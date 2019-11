Gli Spurs cadono sotto una pioggia di meteoriti, tornano alla vittoria i Nets

Atlanta Hawks - Washington Widards 101-108 (20-25, 24-26, 26-25, 31-29)

I Wizards trascinati dal solito John Wall autore di 26 punti e 12 assist e Trevor Ariza al primo acuto stagionale con 24 punti e ben cinque triple a segno battono gli Atlanta Haws. Per la squadra di Washington è il miglior Novembre in 29 anni. I Wizards avevano perso le prime tre gare della stagione e sette delle nove poi disputate ma adesso hanno vinto per la sesta volta in otto match. Martell Webster chiude con 19 punti e anche lui mette a segno cinque bombe da dietro l'arco dei tre punti. Per gli Haws non basta i 23 e 10 rimbalzi di Paul Millsap.



Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 93-97 (25-27, 26-29, 15-21, 27-20)

I Bulls sono in caduta libera e ne approffittano i Cavs che vincendo contro Chicago interrompono una striscia di cinque sconfitte consecutive. Ritorna a splendere Andrew Bynum dopo i problemi alle ginocchia che l'hanno costretto a pensare al ritiro ad inizio stagione. Il centro ex Lakers chiude con 20 punti, 10 rimbalzi e 5 stoppate in trenta minuti. Per i Bulls all'ultima partita delle sei consecutive in trasferta non bastano i 27 di Deng e devono arrendersi nel finale quando proprio Deng non trova il canestro che sarebbe valso l'overtime.



Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 97-88 (24-19, 24-18, 25-28, 24-23)

Joe Johnson prima (26 punti), Brook Lopez poi (20 punti, 11 nell'ultimo quarto) e nel mezzo Andray Blatche (21) aiutano i Nets ad interrompere una serie di due sconfitte consecutive e a tornare alla vittoria, soltanto la quinta stagionale. Per i Grizzlies è la quarta sconfitta consecutiva in casa.



Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 112-106 (29-24, 25-33, 30-30, 28-29)

Due tiri liberi di Kevin Martin (27 punti) con appena cinque minuti sul cronometro, una rubata del genio spagnolo Ricky Rubio (12 punti) e ancora Martin con un jumper e una tripla di Kevin Love chiudono la pratica Mavericks portando alla vittoria i Minnesota Timberwolves di un solido Kevin Love, alla solita doppia doppia, 21 punti e 11 rimbalzi. A Dallas non basta l'ottima prova di Monta Ellis, 26 con 6 rimbalzi e altrettanti assist. Per i Timberwolves grande prova anche di Nikola Pekovic che chiude la sua partita con 21 punti.



Houston Rockets - San Antonio Spurs 112-106 (30-24, 27-22, 26-34, 29-26)

Va a Houston il tanto atteso derby texano che vede gli Spurs uscire sconfitti per la prima volta dall'AT&T Center. I Rockets però devono faticare molto per spegnere la furiosa rimonta degli uomini di San Antonio negli ultimi due quarti. Avanti con 23 punti di margine sugli Spurs Harden e compagni gettano al vento tutto il vantaggio nel terzo quarto. A reindirizzare la partita sui binari dei Rockets ci pensano James Harden segnando 31 punti, 16 nel solo ultimo e decisivo quarto e Chandler Parson con 25. Agli Spurs non bastano i 27 di Parker, i 20 di Duncan e i 18 di un immenso Belinelli che sta davvero giocando un ottimo squarcio di stagione venendo sempre più utilizzato da Popovich.



Utah Jazz - Phoenix Suns 112-104 (28-23, 21-30, 29-24, 34-27)

Grazie ai 20 punti di Trey Burke al primo acuto nella sua giovane carriera NBA gli Utah Jazz riescono a stappare la vittoria ai Suns che avevano il vantaggio di giocare sul parquet di casa, all'US Airway Center. Prima vittoria stagionale in trasferta per Utah che chiude la partita con sette giocatori in doppia cifra. Richard Jefferson, dopo Burke, è il miglior realizzatore dei suoi con 15 punti. Inutili i 24 di un brillante Dragic che distribuisce anche nove assist.



Boston Celtics - Milwaukee Bucks 85-92 (27-19, 14-28, 22-23, 22-22)

I Bucks falcidiati dagli infortuni sono stati in questo avvio di stagione la squadra-tappeto dell'NBA. Prima della partita di stanotte Milwaukee aveva un record con sole due vittorie a fronte di 13 sconfitte. E' O.J Mayo con 22 punti a regalare ai suoi Bucks la terza vittoria stagionale. Brandon Knight chiude a quota 20 con 9 rimbalzi e 8 assist aiutando Mayo a tenere a bada i Celtics che poco possono con i soli Jeff Green e Jordan Crawford, 18 punti a testa, a buttarla dentro nel canestro avversario. Per Boston è la dodicesima sconfitta stagionale, la settima in trasferta.