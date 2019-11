Gli inossidabili Spurs annientano i Pelicans, Belinelli protagonista

La striscia di tre vittorie consecutive dei Pelicans, termina contro gli Spurs i quali invece tagliano il traguardo delle undici vittorie consecutive, risultando primi in tutta la western conference con un pazzesco bilancio di tredici vittorie e una sola sconfitta.

La vittoria di San Antonio conferma non solo l’incredibile inizio di stagione della squadra, ma anche l’ottimo momento di forma di Marco Belinelli. Proprio Belinelli, infatti, è uno dei protagonisti del match casalingo contro i Pelicans.

Il primo quarto si chiude in maniera equilibrata grazie a una brutta palla persa di Ginobili il quale, nel tentativo di fermare il contropiede avversario, commette fallo su Tyreke Evans che manda comunque a bersaglio il tiro. Per gli Spurs si mette subito in mostra Belinelli con due tiri su due da tre punti in appena cinque minuti di gioco.

Nel secondo quarto Manu Ginobili si fa subito perdonare con un tiro da tre punti, segnando 5 punti in 5 minuti. In evidenza anche Splitter il quale segna un bel canestro su un fantastico passaggio schiacciato a terra da Belinelli. New Orleans tira con un disastroso 25,9% dal campo e San Antonio chiude il primo tempo 57 a 40 con Belinelli, Parker e Splitter in doppia cifra.

Nel secondo tempo la musica non cambia e gli Spurs volano addirittura a più ventuno punti grazie ad una schiacciata in contropiede di Kawhi Leonard. I Pelicans sono in evidente stato confusionale e continuano a subire canestri da ogni dove con la difesa che resta a guardare. A tre minuti dal termine della gara ci si mette anche la sfortuna quando Anthony Davis, nel tentativo di recuperare palla sotto canestro, s’infortuna al ginocchio sinistro abbandonando la gara con un bottino di 10 punti e 6 rimbalzi in trentadue minuti di gioco. L’ultimo quarto ormai si avvia al termine e, nonostante gli 8 punti di Anderson per New Orleans, gli Spurs chiudono i conti per 112 a 93 grazie in particolare ai 6 punti di Belinelli nel finale di partita.

Un’altra grande prova di San Antonio che tira col 54,3% dal campo e il 40% dall’arco dei tre punti, sovrastando New Orleans a rimbalzo. In mostra per gli Spurs le prestazioni di Parker (14 e 7 assists), Ginobili (16 punti, 6 assists e 5 rimbalzi) e Belinelli (14 punti con 4 su 6 da tre). Tim Duncan (10 punti e 5 rimbalzi in 25 minuti) commenta così la gara della sua squadra: “Ci siamo già passati, è una lunga stagione. E 'bello essere in questa situazione, vincere _duncanpartite come queste e avere un sacco di giocatori in campo.”.

Per i Pelicans da segnalare la gara di Ryan Anderson (17 punti) e le performance di Evans e Holyday (12 punti a testa). Coach Monty Williams dichiara a fine partita “credo di non aver mai visto un attacco così pulito come il loro [Spurs]. Noi non abbiamo mai alzato il nostro livello di gioco”.

Prossimi impegni vedranno gli Spurs affrontare i Thunders a Oklahoma City e i Pelicans ospitare in casa i Golden State Warriors.

Qui sotto il video di un fantastico passaggio no-look di Belinelli per Matt Bonner