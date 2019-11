LIVE Pacers - Clippers, NBA in diretta

0.10 - E' tutto per questa serata passata in compagnia dello spettacolo della NBA! VAVEL Italia e Alessandro Mancinelli vi ringraziano per averci seguiti e vi danno appuntamento alla prossima partita!



Finale mozzafiato sul parquet dello Staples Center. Alla fine sono i piccoli dettagli a fare la differenza e i Pacers con due rimbalzi di fondamentale importanza sul finire di gara chiudono la pratica Clippers e consolidano il loro primato in campionato a 16 vittorie e una persa. Garastrepitosa per Paul George (27 punti) e David West (24 con 12 rimbalzi). Ai Clippers non bastano i 20 di un ispiratissimo Jamal Crawford lasciato però colpevolemente in panchina nel finale, i 17 di Chris Paul con 10 assist e i 16 e 12 rimbalzi di Blake Griffin.



105-100 Finita! I Pacers sbancano lo Staples Center e vincono la prima delle cinque partite che li vedrà impegnati in trasferta!



105-100 Quattro secondi da giocare e partita ormai in ghiaccio! Time out Clippers che cercheranno un tiro da tre per poi fermare ancora il cronometro con un fallo immediato



103-100 Ancora! Stephenson sbaglia il secondo libero ma a rimbalzo la prende George Hill che andrà a tirare due liberi



102-100 Incredibile finale allo Staples Center! Indiana sbaglia tutto ma cattura il rimbalzo! Fallo su Stephenson che va alla lunetta con sei secondi rimasti sul cronometro!



Chris Paul prova il jumper del pareggio ma il pallone entra ed esce. Rimbalzo Indiana! 25.4 alla fine della partita.



102-100 Che assist di Paul per la schiacciata di De Andre Jordan! Ultimo giro di orologio!



102-98 Roy Hibbert è perfetto dalla linea della carità. Time out Clippers!



100-98 Poco più di un minuto alla fine! Il pallone pesa un macigno e nessuna delle due squadre riesce a segnare!



Time out Clippers. Mancano solo tre minuti alla chiusura del match. Chris Paul e compagni hanno l'occasione di battere i Pacers e condannarli alla seconda sconfitta stagionale! Indiana dista solo 4 lunghezze



100-96 Fallo su George Hill che stava provando la tripla. Il lungo dei Pacers infila tutti e tre i tiri liberi. Respirano i Pacers



97-96 Quattro alla fine e Clippers ormai con il fiato sul collo dei Pacers che si stanno accontentando troppo del tiro da tre! In questo quarto quarto sono 22 i punti dei Clippers contro i 13 dei Pacers



96-94 George Hill cerca di tenere dietro i Clippers. Bel jumper il suo che vale il più due



94-91 Chris Paul torna in questo momento in campo. L'inerzia della partita adesso è tutta dei Clippers che stanno volando sotto le ali di un parziale ancora aperto di 11-3



93-89 Abbiamo una partita signore e signori! Time out Pacers e Clippers d'improvviso più vivi, più veloci e con più punti nelle mani! 7 alla fine, sarà un finale al cardiopalma!



91-87 I Clippers si rifanno sotto! Fallo sul tiro da tre di Crawford che va in lunetta e converte in punti tutti e tre i tiri liberi. Sono 20 i punti messi a segno da Jamal Crawford



I Pacers hanno concesso più di cento punti alla squadra avversaria solo una volta in sedici partite. Quella volta è stata contro i Bulls, partita poi persa



89-79 Nove al termine e sempre Indiana avanti. Time out Clippers che devono inventarsi qualcosa alla svelta se vogliono tornare in partita, il solo Chris Paul non basta



87-77 Ci pensa Roy Hibbert a riportare sul più dieci i Pacers. Intanto rientra sul parquet Paul George



85-72 Due minuti già passati nell'ultimo quarto e squadre d'improvviso con le mani ghiacciate. Solo un punto segnato, dai Pacers, dalla lunetta!



84-72 Finito il penultimo quarto! Pacers in controllo! Non c'è niente da fare, la difesa di Indiana è incredibile. Intanto in attacco West si è unito a Paul George, i due insieme hanno segnato 49 punti, più della metà dei punti dei Pacers



82-72 I Pacers stanno letteralmente giocando con i Clippers. Li fanno riavvicinare per poi scappare subito via. CJ Watson spara una tripla e porta sul più dieci i Pacers



76-68 Parziale di 5-0 Clippers che escono benissimo dal time out. Griffin è a un rimbalzo dalla doppia doppia e siamo solo sul finire del terzo quarto



76-63 Time out Pacers. Momento della partita molto confuso e pieno di errori da una parte e dall'altra. 2.34 alla conclusione della terza frazione di gioco



74-62 Chris Paul prova a tenere in linea di galleggiamento i suoi Clippers ma la squadra di Doc Rivers sta giocando un bruttissimo terzo quarto



72-60 David West firma il massimo vantaggio Pacers sui Clippers quando mancano 5 minuti alla fine del terzo quarto



70-60 Time out Clippers. Paul George sta davvero giocando una partita da alieno puro! Altra tripla per lui in step-back, la quarta della serata, e il suo bottino dice 23 punti in 22 minuti. Semplicemente mostruoso!



65-60 Chris Paul è perfetto dalla lunetta e riporta sotto i Clippers. Partita molto equilibrata che non ha ancora un padrone. I Pacers sembrano avere qualcosina in più ma la squadra di Los Angeles è lì a giocarsela



63-57 Poco più di sette minuti alla conclusione del terzo quarto. I Clippers ribattono colpo su colpo ai Pacers. Griffin si sta facendo sentire sotto canestro, 11 punti per lui conditi da sette rimbalzi



61-53 Paul George ne mette a referto altri due e Pacers che provano a scappare via



57-52 Blake Griffin prova una delle sue "monster dunk" ma viene fermato fallosamente. Andrà a tirare due liberi dalla lunetta, il suo incubo più grande



55-52 Ancora Dudley! 10 punti per lui e Clippers a meno tre



55-50 Dudley dall'altro lato del campo risponde con una tripla! I Clippers venderanno cara la pelle stasera!



55-47 Terzo quarto iniziato nel segno di David West. Sono suoi i primi due punti della ripresa



Tra poco le squadre scenderanno di nuovo sul parquet per darsi battaglia negli ultimi due decisivi quarti!







Queste le statistiche del primo tempo:

First half stats (IND 53, LAC 47): Shooting: IND 48%, LAC 43% Assists: IND 12, LAC 12 Rebounds: IND 25, LAC 19 Turnovers: IND 7, LAC 5 — Indiana Pacers (@Pacers) December 1, 2013

53-47 Va in archivio il primo tempo di gioco! Pacers avanti e Clippers che si aggrappano con le unghie e con i denti alla partita e rimangono a contatto grazie ai canestri di De Andre Jordan e Chris Paul che chiude la prima frazione di gioco con 10 punti e 7 assist all'attivo

51-47 Paul George signori e signore!! Altro giro, altra bomba!! Sono 18 i suoi punti! Semplicemente inarrestabile!



45-43 Ancora Paul George! Il numero 24 in maglia gialla ne mette altri due e sono 14 i suoi punti. Poco più di un minuto alla fine del secondo quarto



43-41 Dopo i due punti di Chris Paul ci pensa il solito Paul George con una bomba a riportare avanti Indiana



40-39 Ancora un timeout. Questa volta a chiamarlo sono i Pacers. I Clippers stanno salendo di colpi. Il sesto assist di Chris Paul per la schiacciata di De Andre Jordan è una delizia e vale il meno uno



38-35 Solomon Hill da tre! E' dentro! Solo retina!



A 5 minuti dalla fine del primo tempo Clippers e Pacers stanno praticamente tirando con la stessa percentuale. 15-34 per Indiana, 13-34 invece per i Clippers. La panchina della squadra losangelina ha segnato 18 punti contro i 6 della panchina dei Pacers



35-35 Time out Clippers. La partita riprenderà con Luis Scola dalla linea della carità. L'argentino proverà a mettere avanti i Pacers di due lunghezze. Grande equilibrio allo Staples Center



33-32 Svantaggio ricucito. I Clippers hanno cambiato volto e adesso sono i Pacers a soffrire la fisicità dei padroni di casa! Jamal Crawford fa due su due dalla lunetta e riporta a contatto i Clippers



Time out Clippers. I Pacers stanno trovando il canestro con molto difficoltà in questo avvio di secondo quarto. 8.16 sul cronometro e solo tre punti nel quarto per la squadra di Indianapolis!



32-28 Jamal Crawford ha le mani caldissime. Già quattro punti per lui che però sbaglia la tripla che poteva valere il meno uno



31-26 Indiana ha tirato un po' il freno a mano. I Clippers dalla lunetta ricuciono lo svantaggio e si portano sul meno cinque



31-22 Luis Scola apre il secondo quarto con un bel canestro da sotto



29-22 Si chiude il primo quarto con un canestro di Jamal Crawford. I Pacers stanno tirando con un buon 13-26 dal campo. I Clippers con un orrendo 9-21



29-20 Indiana inarrestabile. Paul George ancora da tre punti!



24-17 Chris Paul prova a scuotere i suoi compagni. Anche lui è a quota sei punti conditi con 4 assist



24-13 Time out Indiana. 2.18 sul cronometro



22-13 Troppi errori a canestro per i Clippers che stanno tirando malissimo. Ne approfitta Indiana che con un canestro di West scappa sul +9



17-11 Ancora Paul George già a quota sei punti. I Pacers hanno iniziato benissimo. Poco più di tre minuti da giocare nel primo quarto, massimo vantaggio Indiana



15-11 Bomba da dietro l'arco per Paul George. +4 Pacers



10-7 Time out Clippers. Doc Rivers vuole pensarci un po' su. La sua squadra grazie a tre tiri liberi di Dudley si è riportata sotto



10-4 I Pacers provano la mini fuga con un canestro di Paul George. 7 minuti sul cronometro, punteggio basso. Le difese faranno la differenza in questa partita



8-4 Partita di grande intensità! David West firma il più quattro Pacers



2-3 Chris Paul firma il cartellino di inizio lavoro con una bomba da tre!



2-0 La difesa dei Pacers comincia subito benissimo. Passi di Blake Griffin. Palla nelle mani di Indiana



2-0 TIP-OFF vinto dai Pacers. Hibbert da centro area deposita a canestro



Questi intanto i quintetti che scenderanno sul parquet di gioco tra pochissimi minuti: LAC PG Paul, SG Green, SF Dudley, PF Griffin, C Jordan | IND PG Hill, SG Stephenson, SF George, PF West, C Hibbert



De Andre Jordan intanto vola a schiacciare nella consueta parte dedicata alle schiacciate durante la fase di riscaldamento!







21.30 - Ci siamo quasi! Squadre sul parquet di gioco a riscaldarsi! Tegola in casa Clippers: non ci sarà J.J Redick che sarà costretto a stare fermo ai box dalle sei alle otto settimane. Una frattura alla mano destra gli impedirà di scendere in campo



21.20 - Dieci minuti al tip-off! Intanto a Toronto manca poco più di un minuto alla fine della gara che metteva di fronte i padroni di casa dei Raptors e i Denver Nuggets che gestiscono un vantaggio di dieci punti conducendo 108-98



21.00 - Buonasera amanti della palla a spicchi! VAVEL Italia e Alessandro Mancinelli vi danno il benvenuto alla telecronaca scritta della partitissima tra i Los Angeles Clippers e gli Indiana Pacers. Mezz'ora al tip-off che darà inizio alla contesa. Nel frattempo, se posso permettermi, vi consiglio la lettura di un ottimo articolo sul grande Hakeem 'The Dream' Olajuwon firmato da una delle nostre migliori e più giovani penne, Marco Lo Prato, sentirete sicuramente parlare di lui in futuro. Buona lettura! E a tra poco con la diretta di Pacers-Clippers! Non mancate!







Questa sera, ore 21.30 italiane, i Pacers sono di scena sul difficile parquet losangelino dei Clippers. I padroni di casa con una vittoria proverebbero di essere una squadra in grado di contendere per il titolo NBA. I Pacers in caso di vittoria continuerebbero ad allungare la loro striscia di vittorie, attualmente ferma a 6 e si conferebbero una volta di più la vera squadra da battere, non solo ad Est.



I Los Angeles Clippers sono sopravvissuti nell'ultima partita giocata senza il loro giocatore migliore, la star Chris Paul e sperano di averlo in campo conloro e che quindi abbia recuperato dal leggero contrattempo muscolare per scendere in campo contro gli Indiana Pacers che vantano la miglior difesa di tutta la Lega oltre ad essere la squadra con il miglior record in campionato.







La sensazione comunque è che Chris Paul proverà quasi sicuramente a scendere sul parquet dello Staples Center. Il numero 3 in maglia Clippers è primo in NBA per numero di assist distruibuiti a partita con ben 12.2 palloni, suo record personale, consegnati nelle mani dei suoi compagni. Paul sta viaggiando a 19 punti di media e 2.4 rubate a partita. Con lui sul parquet di gioco a dirigere le danze i Clippers (12-5) sono la seconda squadra che segna di più in campionato con uno straripante score di 106.8 punti di media a partita. In casa, allo Staples Center, Paul e compagni hanno perso solo una volta, il record è di 8 vittorie e una sconfitta, e segnano 112.4 punti di media.



Questa sera quindi ci sarà molto bagarre sul parquet a Los Angeles. I Pacers hanno il miglior record in campionato, un chiaro e secco 15-1, e non sembrano soffrire particolarmente le trasferte. La squadra di Vogel è 6 vinte e 1 persa lontana dalla Fieldhouse Arena di Indianapolis. I Pacers sono davvero un incubo per gli attacchi avversari concedendo soltanto 85.6 punti di media a partita e 15.5 assist, tenendo gli avversari sotto il 39% dal campo. La squadra guidata dalle stelle di Paul George e George Hill ha collezionato la partenza migliore della sua storia.