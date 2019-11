I Pacers fanno sul serio

Il primo rematch della finale della Eastern Conference della scorsa stagione va ai Pacers (19-3) che nella notte italiana regolano LeBron James e compagni 90-84 e consolidano così il loro primato solitario ad Est e superano i Blazers in cima alla classifica tornando ad essere la squadra migliore dell'intera NBA.







La domanda che sorge vedendo giocare la squadra di Indianapolis è la seguente: "Può una difesa travolgere l'attacco degli avversari?". La risposta, se vi chiamate Roy Hibbert, David West, George Hill, Lance Stephenson e Paul George, è si. L'etichetta di "miglior difesa NBA di sempre" che già da un po' rimbalza da una parte e l'altra dell'America calza a pennello i giocatori dei Pacers. Non c'è niente che gli uomini di Frank Vogel non sappiano fare alle estremità difensive del campo.



Nella serata del suo 27esimo compleanno Roy Hibbert è inarrestabile e si fa un regalo da 24 punti (con soltanto 15 tiri) dominando il pitturato a suo piacimento. I Pacers partono però malissimo e chiudono il primo quarto sotto di undici, 30-19. Sono le palle perse, 13 contro le 4 di Miami dopo i primi due quarti, a pesare sulle spalle dei Pacers che andranno a riposo negli spogliatoi all'intervallo sotto di sette punti, 47-40, e con un Paul George da soli 4 punti (17 alla fine) e continuamente raddoppiato.



Poi nel terzo quarto la musica cambia, i Pacers ingranano le marce alte, con una giocata da tre punti di Hibbert pareggiano il punteggio e cominciano a costruire il loro vantaggio chiudendo la terza frazione di gioco avanti 68-64. LeBron James autore nel primo tempo di 14 punti negli ultimi 36 minuti di gioco si spegne e riesce a segnare solo nove punti, tirando anche un pessimo airball da dietro l'arco con meno di un minuto da giocare nell'ultimo quarto che segnerà la resa totale di Miami.



Il quarto e finale atto della prima rivincita dei Pacers ai danni dei bicampioni in carica dei Miami Heat (16-6) comunque è un capolavoro difensivo senza eguali. L'attacco della squadra di Spoelstra viene letteralmente cancellato dal campo e i Pacers ne approfittano prendendo il largo e piazzando un parziale firmato David West (17 punti) e Hibbert di 12 punti a 6 che di fatto chiude la partita con poco meno di cinque minuti rimasti sul cronometro. Sarà impossibile per Kings James (17 punti, 14 rimbalzi, 6 assist) e Wade (17 punti) provare a recuperare lo svantaggio venendo così sconfitti per la terza volta in cinque gare. Per i Pacers invece è la decima vittoria consecutiva casalinga. La squadra di Indianapolis non ha mai perso alla Bankers Life Fieldhouse in questa stagione.