I Clippers vincono la battaglia dello Staples

E' passato nemmeno un mese dall'inizio della Regular Season, ma la partita vista stanotte allo Staples Center sembrava già una gara 4 di playoff. Bella, sporca, dura e intensa. Entrambe le squadre sono scese in campo per vincere e l'intensità messa sul parquet è venuta fuori già dai primi quarti. Scintille se ne sono viste in abbondanza tant'è che sia Serge Ibaka che Matt Barnes sono stati espulsi. Per ben due volte si è sfiorata la rissa in campo a causa di falli terminali su Blake Griffin che già lo scorso anno aveva denunciato il trattamento a lui riservato durante i playoff.

La partita è stata un saliscendi con Oklahoma che ha dominato il primo quarto, un secondo quarto equilibrato e un terzo quarto disastroso per i Thunder che ha permesso ai Clippers di scappare via e agguantare la vittoria. Chris Paul è stato uno degli artefici con i suoi 14 punti e 16 assist. Il più forte play della Lega ha raggiunto un mostro sacro come Magic Johnson nella speciale classifica dei giocatori in doppia cifra di punti e assist nei primi 9 incontri della stagione.

Gran parte del merito di questa vittoria per L.A è stato il match è stato il dominio a rimbalzo (50 rimbalzi a 35) e la mancanza di Ibaka perso subito nel primo quarto è stato decisamente un handicap per Durant e compagni. “E' stata una grande prova in difesa. L'ho detto ai ragazzi prima della partita. Lo sappiamo com'è. Dobbiamo andare là e provarci e dobbiamo continuare a farlo”. Queste le parole di un soddisfatto Doc Rivers a fine partita. Chiave di volta della partita è stato il parziale di 8 -0 nell'ultimo quarto dopo che Los Angeles nel terzo era riuscita a rimontare lo svantaggio.

A 2.58 dalla fine Okc avrebbe l'occasione di rientrare in partita ma Westbrook (19 e 10 assist) sbaglia clamorosamente due liberi. A questo livello questi errori si pagano e sul rimbalzo il contropiede è velocissimo e Jamal Crawford (20 punti partendo dalla panca) centra la tripla in transizione che di fatto chiude la porta in faccia ai Thunder. A nulla valgono i 33 punti di Durant. Piccola polemica a fine partita da parte di Doc Rivers che lamenta il gioco duro sistematico sia su Griffin che su DeAndre Jordan: “domani dovremmo metterci caschi e gomitiere, ma non credo serva a molto”.

Griffin e Jordan però sono giocatori tostissimi e quanto visto stanotte potrebbe sconsigliare alle altre squadre questa tattica che si è rivelata un fallimento per i Thunder (perso Ibaka i due hanno letteralmente dominato il pitturato). La vittoria di questo match di alta classifica porta i Clippers a 6 – 3 e al quarto posto a Ovest mentre con 5 -3 rimangono al terzo posto i Thunder. Los Angeles affronterà nell'ordine Brooklyn, Memphis e Minnesota nei prossimi giorni mentre gli impegni di Oklahoma saranno con Golden State, Milwakee e Denver.

ALTRI RISULTATI DELLA NOTTE

Bucks 91, Magic 84

Rockets 117, Sixers 123 (OT)

Bobcats 89, Celtics 83

Raptors 103, Grizzlies 87

Cavaliers 95, Timberwolves 124

Knicks 95, Hawks 91

Wizards 79, Spurs 92

Lakers 99, Nuggets 111

Suns 89, Blazers 90

Nets 86, Kings 107