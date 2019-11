Vavel NBA Social Tribune

L’NBA è ricominciata da qualche giorno, ma c’è un mondo dove i giocatori non vanno mai in vacanza: i Social Network.

Sì perché durante la lunga off-season le Star NBA hanno continuato a comunicare con i propri fans, parlando di vacanze, di riabilitazioni o semplicemente scrivendo dei loro passatempi.

Il Social più utilizzato è sicuramente Twitter, dove i giocatori condividono foto, umori e pensieri per tutto l’anno.

In questo anno Vavel vi racconterà anche quel che succede ai Campioni NBA anche fuori dal campo .

@kingjames

Impossibile non dedicare la prima foto della stagione alla celebrazione dei Campioni 2013. LeBron James ha condiviso con i suoi followers su Instagram e Twitter l’immagine del suo secondo anello, vinto dopo una serie di Finals al cardiopalma contro i San Antonio Spurs.

E’ stata un’estate importante per LBJ anche perché ha finalmente sposato la sua compagna, Savannah Brison. Il viaggio di nozze ha portato i due anche in italia, con il Prescelto che ha vagato come un turista qualunque tra le meraviglia della città Eterna.

Concludiamo l’angolo “Chosen One” con uno scatto rubato nella palestra degli Heat, che vede il n°6 in compagnia de "Long Lost Brother", Greg Oden, neo arrivato in casa Heat che dopo essere stato fermo un anno intero per recuperare dagli infortuni che gli hanno fatto disputare solo 82 partite negli ultimi 4 anni è pronto a tornare in campo agli ordini di coach Spoelstra.

@ChrisKaman

Capitolo strani infortuni: in questa pre-season abbiamo assistito a Beasley che si prendeva a pugni da solo dopo aver sbagliato un tiro, procurandosi una ferita ricucita prontamente dai medici. Ma la palma di infortunio più pazzesco a Chris Kaman, nuovo centro dei Los Angeles Lakers. Mentre la squadra Losangelina era in visita in Cina, i giocatori hanno deciso di usare i Toboggan (in pratica un carrello con le ruote dotato di freno) per scendere lungo una parte piuttosto scivolosa della Grande Muraglia. Il risultato? Le dita di Kaman sono rimaste incastrate in uno scontro tra il suo carrello e quello di Shawne Williams, suo compagno. Il giocatore, nonostante una vistosa fasciatura, è regolarmente sceso in campo contro i Golden State Warriors nella partita dell’ NBA GLOBAL GAMES.

Non è però la prima uscita pittoresca del lungo di Los Angeles: su Twitter, tra un allevamento di mucche e l’altro, ci regala perle di questo genere:

Well let's just say I am glad I don't have to spend most of my day in the bathroom anymore! #SalmonellaPoisoning

Ha bisogno di traduzione un tweet del genere? Basta dire che l'hashtag significa "intossicazione da Salmonella"... A voi le conclusioni.

@Shaq

Un altro (ex) lungo che da consunto showman incanta i propri followers sui Social è Shaquille O’Neal, ora commentatore per una rete telesiva.

Ecco come si presenta nel suo account ufficiale di Twitter, come ha trasformato il nome di Sacramento quando ha acquisito il 5% delle azioni dei Kings e infine una singolare trasformazione: Shaquita!

@DRE_DRUMMOND

Per chiudere il reparto dei Centri, ecco l’ultima pillola risalente al 9 Ottobre, cioé quando Andre Drummond (in forza ai Detroit Pistons) ha immortalato l’arrivo di Gigi “Jesus” Datome in squadra. Ecco un frammento del video in cui il lungo esclama "Jesus comes to save me!" e a cui Datome ha risposto a tono "You Deserve it, good boy". E' già Gigi-Mania nella Motor City.





@marcobelinelli

A proposito di italiani, ce n’è uno che dopo una grande stagione ai Bulls si è appena trasferito a Ovest, alla corte di Gregg Popovich. Stiamo parlando di Marco Belinelli, che qui vediamo in versione “Super-Mario” in una foto scattata durante la festa di Halloween degli Spurs in compagnia di un particolare Kawhi Leonard, di Manu LightYear Ginobili e di un ineccepibile Nando De Colo.

@DallasMavs

Rimanendo nella SouthWest Division, negli ultimi giorni è uscito un video, che definire pittoresco è un eufemismo, girato dai giocatori dei Dallas Mavericks sulle note della riadattata canzone “What Does the Fox Say”. Non si prospetta una stagione esaltante in quel di Dallas, ma i Mavs sembrano non perdersi d’animo. Istituiranno un MVP simpatia apposta per loro?

il link per tutta la canzone ( http://www.youtube.com/watch?v=Z2D-BJrD-N0 )

@Kevin Garnett

Capitolo particolare riservato a Kevin Garnett, che quest’estate è passato dai Boston Celtics ai Brooklyn Nets insieme a Paul Pierce e Jason Terry. KG e The Truth sono stati tacciati come "Traditori" da alcuni tifosi, e anche LeBron James (proprio lui!) ha avuto da ridire sul loro abbadono dei Celtics (l'estate scorsa KG aveva criticato aspramente Ray Allen che aveva lasciato i biancoverdi per raggiungere The Chosen One alla caccia di un altro anello). All'inizio della nuova stagione però, non esiste nient'altro che la propria squadra:

New team. New number. New city. Now is the time. #HelloBrooklyn

@BarackObama

Chiudiamo il primo viaggio nell'universo sociale americano con un tweet Presidenziale. Poco prima dell'inizio dell'Opening Night infatti, il Presidente degli Stati Uniti ha dato il bentornato alla stella dei Bulls, la squadra della sua città:

Welcome Back, @DRose. #BullsNation