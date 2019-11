Diretta Cimberio Varese - Granarolo Bologna in basket di Serie A

22.20 - Pubblico di Vavel e appassionati di basket per Varese-Bologna è davvero tutto. E' stato un piacere raccontarvi le emozioni di questa bellissima partita che ha visto rinascere e tornare alla vittoria gli uomini di Frates. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per la cortese attenzione e vi da appuntamento con la Lega Basket il 29 per la 13a giornata! Non mancate! Ci sarà da divertirsi! Sempre insieme, qui su Vavel!



La Cimberio batte la Virtus 98-89 grazie ai 34 punti di Clark e i 17 di Polonara. Grande festa al Pala Whirpool con i giocatori di Varese che fanno il giro di campo per dare la mano ai tifosi. La squadra di Frates conquista due punti importatissimi che complice la caduta di Montegranaro li vede uscire almeno parzialmente dalla zona buia della classifica. Varese adesso è a +4 dal duo fanalino di coda della Serie A.



98-89 FINITAAA!! Si chiude la partita con una schiacciata di Polonara! Varese torna alla vittoria



96-89 Palla persa di Bologna che da così addio alle sue speranze di rimonta



96-89 Due su due di Clark dalla lunetta



94-89 Jordan schiaccia il meno cinque della Virtus. Momento di confusione per Varese che deve tenere duro. Solo 20 secondi la dividono da una vittoria fondamentale



94-85 Walsh non molla e piazza la tripla del meno nove ma mancano solo 28 secondi sul cronometro del quarto quarto



92-80 Altra schiacciata di Varese! Hassell!



90-80 Tripla di Gaddefors per la Virtus ma manca davvero pochissimo alla fine della gara!



90-77 Polonara a due mani! Schiacciata che mette la parola fine sulla gara! Meno di due minuti alla sirena finale!



88-77 CLAAAARK!! Ancora una bomba!! E sono 32!!



85-77 Palla buttata via da Bologna. Walsh prova a servire King ma il suo assist finisce fuori



85-77 Sempre Clark! Stavolta da due!! Timeout Virtus! Tre minuti alla fine della gara



81-74 E' sempre lui! Clark!! Sempre da tre punti! Sono 29 i suoi punti



77-74 Walsh converte uno dei due liberi a sua disposizione. Poco più di sei minuti dalla fine. Ci aspetta un finale incandescente al Pala Whirpool



77-73 Si rifa sotto la Virtus. Sette da giocare e Bologna a meno quattro!



75-66 Canestro di Jordan. La Virtus torna sotto la doppia cifra di svantaggio



75-64 Step-back di Banks e tiro al tabellone che va a bersaglio! Si chiude così il terzo quarto. Dominio Cimberio



73-62 Pazzesca tripla di Clark!! Partita mostruosa per lui! Trenta secondi alla fine del quarto



70-62 Riga di fondo di Rush e reverse che vale il +8 Varese!



68-62 Walsh cerca di fermare l'emorraggia mandando a segno due liberi

68-60 Seconda tripla consecutiva per Ere!!!



65-58 Ere! Bombaaaaa!!! E' una gara da tre punti al Pala Whirpool!



62-56 Banks! Bomba da dietro l'arco! Timeout Virtus con poco più di tre minuti da giocare



59-54 Prima tripla di Sakota appena entrato in quintetto!



56-54 Hardy in contropiede! Meno due Virtus. Timeout Varese con 5.20 da giocare nel terzo quarto



56-52 Tiraccio da tre di Polonara che non vede neanche il ferro. Airball per l'italiano



56-50 Risponde così l'americano! Altra tripla di Clark!!



53-50 Magia di Ware! Penetrazione che lascia Clark sul posto



51-46 Primi punti del secondo tempo firmati da Ere in allontanamento



Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto



Sfida tutta americana quella andata in scena finora al Pala Whirpool. Clark da una parte, Hardy dall'altra. Squadre che stanno viaggiando a ritmi altissimi da dietro l'arco dei tre punti.



49-46 Schiacciata di Gaddefors! Si chiude così il primo tempo tra la Cimberio e Bologna.



49-44 Banks, palleggio arresto e tiro a bersaglio! Ultimo possesso del quarto alla Virtus



47-42 Clark! Bomba da tre! 18 i suoi punti contro i 20 di Hardy



39-42 Altra tripla di Hardy!



39-39 Assist di Ere a Hassell che piazza la schiacciata del pareggio



37-39 Hassell fa due su due ai liberi



35-37 E' una gara da tre punti questa partita. Walsh da dietro l'arco firma il più due Virtus. Meno di quattro minuti alla fine del primo tempo



35-34 Polonara torna a segnare da tre! Varese avanti



32-34 Ancora Hardy che trova il sorpasso con un bellissimo canestro in corsa



32-32 Pareggio Virtus con un'altra tripla stavolta di Imbrò! Senza Clark Varese non riesce a tenere botta



30-29 Mano bollente per Hardy! Altra bomba per lui e sono 13 i suoi punti



29-26 Parziale di 12-2 Virtus tornata in un amen in partita



29-25 Hardy firma il 5-0 Virtus! E subisce anche fallo! Timeout Varese, la partita ricomincerà con Hardy dalla lunetta per il libero aggiuntivo



29-23 Ancora Hardy da dietro l'arco! E' a meno sei adesso la Virtus



29-20 Due su due per Hardy e possesso Bologna



29-18 Palla perse di Nicolao su Hardy che parte in contropiede ma viene fermato da un fallo considerato antisportivo



29-18 Jordan fa uno su due dalla lunetta



Bologna è indietro di 10 punti pur tirando con il 64% da due. Ma la Cimberio è una sentenza da dietro l'arco, 4/8 da tre per la squadra di coach Frates



27-17 Si chiude con una palla persa dalla Virtus un primo quarto totalmente dominato dai padroni di casa di Varese



27-14 Clark!! Bomba da tre! Immarcabile l'americano!



24-14 Polonara firma il +10 Cimberio! Timeout Bologna a poco più di un minuto dalla chiusura del primo quarto



22-14 Secondo fallo di Jordan che manda Clark ai liberi. L'americano da due su due. Già 9 nove punti per lui



20-14 Gaddefors accorcia le distanze. Bello il suo arresto e tiro



20-12 Massimo vantaggio Cimberio!



17-12 Rush mette a referto i suoi primi due punti della gara. Bella partenza di Varese



15-10 Canestro e fallo per Banks che dalla lunetta chiude il gioco da 3



12-8 Ancora Clark! Innarestabile! Seconda tripla per l'americano, sempre dall'angolo. Subisce anche il fallo e dalla lunetta chiude il gioco da 4



8-8 Tabellata di Hardy dai 9 metri, riparte Varese. Quattro minuti alla fine del primo quarto



8-6 Si sveglia Clark, bomba da tre dall'angolo!



5-6 Motum si gira sulla difesa morbida di Banks e ne mette a segno due facili facili



5-4 Polonora! Bomba da tre! Varese avanti



2-4 Penetrazione di Ware che serve sotto canestro King che affonda la schiacciati bimane!!



2-0 Primi due punti della partita messi a segno da Polonara dalla lunetta



Pochissimi istanti ci separano dall'inizio della partita! Ci siamo!



20.25 - Cinque minuti alla palla due! Pala Whirpool che va lentamente riempiendosi! Atmosfera elettrica!



COSI' LA 12A GIORNATA - La Sidigas Avellino batte 85-83 l’Enel Brindisi nell’incontro che ha aperto la 12esima giornata di Serie A. Il quintetto di coach Vitucci si impone grazie a un canestro allo scadere di Cavaliero, i pugliesi crollano nel finale dopo avere sprecato un vantaggio massimo di 15 punti. Per Brindisi si tratta della seconda sconfitta consecutiva, mentre Avellino risale e festeggia il secondo successo di fila dopo quello di domenica a Bologna. Stop per la Montepaschi Siena che cede di 21 contro Caserta, 60-81.



Comincia bene l'era Hackett (sei punti) a Milano. La EA7 parte malissimo con Cremona, ma poi rimonta inesorabilmente chiudendo con un eloquente 81-66. L'assenza del suo giocatore migliore pesa invece moltissimo a Siena, che crolla letteralmente in casa contro Caserta 81-60. Tra le altre Roma batte Sassari 72-68 e Venezia affonda Cantù 84-79. Reggio Emilia passa a Pesaro 99-66.



20.10 - Appassionati di basket, manca sempre meno alla palla a due! Squadre sul parquet del Pala Whirpool per il consueto riscaldamento prepartita







19.20 - Amici di Vavel e del basket tricolore, Alessandro Mancinelli vi da il benvenuto ad un classico del campionato italiano! Scontro fra nobili decadute. Varese vincitrice di 10 scudetti (l'ultimo conquistato nel campionato 1998/99) e Bologna con 15 scudetti all'attivo (l'ultimo nel campionato 2004/05). I lombardi sono in lotta per non retrocedere a +4 sull'ultima in classifica e con tre sconfitte consecutive 80-82 a Caserta, 77-82 contro Cantù e 89-76 a Pistoia. Gli emiliano sono al sesto posto in classifica a -6 da Siena in piena lotta play off, stanno però attraversando un periodo difficile con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Ad arbitrare questo classico di campionato il trio Lo Guzzo – Lamonica – Morelli.







I PRECEDENTI E LE SQUADRE - E' la sfida numero 154. 78 le vittorie di Varese, 74 quelle di Bologna, più un pareggio. Varese ha vinto le ultime 3 gare casalinghe (non perde a Masnago contro la Virtus dal 15/11/2009 Cimberio-Canadian Solar 68-78). Bologna ha sempre vinto le gare giocate il 26 dicembre (bilancio 5-0, di cui 1 in Coppa Italia). Bologna dovrà avere un occhio di riguardo verso il playmaker statunitense Keydren Clark che contro gli emiliani ha una media punti di 14.8, un record di 5 vinte e una persa e tira col 46.2% da 3 punti.



GLI ALLENATORI - Statistica che vede l'allenatore della Cimberio Varese molto indietro negli scontri diretti rispero al rivale Belchi (Frates-Bechi 1-4). Negli scontri contro Bologna per il coach milanese i numeri sono impietosi (Frates-Bologna 11-24) ma c'è una statistica che sorride a Frates. Infatti per la terza volta sfida Bologna dirante le feste natalizie e il bilancio è 2-1 a suo favore. Per quanto riguarda il coach della Granarolo Bologna il bilancio contro Varese è positivo (Bechi-Varese 4-3)



IL PUNTO SUL CAMPIONATO - La concomitante sconfitta di Brindisi in casa contro Montegranaro e di Sassari in casa contro Siena hanno permesso, a quest'ultima, di ritrovarsi solitaria al 1° posto in classifica. Questi risultati hanno determinato una classifica che, nella lotta per i play-off dal 1° all'8° posto, vede: Siena al comando con 18 punti, seguita dal terzetto Brindisi, Sassari e Cantù a -2, dalla Acea Roma a -4 e dalla coppia Bologna e Milano a -6. A giocarsi l'ultimo posto disponibile per i play-off, senza sottovalutare la zona retrocessione, ci sono: Reggio Emilia, Caserta, Avellino e Umana Venezia tutte e quattro a 10 punti (a -8 dalla vetta e a +6 sull'ultima): ad evitare di arrivare all'ultimo posto, che vorrebbe dire retrocessione, ci sono tre squadre: Varese, Montegranaro e Pistoia tutte appaiate a 8 punti e Cremona e Pesaro ultime con 4 punti.







INTERVISTE - Frates coach di Varese ha presentato così la sfida contro la Granarolo Bologna: “Quella contro Bologna sarà una partita particolare perché carica di storia ma allo stesso tempo molto importante perché abbiamo assolutamente bisogno di fare due punti per smuovere la classifica. Il lavoro che svolgiamo ogni giorno e l'atteggiamento in campo sono incoraggianti ma non lo sono i risultati. Stiamo crescendo, stiamo mostrando buone performance ma non riusciamo a portare a casa quella vittoria che ci farebbe uscire da questa situazione difficile.”



SITUAZIONE VARESE - Un regalo di Natale con 24 ore di ritardo per dar da mangiare ad una classifica asfittica e ridare il sorriso ai tifosi biancorossi sempre più spazientiti dalle ultime prestazioni negative. Dopo tre sconfitte in fila e sei nelle ultime sette gare, la Cimberio chiede strada alla Granarolo Bologna

Le uniche buone notizie vengono dall’infermeria: dopo l’infortunio alla caviglia di domenica a Caserta, Achille Polonara si è allenato regolarmente con i compagni nel Natale trascorso in palestra per la rifinitura e sarà in campo nella sfida numero 154 della “classicissima” contro le Vu Nere.



Nessuna novità invece sul fronte mercato, con l’operazione Mardy Collins che pare destinata a sfumare spostando l’attenzione altrove (sotto esame restano Clark e Hassell, oggi più il play del pivot); evidente la necessità di correttivi di una squadra sbagliata sul suo asse portante, ma fino all’anno nuovo - compreso domenica 29 dicembre a Cremona - Frates dovrà fare il fuoco con la legna che ha: “Qualità del lavoro e prestazioni sono incoraggianti; abbiamo inanellato buone performance contro Cantù e Caserta, ma ora abbiamo necessità assoluta di conquistare due punti per la classifica” afferma il tecnico milanese, che indica nella marcatura del lungo atipico Motum e del sesto uomo di lusso Walsh (miglior marcatore bolognese a 17,3 punti di media) come chiavi tattiche del match.



Per la Cimberio si tratta di una partita da vincere a tutti i costi per mettere da parte i cattivi pensieri in classifica e ridare serenità all’ambiente in vista dell’abbordabile trasferta di Cremona; chiudere il 2013 con due successi in attesa di delinare i correttivi di mercato consentirebbe alla società di proseguire nella “road map” tracciata per uscire dall’attuale crisi di fiducia e risultati. In caso contrario potrebbero cambiare completamentre strategie, scenari e tempistiche degli interventi.



SITUAZIONE BOLOGNA - Per la Virtus la partita di stasera è un crocevia quasi fondamentale per le Final Eight. Con una vittoria i bianconeri farebbero un passo quasi decisivo, perdendo invece la strada diventerebbe impervia, visto il calendario futuro, che dopo Pesaro vede le sfide molto difficili a Pistoia e con Cantù. Le Vu Nere hanno tutte le carte in regola per farcela, se l’atteggiamento sarà quello giusto. Finora in trasferta l’approccio è stato sempre negativo, e questo deve assolutamente cambiare se la squadra di Bechi vuole uscire dal Pala Masnago con i due punti, soprattutto stasera la partita andrà aggredita per non mettere in ritmo una squadra in crisi di fiducia. Gli osservati speciali sono sempre loro: Casper Ware e Brock Motum, da cui si attende un rendimento perlomeno dignitoso. E poi, se ci sarà un arrivo in volata, le cose non dovranno andare come con Avellino. La palla andrà data in mano a Matt Walsh, che ha già dimostrato di non temere i possessi decisivi.



Questi i quintetti titolari:



VARESE: 4 Scekic, 5 Sakota, 7 Rush, 8 Clark, 9 Banks, 10 De Nicolao, 11 Ambrosini, 14 Balanzoni, 17 Mei, 21 Hassell, 25 Ere, 33 Polonara. V. BOLOGNA: 6 Gaddefors, 7 Hardy, 11 Motum, 12 Imbrò, 14 Guazzaloca, 19 Negri, 21 Gazzotti, 22 Ware, 23 Jordan, 24 Bianconi, 33 King, 44 Walsh.