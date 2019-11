Chicago batte in volata Cleveland ma Rose si fa male

I Chicago Bulls riescono a vincere una partita combattuta, decisa solo nell’ultimo quarto da un miniparziale decisivio piazzato dalla squadra di coach Thibodeau. Chicago ha ora un tabellino di marcia che recita tre vittorie e tre sconfitte, mentre i Cavs hanno un record di 3-5.

Nota stonata in casa Bulls è il nuovo infortunio accorso a Derrick Rose, che dopo un layup all’inizio del quarto periodo è uscito dal campo. Si parla di problema al tendine destro, ma è il diretto interessato a parlarne nel dopo partita: “Conosco bene il mio corpo, non è nulla di grave. Ci sarò Venerdì contro Toronto”. Degli accertamenti verranno comunque svolti nella giornata di oggi. Fin quando è restato in campo Rose ha contribuito alla causa dei Bulls con 16 punti e 7 assist, con un complessivo 8/21 dal campo.

La partita è aperta dalle marcature di Boozer, (17 punti per lui stanotte) con i Bulls che provano a scappare ma Cleveland (nonostante un pessimo avvio di Kyrie Irving, primi sei tiri sbagliati) rimane aggrappata alla partita fino all’ultimo quarto, quando il punteggio è di 64-60. Nei primi minuti dell’ultimo periodo Chicago stacca Cleveland con un parziale di 9-1, con Mike Dunleavy che ne mette 7 solo in questi minuti (per 16 complessivi, Season High per lui) e il risultato si fissa sul 87-76. A spegnere le definitive speranze di Irving e compagni è sempre Dunleavy, che ruba palla e fornisce a Deng l’assist per il perentorio 91-77 che chiude i giochi.

Ma i Cavs hanno di che sorridere: si rivede nello ‘starting five’ iniziale Andrew Bynum, che inizia in quintetto la partita, cosa che non accadeva dal 22 Aprile 2010, quando giocava con i Lakers. Il centrone ha infatti saltato tutta la scorsa stagione per infortunio. 11 punti e 6 rimbalzi per lui.

Brown ha poi commentato sinteticamente la sconfitta finale:”Non ci hanno fatto giocare la nostra pallacanestro”, mentre Dunleavy ha detto che “Abbiamo avuto in ogni periodo la possibilità di scappare, ma loro sono stati bravi a stare in partita. Fortunatamente nell’ultimo quarto abbiamo giocato meglio noi e abbiamo vinto”.