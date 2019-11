Live Olimpia Milano - Sidigas Avellino in Basket Lega A

20.00 - Gentile pubblico appassionato di basket per Milano-Avellino è tutto. L'Olimpia ha strapazzato gli irpini e ha conquistato due punti importantissimi in chiave Final Eight! Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento alla prossima giornata di Lega Basket! A presto!







Lo scorso anno l'Olimpia vinse con un perentorio +55, quest'anno ci è andata vicina chiudendo la partita sul +46. Niente da fare per Avellino che ha cominciato a staccarsi nel terzo quarto e ha proseguito a farlo irrimediabilmente fino a metà del quarto quarto dove ha continuato a sprofondare sotto le triple di Melli e Jerrels fino alla sirena finale.



94-58 FINITA!! Milano domina e demolisce Avellino al Forum di Assago!







94-56 Altra tripla! Tourè! Ultimi secondi di gara..



91-54 Punteggio che assume dimensioni imbarazzanti per gli irpini.. altra tripla Olimpia!



86-54 Tripla di Kangur! Ormai Avellino ha smesso di giocare. 1.48 da giocare



83-53 Dominio totale di Milano! Schiacciata di Melli! 16 punti e 9 rimbalzi per lui



81-53 Bomba di Langford! Partita in ghiaccio! Garbage time al Forum di Assago!



76-53 Cerella a rimbalzo! Che numero!! Che tap-in a correggere l'errore di Melli da tre



74-53 Schiacciata di Gentile che mette la ciliegina sulla torta su una prestazione stratosferica dell'Olimpia! Partita ormai chiusa!







73-53 Quarto fallo di Richardson e tre su tre dai liberi per Gentile



69-53 Thomas da sotto ne mette a riferto altri due, sono 15 i suoi punti. Solo lui sta cercando di non far affondare Avellino del tutto



69-51 Hackett!!! Schiacciata in contropiede! Massimo vantaggio Olimpia!!



67-52 Melli! Altro giro altra tripla! Sono 12 i suoi punti



64-52 Brutta tripla di Dean che scheggia il ferro



64-52 Due su due ai liberi di Richardson



64-49 Finisce sul primo ferro l'ultimo tiro del terzo periodo di Jerrells. Milano sul +15







64-49 Usa il corpo Gentile che appoggia due punti al vetro



62-47 Melli!! Bomba!!! Nove i punti per lui! Grandissimo momento per l'Armani! Poco più di due minuti alla fine del terzo quarto



59-47 Autostrada per Jerrells che in penetrazione siglia il nuovo +12. Time out Avellino



57-47 Cavaliero non ci sta! Bomba anche per lui!!



57-44 Gentile!!!! Altra bomba! Tre punti pesanti! Milano scappa via







54-44 Quinto assist per Jarrells! Primo canestro di Wallace dal campo! Rottura prolungata con il canestro per Avellino



52-44 Lawal! Troppi rimbalzi offensivi per Milano! Difesa Avellino che si taglia come il burro!

Anche Valerio Spinelli è uscito per infortunio — Olimpia EA7 Milano (@OlimpiaEA7Mi) December 29, 2013

47-42 Ancora una tripla per Avellino! Cavaliero è l'autore della bomba del -5



47-39 Bel canesto di Jawal in post-basso



45-39 Thomas subito a segno. Avellino apre così il terzo periodo di gioco



19.10 - Tre minuti all'inizio del terzo quarto!



Primo tempo dominato dalla squadra allenata da coach Banchi. L'Avellino è riuscita a rimanere in gara soltanto grazie alle triple di Dean. Gli irpini stanno tirando con il 60% da dietro l'arco dei tre punti.

45-37 Olimpia fine primo tempo. 9 Langford e Jerrells. 6 Melli — Olimpia EA7 Milano (@OlimpiaEA7Mi) December 29, 2013

45-37 Si conclude sul +8 Milano la prima frazione di gara!



45-35 Melli! Piazzato da due a bersaglio!



43-35 Bomba di Hackett!! Grande assist di Jerrells. Meno di un minuto alla chiusura del primo tempo!



40-35 Parziale di cinque a zero Avellino. Tripla di Ivanov!!



40-32 Ivanov dalla lunetta manda a bersaglio entrambi i liberi. -8 Avellino



40-28 C.J Wallace fa due su due ai liberi







38-28 Hackett in contropiede appoggia al vetro! Milano sul +10



36-28 Time out Avellino! Vitucci si è accorto che la sua squadra è alla corde







33-28 Jerrells! Bel canestro per l'americano!



31-26 Avellino sempre più vicina all'AE7! Sotto il 50% al tiro l'Armani! Cinque alla fine del primo tempo







31-24 Hackett sposta Cavaliero e appoggia al vetro due comodi comodi



29-24 Tripla di Dean impossibile!! Che partita per lui!!



29-21 Dragovic da dietro l'arco fa respirare l'Avellino



29-18 Altra tripla di Langford!!



26-18 Partito il secondo quarto con una tripla di Milano!



23-18 Tripla di Dean sulla sirena della fine del primo quarto!







21-15 Thomas converte i due tiri liberi, già 9 punti per lui



21-13 Tripla!! Primi tre punti per Hackett dopo il primo errore!







18-13 Fallo in attacco di Melli, tre minuti da giocare sul cronometro del primo quarto



18-13 Dean! Tripla per Avellino che si porta sul -5



Esce Jerrells, entra in campo Hackett! 4.27 da giocare



17-10 Thomas da sotto! La Sidigas accorcia



17-8 Tripla di Jerrells! Avellino travolto!







14-8 Quarta schiacchiata di Milano in questo avvio! Lawal!!



12-8 Ancora un canestro per Gentile ma l'Avellino tiene botta



10-8 Canestro e fallo! Grande inizio di Gentile!



8-3 Langford! L'Armani caccia la freccia, sorpassa e va via!



6-3 Schiacciata di Melli! Che velocità! Mini fuga Milano



2-3 Tripla per l'Avellino!



2-0 Melli! In penetrazione! Avanti l'Armani!







18.15 - Ci siamo!! Tutto pronto per la palla a due! La partita sta per cominciare!







18.05 - Una decina di minuti alla palla a due! Si scalda l'atmosfera al Forum di Assago!!







17.50 - Ecco la squadra di Avellino in fase di riscaldamento. Per gli irpini una vittoria a Milano sarebbe fondamentale e rilancerebbe le speranze playoff della squadra allenata da Vitucci







17.45 - Continua a scaldarsi l'Olimpia Milano mentre il Forum comincia lentamente a riempirsi







17.40 - Squadre sul parquet del Forum di Assago per il riscaldamento!!







17.10 - Gentile pubblico di Vavel Italia e appassionati della palla a spicchi ben ritrovati per la 13a giornata del campionato di basket di Serie A! Di scena l'Olimpia Milano e la Sidigas Avellino. Ultima gara del 2013 per le due squadre, impegnate al Forum di Assago alle ore 18.15, nella terz'ultima giornata del girone d'andata. Ai biancorossi serve un successo per non complicarsi la vita in chiave Final Eight, considerando il ciclo di ferro che li attende nelle prime due settimane del 2014 con le sfide, nell'ordine, con Panathinaikos, Sassari, Olympiacos e Siena.







Ma la squadra irpina non è certamente da sottovalutare: è reduce da due vittorie in fila e sta, piano piano, crescendo, dopo un avvio piuttosto deludente di campionato. "E' una formazione profonda, ben equilibrata e galvanizzata di due successi consecutivi", ha spiegato coach Luca Banchi. Dopo tutto il tam tam mediatico sull'arrivo di Hackett, ora l'attenzione passa nuovamente ed esclusivamente al campo.



I due punti in palio in questo match sono fondamentali per la Coppa Italia: difficile fare i conti, con ancora tante squadre in corsa, ma probabile servano due vittorie su tre per la qualificazione. "E' una partita che ci obbliga a fornire una prestazione di alto livello - ha chiuso il tecnico biancorosso - Dovremo avere un approccio diverso rispetto alla gara con Cremona". Ancora fuori Moss e Samuels, i campani sono al completo.



STATISTICHE - La squadra allenata da Banchi è 2° nei rimbalzi (36.7) e 4° nelle triple (38.9%); gli irpini sono 2° negli assist (15.8). Inutile dire chi sia l’uomo più atteso: tutti si aspettano che Hackett cominci ad ingranare e ad avvicinarsi ai livelli di Siena, forte del primato negli assist (5.6) e nel plus-minus (11.5) e del 3° posto nella valutazione (19.1). Come sempre, ci si aspetta un gran contributo in termini di punti dall’attuale miglio realizzatore della Serie A (19.1), Keith Langford, che occupa anche il 3° posto come falli subiti (5.6) ed il 4° da 3 (47.8%); atteso da una conferma anche Niccolò Melli, autore di una doppia doppia con Cremona (19 punti + 12 rimbalzi). Coach Vitucci, dall’altra parte, può contare sulla forza devastante della coppia di lunghi più forte del campionato, Ivanov-Thomas: i due guidano a braccetto la classifica della valutazione (21.4), con il bulgaro (25 punti e 11 rimbalzi contro Brindisi) 3° nei rimbalzi (9.4) e 2° come falli subiti (6.0). Occhio anche agli americani Taquan Dean e Jeremy Richardson, oltre che alla classe e all’esperienza del play Jaka Lakovic (4° negli assist (4.3 come Vitali della Reyer)).



La formazione irpina era considerata una delle possibili protagoniste di questa stagione, dopo un mercato di buon livello ed una ritrovata solidità societaria. Tuttavia, la prima parte di campionato è stata molto altalenante, tra exploit e gare deludenti, anche se gli uomini di Vitucci si trovano comunque nel gruppone delle settime classificate (12 punti, 6-6 il record), con due soli punti di ritardo dall'EA7-Emporio Armani.



Sette giocatori sono stati confermati dalla passata stagione, tra cui il playmaker titolare Jaka Lakovic, arrivato nel gennaio scorso, e altri due quinti dello starting five come le due ali Richardson e Ivanov. Il centro titolare è Will Thomas (15.8 punti e 7.4 rimbalzi di media), subito con un discreto impatto nel nostro campionato, mentre nel ruolo di guardia si alternano l'ex biancorosso Cavaliero (autore del canestro vincente nell'ultimo turno) e Dean.







PRECEDENTI - Sono 28 i precedenti tra l'Olimpia Milano e la Sidigas Avellino. I meneghini conducono 18-10. Nei 13 precedenti in Lombardia, 10 successi dei padroni di casa e tre degli irpini. L'anno scorso l'Armani schiantò gli irpini con un secco +51. Scandone bestia nera dell'Armani in Coppa Italia. I lupi del basket hanno, infatti, eliminato l'Olimpia ai quarti di finale sia nell'edizione del 2010, disputata proprio ad Avellino, sia in quella del 2011 a Torino. Il match sarà arbitrato da Roberto Begnis, Maurizio Biggi e Emanuele Aronne.



CAPITOLO HACKETT - Dopo circa venti giorni, la Sidigas ritrova di nuovo sulla propria strada quel Daniel Hackett che aveva praticamente da solo deciso le sorti della sfida tra gli irpini e la Montepaschi Siena condannando la Sidigas ad una dolorosa sconfitta. Il figlio d'arte è stato, però, da poco tesserato dall'Olimpia Milano e giovedì ha esordito con i meneghini nel match contro Cremona. Domani ci sarà la sfida contro Avellino e coach Vitucci spera che la sua squadra possa contenerlo al meglio e limitarne le qualità. L'Armani, intanto, molto probabilmente dovrà fare a meno di Samardo Samuels e David Moss. I due sono sulla via del recupero ma difficilmente coach Banchi li manderà in campo nella sfida di domani.



GLI EX - E' Daniele Cavaliero l'unico ex della sfida tra Armani Milano e Sidigas Avellino. Il cestista triestino, l'eroe del match di due giorni fa tra la Scandone e l'Enel Brindisi, ha militato nell'Olimpia dal 2004 al 2006, totalizzando 43 presenze.