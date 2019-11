Parsons impeccabile al tiro e Houston demolisce Brooklyn

Quarta vittoria consecutiva per i Rockets che, con il rientro in campo di Harden non ancora al 100%, giocano una grande partita guidati da Parsons nonostante l’assenza di Lin (infortunatosi al ginocchio destro nel match precedente contro gli Hawks).

I Nets, privi di Garnett e Williams ma con il ritrovato Brook Lopez sotto canestro, collezionano invece la seconda sconfitta di fila dopo la disfatta con i Lakers passata alla storia per il “drink” di coach Kidd.

Sin dal primo quarto sono i Rockets a dettare legge e lo fanno sotto canestro con Jones (6 punti e 3 stoppate) e Howard (6 punti e 6 rimbalzi), mentre Parsons fa subito capire che sarà la sua serata segnando 8 punti con 2 su 2 da 3 e 5 rimbalzi. I Nets controbattono con Lopez e Johnson (5 punti a testa) ma complessivamente tirano male (30,4% dal campo e 0% da tre).

Il secondo quarto di Brooklyn è simile al primo: percentuali basse e l’unico giocatore a farsi sentire in attacco è sempre Lopez (9 punti) stavolta coadiuvato da Alan Anderson (7 punti). Ma Houston continua a giocare a ritmi elevati e riceve un grande supporto dalla panchina grazie a Brooks (8 punti in appena sette minuti di gioco) e Garcia (6 punti), andando negli spogliatoi in vantaggio 66 a 44.

Nel terzo quarto i Rockets decidono di chiudere il match ed è ancora una volta Chandler Parsons a dimostrare di avere l’istinto da killer segnando 7 punti con 2 su 2 nel tiro da tre. I Nets si affidano a Teletovic (il quale rimedia un tecnico per un brutto fallo ai danni di Casspi) e Anderson, ma non riescono a ridurre lo scarto di punti.

Nell’ultimo quarto però la panchina di Brooklyn si fa sentire e segna 33 punti dei quali 13 sono firmati da Teletovic e 12 da Plumlee. Ma tentare la rimonta negli ultimi dodici minuti di gioco non è cosa facile e a Houston basta amministrare il vantaggio e lo fa con Omri Casspi( 7punti) e Aaron Brooks (5 punti).

Dopo l’ultimo periodo giocato esclusivamente dalle panchine delle due squadre, i Rockets archiviano il match battendo i Nets 114 a 95.

Fantastica partita di Houston che gioca in maniera intelligente e che trova in Chandler Parsons il suo uomo partita (21 punti, 6 rimbalzi e il 100% dai tre punti e dal campo). In evidenza anche le performance di Brooks (14 punti e 7 assists), Casspi (16 punti e 5 rimbalzi) e Garcia (15 punti).

Per Brooklyn, che tira con basse percentuali, le poche note positive sono rappresentate dal ritorno in campo di Lopez (16 punti), dall’ottima partita di Teletovic (18 punti e 13 rimbalzi) e da Tyshawn Taylor che chiude il match con 16 punti e 12 assists.

I prossimi impegni stagionali vedranno ancora i Nets fuori casa, stavolta sul campo dei Grizzlies, mentre i Rockets se la vedranno contro gli Spurs a San Antonio in un derby tutto texano.

Il video della straordinaria performance di Parsons