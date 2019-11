NBA, Carmelo Anthony: "Siamo la barzelletta dell'NBA"

Un numero solo: 9. Sono nove le sconfitte consecutive su un totale di 13 complessive per i New York Knicks. Questo dato basterebbe a riassumere l'avvio terrificante della squadra della "Grande Mela" e a giustificare le pesanti parole di Carmelo Anthony, unica nota positiva del disastro Knicks. Infatti l'ex Nuggets sta viaggiando quasi in doppia doppia di media con 26.3 punti e 9.9 rimbalzi a partita.



Ma 'Melo crede che la sua squadra sia la barzelletta dell'NBA e a poco contano le statistiche personali. Finora i Knicks hanno giocato malissimo vincendo solo tre partite. Per questo Anthony si è detto pronto a porre fine a questo momento buio e a cambiare la percezione che ha il pubblico dei New York Knicks proprio nella partita che li metterà di fronte ai cugini dei Brooklyn Nets, altra squadra che sta vivendo una crisi di risultati nera, avendo perso 11 delle ultime 14 gare disputate tra cui 5 sconfitte casalinghe consecutive.



Carmelo Anthony in un'intervista rilasciata subito dopo l'allenamento dei Knicks al Madison Square Garden ha detto di non sapere che la partita tra i suoi Knicks e i Nets verrà trasmessa in diretta nazionale: "Verrà trasmessa dalla TNT? (network televisivo americano, ndr) Non lo sapevo, e non mi interessa se verremo presi in giro dal pubblico a casa. Siamo la barzelletta dell'NBA in questo momento. Siamo diventati l'oggetto di derisione da parte di tutti. Non c'è da nascondersi. E' vero. Per questo la gara contro i Nets è importante per noi. Mi piace che si rida di me e della mia squadra? Assolutamente no. Non mi piace quella sensazione".



Anthony quindi proverà a cercare di far voltare pagina ai suoi Knicks sperando che tornare alla vittoria possa in qualche modo rimettere in carreggiata la squadra di New York aprendo un nuovo capitolo in una stagione che fin qui è stata a dir poco disastrosa.



Ma la partita di stanotte non sarà soltanto l'occasione per una tra i Knicks e i Nets di risorgere perché a commentare la gara tra due delle peggiori squadre NBA (insieme a Milwaukeee, Sacramento e Utah) ci sarà Charles Barkley che in serata ha dichiarato di "vergognarsi del livello bassissimo al quale è giunta l'NBA, soprattutto ad Est" definendo "spazzatura" quei team che come i Knicks e i Nets stanno faticando e non poco, e di sentirsi "mortificato per i tantissimi fan che ogni sera devono sopportare tali spettacoli". Insomma, per la partita tra i New York Knicks e i Brooklyn Nets c'è tanta carne al fuoco. E Sir Charles Barkley ci ha messo sopra un pizzico di sale in più.