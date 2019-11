Daniel Hackett è un giocatore dell' EA7 Milano

Ora è ufficiale, Daniel Hackett è un giocatore dell' Olimpia Milano. Ieri c'era stata la firma del contratto fino al 30 giugno 2016, all'Armani Cafè di Via Manzoni, come si vede dalla foto postata su Twitter dall'agenzia del giocatore Two Points, e a mezzogiorno la Legabasket ha confermato il tesseramento del giocatore da parte della società di Piazzale Lotto.

L' ex senese, si è presentato così a suoi nuovi tifosi: "Ciao a tutti i tifosi dell'Olimpia Milano - è il suo messaggio su Olimpia Milano tv, durante la sua prima visita nella sede biancorossa - sono Daniel Hackett, sono qua per combattere insieme a voi e spero in una grande stagione".

Per conoscere le sue sensazioni, bisognerà attendere giovedì, quando verrà presentato ufficialmente, al termine della partita contro la Vanoli Cremona. Hackett, che stamane ha svolto e superato le visite mediche. Daniel ritroverà a Milano Luca Banchi, con il quale lo scorso anno ha avuto uno scudetto, una Coppa Italia con Siena e ritroverà anche un altro ex compagno come David Moss e due compagni di Nazionale come Alessandro Gentile e Niccolò Melli.

Sicuramente c'è molta curiosità per vedere come sarà accolto dal pubblico biancorosso, dopo la grande rivalità degli ultimi anni ed il no della scorsa estate. Quello che è certo, che a Milano Hackett è una manna dal cielo. Dopo la brutta sconfitta ieri nel derby contro Cantù ( 87-72 al Pianella) rinforzerà la squadra biancorossa, in vista anche al debutto nelle top 16.