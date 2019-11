NBA, Bynum choc: "Potrei ritirarmi"

Il 26enne Andrew Bynum, centro dei Cavs, che però si ricorda molto più ben volentieri in maglia gialloviola dove per sette stagioni ha fatto in California il buono e il cattivo tempo, potrebbe decidere di smettere con la palla a spicchi. I problemi alle ginocchia, il fisico che non risponde, il canestro che diventa sempre più piccolo ed ecco che nella testa di Bynum sta tornando seriamente l’ipotesi del ritiro.







L'incoraggiante inizio di stagione potrebbe non bastare per allungare la sua carriera; reduce da una stagione di inattività a Philadelphia a causa di problemi alle ginocchia, starebbe infatti valutando l'ipotesi del ritiro: “Il ritiro è stato un'opzione da considerare, anzi, lo è ancora. E' dura divertirsi a causa delle limitazioni dovute al mio fisico. Sono soltanto una controfigura del giocatore che potrei essere, è frustrante” ha detto Bynum, 5.5 punti e 3.8 rimbalzi in 13' di media con Cleveland, intenzionata a risparmiare al centro le gare in due giorni consecutivi.



Questa sera Bynum gioca proprio a Philadelphia, da avversario che con ogni probabilità verrà accolto in modo ostile dai tifosi che non hanno mai avuto modo di vedere il centro con la maglia dei Sixers, dove approdò (con un anno di contratto prima della scadenza) proveniente da quei Los Angeles Lakers con cui aveva vinto due titoli. “Non sono preoccupato per l'accoglienza, se fossi stato in grado di giocare con Philadelphia, l'avrei fatto. Credo che tutti debbano accettare lo stato delle mie ginocchia. Mi auguro di poter tornare a scendere in campo senza dolori, per godermi il piacere del gioco”.