiamo sofferto sotto il tabellone (8-18 i rimbalzi dopo il primo tempo e 24-33 alla fine) ma con una serie di bombe nel terzo quarto abbiamo rovesciato una partita che la Grecia aveva chiuso avanti 38-36 all'intervallo. Decisivo il 27-18 del terzo periodo, e con questa vittoria ci garantiamo il primo posto del girone. L'Italia è imbattuta e sogna in grande, in Slovenia si sta spargendo la voce.

19:27 - FINISCE A CAPODISTRIA, Italia batte Grecia 81-72 con un'altra grande prestazione collettiva e un Belinelli a tratti incontenibile

NON CI PRENDONO PIÚ! VINCIAMO ANCORA E L'ITALIA RIMANE IMBATTUTA in questo Eurobasket 2013

27'' - BELINELLI CON LA MANO SINISTRA APPOGGIA AL TABELLONE! 78-72

1:14 - Zisis in lunetta, forse il migliore per i suoi con 16 punti finora. 76-72

1:21 - GENTILE! FANTASTICO in sospensione e l'Italia va a +6! 76-70

1:41 - BELINELLI!!!! TIRO DA DUE MA VALE TANTISSIMO E SIAMO 74-70, time-out Grecia

2:41 - Lottiamo come leoni su ogni pallone e la Grecia fatica a segnare. Dentro Gentile, fase decisiva della gara

3:52 - Grecia in bonus ed è una buona notizia. Zisis esagera e sbaglia dopo il 2/2 dalla lunetta di Belinelli, 72-70 Italia

5:03 - Belinelli fa 17 con il 2/2 dalla lunetta, ma Zisis è in trance agonistica, 8 punti consecutivi per lui e siamo 70-70!

5:55 - Risponde Zisis con la tripla, non c'è tregua e Italia avanti sul 68-65

6:26 - Fischio dubbio a Zisis, ci è andata bene. Datome sta forzando troppo e poi ARADORI DA TRE!

6:53 - Gran difesa della Grecia, scadono i 24 secondi e il tiro di Datome era forzatissimo, Zisis ne mette due dall'altra parte, 65-62

8:00 - Papanikolau protesta e gli arbitri lo graziano, il fallo era netto e Aradori dalla lunetta fa 2/2 per il 65-60

8:12 - Belinelli si complica la vita e poi fischiano un antisportivo a Datome, ne avremmo fatto volentieri a meno

8:50 - Terzo fallo di Bramos su una bella azione Poeta-Melli. 0/2 dalla lunetta per il giocatore dell'Olimpia, siamo 63-58

9:12 - C'è Poeta in posizione di play, Datome forza una tripla col difensore addosso e la sbaglia. Stiamo tirando meglio della Grecia ma soffriamo sotto il tabellone

19:03 - INIZIA L'ULTIMO QUARTO A CAPODISTRIA, sembra di giocare in casa con questo pubblico

FINISCE IL TERZO QUARTO, GRANDE ITALIA IN VANTAGGIO 63-56

41'' - L'Italia vola a +10 coi liberi di Belinelli, poi ricuciono i greci con una tripla. Splendido Datome dall'altra parte, 63-54

2:05 - Entra Melli per Cusin e Gentile fa un gran canestro da sotto, che partita! 59-51 Italia

2:46 - TRIPLA DI DATOME DA 8 METRI! Stiamo trando benissimo da fuori, Datome miglior marcatore finora con 17 punti e siamo 57-50. Fuori Cinciarini con 4 falli, dentro Poeta. Ogni libero sbagliato dai greci è un boato nel palazzetto

3:11 - TRIPLA DI BELINELLI! 13 punti per lui e dall'altra parte risponde Perperoglu, 54-50

3:51 - Datome sbaglia la tripla ma la Grecia perde un pallone in attacco, bene cosí e 51-47

4:18 - CINCIARINI LA METTE E MASSIMO VANTAGGIO ITALIA SUL 51-45!

4:55 - La Grecia non segna da tre minuti e stiamo difendendo benissimo

6:00 - Nono punto di Gentile in penetrazione e torniamo avanti 46-45, poi DATOME DA LONTANO LA METTE! Time-out Grecia sul 49-45

6:13 - L'arbitro assegna una rimessa dubbia alla Grecia, Pianigiani si scalda e concediamo un altro rimbalzo in attacco. Per fortuna Papanikolau fa passi

7:11 - Ora l'Italia non trova tiri facili in attacco, la Grecia difende bene e DATOME IN SOSPENSIONE mette un gran canestro, 44-45

8:07 - Gran palla di Bourousis per Papanikolau, Grecia avanti di 3, 42-45

9:04 - TRIPLA DI DATOME! Vantaggio Italia 42-41

9:52 - Parte forte Belinelli, canestro e fallo, gran giocata per il 38-38

18:42 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO A CAPODISTRIA

18:40 - Siamo nell'intervallo di Grecia - Italia (38-36), diamo un'occhiata agli highlights di Gran Bretagna - Germania di oggi pomeriggio

18:36 - La Grecia ha tirato col 56% dal campo, gli azzurri con il 51% ma solo 3/10 dalla distanza.Andiamo male sotto il tabellone, 18-8 i rimbalzi a favore dei greci

18:29 - Per l'Italia 7 punti di Cinciarini, Belinelli e Gentile. Tra i greci è Papanikolau il piú pericoloso, 7 punti anche per lui. Partita difficile e tiratissima. Per la prima volta in questo Europeo andiamo all'intervallo in svantaggio (36-38)

FINISCE IL PRIMO TEMPO. Papanikolau ci fa male da fuori e RISPONDE BELINELLI CON UNA TRIPLA sul finale del tempo! Italia massiccia e presente e si chiude la prima parte sul 36-38.

32'' - Belinelli sfrutta il blocco e mette un bel canestro in sospensione e poi GENTILE SCHIACCIA IN CONTROPIEDE E SIAMO DI NUOVO LÍ! 33-35

1:08 - Sbaglia Gentile e poi fallo fischiato a rimbalzo a Cusin; è importante non perdere terreno in questo finale di tempo

1:22 - Troppi rimbalzi in attacco concessi dai nostri in questo primo tempo, ma siamo in partita

2:21 - Cusin fa 2/2 dalla lunetta e rimaniamo in contatto, 29-33. Rimbalzo rabbioso di Belinelli che poi si guadagna un fallo

2:43 - Grecia a +6, massimo vantaggio e rientra Belinelli

2:50 - "Ma siete impazziti?" grida Pianigiani nel time-out "Siamo in partita, perché dobbiamo fare certi regali?"

3:02 - Gran canestro di Zisis in sospensione, primi due punti per lui e Grecia avanti di 4

3:54 - Canestro e fallo per Cinciarini, ma sbaglia il tiro libero. Soffriamo un po' in difesa, secondo fallo di Vitali e 27-29

4:40 - Bourousis riporta avanti la Grecia, poi brutto tiro di Cusin. C'è Vitali in campo, siamo sotto di 2 punti, 25-27

6:02 - Tornano Cusin e Cinciarini, escono Melli e Poeta. TRIPLA DI GENTILE PER IL 25-25! Grecia costretta al time-out e gli azzurri hanno reagito bene a un momento difficile

6:38 - Poeta in play e Gentile ne appoggia due per il 22-25, bel canestro

7:13 - Gentile perde palla in attacco, ne approfitta Sloukas per il 20-23 e poi un contropiede ci fa male e Pianigiani chiama il time-out sul 20-25

7:56 - Printzesis riporta avanti la Grecia in una partita molto bella ed equilibrata, siamo 20-21. Torna Aradori ed esce Belinelli

8:00 - POETA IN PENETRAZIONE riporta l'Italia avanti dopo una tripla dei greci, 20-19

8:40 - CHE DIFESA DELL'ITALIA! Scadono i 24 secondi e i greci non trovano spazio, si scalda il pubblico italiano in tribuna

9:18 - Fallo in attacco della Grecia e poi DATOME METTE IL SESTO PUNTO e torniamo avanti 18-16

18:04 - INIZIA IL SECONDO QUARTO

FINISCE IL PRIMO QUARTO sul 16-16, bella partita e l'Italia c'è

7'' - Dentro anche Gentile, autore di punti pesantissimi contro la Turchia.

1:04 - Entra Diener per Cinciarini, dentro anche Melli, decisivo nelle ultime due partite

2:08 - DATOME! Canestro difficilissimo in sospensione, ma la Grecia pareggia con una tripla e siamo 16-16

2:57 - Cinque punti di Cinciarini, ormai titolare anche grazie all'infortunio di Diener. Belinelli forza, restiamo avanti 14-13

4:07 - Datome dall'angolo, due punti dolcissimi e Italia di nuovo avanti 12-11

4:51 - Bel canestro di Papanikolau col mezzo gancio sinistro che porta la Grecia a +2. Bella difesa degli azzurri che lasciano solo due secondi all'attacco greco e poi ARADORI METTE LA TRIPLA DALL'ANGOLO! 10-9 Italia

6:18 - Bell'inizio di partita, ma Datome fa passi e regala un pallone in attacco, 7-7

7:00 - Canestro e fallo per Bourousis dall'altra parte, mette il libero supplementare e siamo sotto 5-7. Poi Cinciarini pareggia con il gancio

7:39 - Cinciarini fa 1/2 dalla lunetta, poi ottima difesa di Beli in aiuto. Cusin fa 5-4

8:34 - Belinelli mette i primi due punti per gli azzurri, i greci rispondono e siamo 2-4

17:47 - SI COMINCIA, PRIMO PALLONE ALL'ITALIA

17:45 - Ultime istruzioni di Pianigiani. Quintetto iniziale con Cinciarini, Datome, Belinelli, Aradori e Cusin. Non c'è Spanoulis nel quintetto greco. La Grecia inizia con Bourousis, Zisis, Perperoglu, Papanikolau e Kaimakoglu

17:40 - Suona l'inno nazionale, come sempre moltissimi italiani in tribuna, tra pochi minuti si comincia

17:37 - Palazzetto praticamente gremito a Capodistria mentre i giocatori completano il riscaldamento

17:30 - Un quarto d'ora all'inizio della gara, molta attesa per la partita piú difficile tra quelle affrontate finora dagli azzurri.

17:23 - Le immagini del successo di ieri sulla Finlandia (62-44). L'appoggio del pubblico puó essere uno dei fattori vincenti per gli azzurri, tanti gli italiani presenti in questi giorni nel palazzetto di Capodistria

17:15 - A 30 minuti dall'inizio del match ricordiamo i risultati delle partite giocate oggi alle 14:30.

Spagna - Polonia 89-53

Bosnia - Macedonia 62-54

Gran Bretagna - Germania 81-74

Finlandia - Russia 86-83 (2 Ts)

16:46 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Grecia (inizio 17:45), quarto impegno degli azzurri in questo Europeo di Basket che si disputa in Slovenia. L'Italia é imbattuta dopo 3 vittorie nei primi tre incontri e a questo punto è seriamente in lotta per il primo posto, una situazione che alla vigilia sembrava impensabile, sia per la forza degli avversari che per le pesanti assenze (Gallinari e Bargnani su tutti).

Le vittorie su Russia, Turchia e Finlandia hanno riportato la nazionale di basket al centro dell'attenzione e a questo punto è lecito sognare almeno un piazzamento in questo europeo senza dominatori. Il gruppo guidato da Pianigiani ha risposto benissimo nel momento piú importante e diversi protagonisti si sono alternati nelle tre vittorie di questi giorni. Contro la Russia era stato Datome a guidare gli azzurri con 25 punti, con l'aiuto di un ottimo Belinelli e di Cusin. Nella vittoria sulla Turchia (90-75) è stato Aradori a trascinare i compagni nel secondo tempo, mentre dalla panchina arrivavano i punti pesanti di Melli e Alessandro Gentile. La gara con la Finlandia (2 vittorie su 2 fino a quel momento) diventava molto importante per prendere la testa del girone e in una partita dal punteggio basso il gruppo azzurro recuperava lo svantaggio del primo quarto e un'altra grande prestazione di Melli serviva a frustrare la rimonta finlandese.

Anche la Grecia é imbattuta in questo Europeo e ieri ha dato una lezione alla malconcia Turchia (84-61). La gara di oggi assomiglia molto a uno spareggio per il primo posto, mentre la qualificazione è assicurata per entrambi. La Grecia, come da pronostico, si trova a punteggio pieno dopo i successi contro Svezia (79-51), Russia (80-71) e Turchia (84-61). Contro i turchi non è sceso in campo, per problemi alla caviglia rimediati contro la Russia, il condottiero Spanoulis ("la macchina da guerra", secondo la definizione di Trinchieri). Se giocherà contro l'Italia, pur se non al meglio, costituirà uno dei due maggiori rompicapi per Pianigiani. L'altro è costituito dalla forma con cui Kostas Papanikolaou si è presentato agli Europei. Fresco di contratto con il Barcellona, il 23enne protagonista delle due Euroleghe conquistate dall'Olympiacos viaggia a 7.7 punti di media ma sta tirando col quasi l'88% da 2 e oltre il 40% da 3. Un killer silente, un'arma segreta da azionare nel caso la "macchina" fosse ferma ai box.

Con oltre 12 punti di media, il top scorer è Bourousis, intenzionato a togliersi di dosso l'odore delle sconfitte accumulate in maglia Olimpia. Il colosso greco sta tirando con quali il 78% da 2. Le percentuali della Grecia sono impressionanti anche da oltre l'arco, con un 47% a cui hanno contribuito in maniera determinante, oltre a Spanoulis e Papanikolaou, anche Fotsis (segnali di risveglio?) sloukas e Perperoglou. Buone anche le prestazioni dell'ex romano Mavrokefalidis, mentre sta litigando col ferro (6/14) ma ha distribuito ben 19 assist Nikos Zisis, per il momento terzo nella classifica dei migliori passatori.

Una squadra ai limiti dellla perfezione, esperta, atletica, talentuosa, guidata da uno dei migliori tecnici d'Europa e serissima candidata alla medaglia di maggior pregio. Un ottimo banco di prova per la forza dell'Italia.

