Eurobasket 2013, Italia - Slovenia in diretta

É stata una bella partita, molto combattuta e davanti a un pubblico fantastico. L'Italia ha funzionato solo a sprazzi, e sono mancati i punti di Belinelli (3/15 dal campo) e i rimbalzi, un fondamentale in cui la Slovenia ci ha dominato, soprattutto nel secondo tempo. Non é bastato un ottimo Gentile (20 punti) e un Datome di nuovo preciso (16). La Slovenia ha dimostrato di essere squadra da medaglia e ha anche dato spettacolo con Dragic (22) e Nachbar (13) migliori in campo. La sconfitta ci toglie l'imbattibilitá e il primo posto del girone, ma per passare ai quarti dovrebbe bastare vincere una delle prossime due sfide contro Croazia e Spagna. Non sará facile. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima diretta su VAVEL.

22:42 - FINISCE LA PARTITA, PRIMA SCONFITTA DELL'ITALIA (76-84) ma buona prova degli azzurri contro una squadra che lotterá sicuramente per una medaglia

17'' - Con un fallo in attacco di Aradori la partita ci scivola via, prima sconfitta dell'Italia in questo Europeo

1:01 - Belinelli fa 1/2 e rimaniamo sotto di 4, ultimo minuto

1:44 - Gran canestro di Dragic, poi Gentile subisce fallo in penetrazione: é l'ultimo ad arrendersi il giocatore dell'Olimpia (18 punti) Siamo sotto 74-77

2:12 - Datome dalla lunetta ci riporta a -5 e Aradori a -3 sul 72-75. Finale tiratissimo

3:00 - Finalmente un canestro da tre di Belinelli che ci riporta a -6, timeout

4:04 - Italia ancora in partita, ma serve piú attenzione nei rimbalzi. 65-71, Belinelli è in serata stortissima

7:54 - Dominio sloveno sotto il tabellone (38 a 22 i rimbalzi) e la partita rischia di scapparci di mano (59-67)

9:35 - La partita si é complicata per gli azzurri, che concedono molti rimbalzi e hanno peggiorto le percentuali al tiro (10/33): 54-64

FINISCE IL TERZO QUARTO, SLOVENIA AVANTI 60-54

1:25 - Gentile con la mano sinistra ne appoggia due (8 punti) ma la Slovenia mantiene il vantaggio con Dragic protagonista, 54-60

3:15 - Peccato per un buon tiro di Aradori, gli esce: troppi rimbalzi concessi dagli azzurri, 50-58

5:17 - Slovenia sopra di 8, massimo vantaggio sul 56-48. Cusin rimane in campo nonostante i 3 falli, gli azzurri non segnano piú

7:00 - Problemi di falli per gli azzurri, giá in bonus. Ma siamo a contatto grazie a Datome e Cusin, 48-50

9:16 - Comincia male l'Italia, con una tripla di Belinelli sul ferro. Aveva iniziato bene ma é calato nel secondo quarto insieme a tutti gli azzurri tranne Gentile. Terzo fallo di Cinciarini, sempre 39-45

22:00 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

21:48 - IL PRIMO TEMPO SI CHIUDE SUL 39-45, azzurri ottimi nel primo quarto, poi la Slovenia è venuta fuori con un Nachmar fantastico aiutato da Dragic

1:10 - Italia sfilacciata e Belinelli forza molto in attacco. Azzurri in difficoltá e sotto 36-42

2:45 - L'Italia ha passato un momento difficile, siamo sotto di 4 punti sul 34-38

4:31 - Belinelli forza e Gentile sbaglia un buon tiro, andiamo sotto 29-34

5:28 - Torna Cinciarini, sempre Melli in campo e TRIPLA DI DATOME! 29-29

6:33 - Tripla di Gentile e poi stoppata di Datome, Italia di nuovo avanti 26-25. Cose mai viste

7:33 - Una tripla da lontanissimo di Dragic scalda l'ambiente, Melli ci mantiene a contatto, 23-25

9:00 - La Slovenia ha iniziato bene il secondo quarto, Dragic protagonista. Subiamo il sorpasso sul 21-22

21:20 - FINISCE IL PRIMO QUARTO, ITALIA AVANTI 21-18. Un quarto quasi perfetto degli azzurri, che forse potevano approfittare di un paio di palle perse ma hanno difeso e tirato bene

1:00 - Ancora Nachmar riporta sotto la Slovenia, poi Gentile zittisce il pubblico e siamo 18-14

2:44 - Entrano Travis Diener e Gentile, le due squadre hanno giá raggiunto il bonus di falli

3:07 - Ottimo inizio dell'Italia, ma il pubblico ricomincia a spingere: buon impatto di Melli in difesa, 14-11

4:00 - DUE TRIPLE DI CINCIARINI E DATOME! Italia avanti 14-9 e palazzetto ammutolito. Time-out

4:34 - Nachbar scatenato, gran schiacciata e vantaggio sloveno. Belinelli forza la prima tripla e la sbaglia, 8-9

5:38 - Fuori Cusin, giá due falli, e dentro Melli. Aradori ha cominciato bene, 8-7 Italia

6:20 - SCHIACCIATONA DI CUSIN che riporta avanti gli azzurri 6-5

7:07 - Aradori e poi due liberi dall'altra parte, Italia avanti 4-2. Grande ambiente e piú di 12.000 spettatori

8:03 - Inizio con molti errori e primi punti dell'Italia con Cusin

21:01 - COMINCIA LA PARTITA - Per l'Italia confermato il quintetto con Cinciarini, Belinelli, Datome, Cusin e Aradori. Slovenia con Joksimovic, Nachbar, Dragic, Lorbek e Begic

20:56 - Squadre in campo e inni nazionali: tutt'altro ambiente rispetto a Capodistria, dove l'Italia poteva contare sempre su 3-4.000 tifosi

20:42 - Poco piú di un quarto d'ora all'inizio della partita. Il quintetto iniziale dell'Italia dovrebbe essere Cinciarini, Belinelli, Datome, Cusin e Aradori.

20:28 - Risultati del pomeriggio, gruppo F: Croazia - Finlandia 88-63, Grecia - Spagna 79-75. In attesa dell'inizio della gara, un video con le 5 migliori giocate della giornata di ieri.

20:20 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Slovenia (inizio ore 21:00), prima partita degli azzurri in questa seconda fase dell'Eurobasket. Stasera si gioca contro i padroni di casa e non piú a Capodistria, dove ci sono stati fino a 5.000 italiani in tribuna, ma a Lubiana. Condizioni diverse e avversario complicato. É un nuvo esame per la squadra di Pianigiani, imbattuta fino a questo momento con 5 vittorie su 5.

Dopo aver passato il turno come prima del girone l'Italia si è ritrovata alla seconda fase come l'unica squadra imbattuta. Del Gruppo F, oltre alla Slovenia, fanno parte anche Spagna, Grecia, Finlandia e Croazia. L'Italia inizia il girone come massima favorita per il passaggio ai quarti di finale, e la partita di stasera, importante per capire come ha vissuto il gruppo il cambio da Capodistria a Lubiana, non é decisiva. Una sconfitta non comprometterebbe il cammino verso i quarti. Si tratta di testare le reali possibilitá degli azzurri contro i padroni di casa, e capire se la Slovenia è realmente una pretendente alla vittoria in questo Europeo. Gli sloveni hanno battuto la Spagna nella prima fase, un dato che da solo fa pensare a una squadra di grande potenzialitá.

L'Europeo dell'Italia finora è stato perfetto, come un sogno da cui nessuno vuole svegliarsi. Come prevedere alla vigilia un cammino di 5 vittorie su 5 contro squadroni del calibro di Russia, Turchia e Grecia, senza due uomini importanti come Gallinari e Bargnani? Sembrava impossibile.

Pianigiani é riuscito evidentemente a trovare il modo di trasformare una squadra senza capo né coda in un gruppo unito e solidale, in cui le rotazioni funzionano e ognuno fa la sua parte. Belinelli è il miglior marcatore degli azzurri con 15.8 punti di media. Dietro di lui Alessandro Gentile, splendido nelle ultime due gare con Grecia e Svezia. Per lui una media di 14.4 e tanta qualitá pur partendo dalla panchina. Seguono Aradori con 13.6 e Datome con 12.2 di media.

Uno dei fattori decisivi di questa partita sará inevitabilmente il pubblico: sará importante per l'Italia partire bene per raffreddare gli animi della Stozice Arena, stasera sold out. Per la Slovenia è fondamentale vincere per qualificarsi ai quarti di finale, avendo ereditato solo due punti dalla prima fase, contro i quattro dell'Italia. Il coach degli sloveni si è mostrato molto sicuro alla vigilia: "Conosciamo molto bene l'Italia - ha dichiarato il coach - e i loro giocatori più forti, Belinelli e Datome. L'Italia è una squadra di grandi tiratori a cui piace far girare la palla. Sappiamo quali sono le loro debolezze e i loro punti di forza, ma non voglio certo rivelarli ora."