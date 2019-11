Live Panathinaikos - Olimpia Milano in Eurolega

Finisce qui la diretta di Milano. Vi ringraziamo per aver seguito la partita insieme a noi. Vi ricordiamo che Domenica sera seguiremo ancora Milano contro Sassari. Un saluto e buona notte da Arianna Radice e da tutta Vavel Italia

FINISCE AD ATENE 73-57 sconfitta al debutto nelle Top 16. Milano deve ancora lavorare per essere al meglio in Europa. Sta crescendo ma deve trovare continuità. Prima sconfitta con Hackett a Milano

71-57 Lawal al terzo tentativo segna, gli arbitri stanno fischiando davvero poco a favore per Milano

69-54 Bramos con una tripla molto difficile segna. Jerrels dall' altra parte risponde.

66-51 l' unico che ci prova per Milano è Langford. 10 su 19 ai tiri liberi, disastrosi in lunetta.

65-50 Tripla di Bramos

60-43 4 su 11 ai tiri liberi.

Time out in campo. Milano sotto di 20 risultato immeritato

60-42 il pana è scappato per davvero con fotsis da 3 punti.

57-42 Il pana dilaga

54-42 per il Pana. Milano è sempre lì

finisce il terzo quarto. Milano sotto di 12. Gentile è a quota 14 punti

52-40 Il Pana allunga. Gentile 2 su 7 in lunetta

49-37 Milano molla un pò in difesa e il pana ne aprofitta . 11- 6 il parziale per i greci in questo quarto

46-37 quando Milano vuole rientrare in partita,iì il pana l' ha ricaccia subito indietro

41-34 Alessandro Gentile va segno con una tripla, Milano rimane a galla con il suo capitano

39-31 Samuels in quintetto, recupero lampo per il giocatore, che doveva rientrare a fine gennaio.

Finisce il secondo quarto. Gentile 7 punti, Moss e Langford 6 punti. Milano c'è eccome in questa partita

38-31 Moss tiene a galla Milano

34-27 Milano nuovamente a meno cinque

32- 25 Finalmente Langford interfenza di Lawal canestro dato buono.

30-23 Lawal in schiacciata

28- 21 Il pana non scappa, ma Milano non riesce ad avvincinarsi.

Time out in campo. Il pana nel primo tempo ha tirato con l' 80%

26-19 Milano finalmente si sblocca.

26-17 Fotsis, l' ex di partita, segna da 3 punti. Gentile 1 su 5 ai tiri liberi

22-16 No look di Kangur che serve un bellissimo assist per Gentile

22-14 Maciulis segna con un tiro un po fortunoso su una bella difesa di Gentile

Fine primo quarto 20- 14 per i Greci. Problema a rimbalzo per Milano 11 a 2 per gli ateniesi.

20-14 Si ferma il parziale del Pana, Langford allo scadere segna.

20- 12 Altro tiro per Gist. Banchi chiamata minuto per fermare il divario dei Greci a 1:35 dalla fine del primo

17-12 Schiacciata per Gist su Gigli appena entrato

Time out in campo

15-12 Altra tripla per Milano con Melli. due punti facili per Gist

13-9 Primi tre punti in Eurolega con Milano per Hackett. risponde Maciulis

9-6 Bellissimo assist per Diamantidis e Gist va a schiacciare. Per Milano a segno anche Melli. A segno ancora Ukic

5-4 Ottimo inizio del capitano milanese, altro canestro in penetrazione

Sempre 5-2 per i padroni di casa sono trascorsi appena 3 minuti

5-2 errore dei lunghi di Milano, che lasciano li il rimbalzo e Gist va a schiacciare. Primo canestro per Milano con Alessandro Gentile

3-0 E' Ukic ad aprire le danze con una tripla. Lawal dall' altra parte ha sbagliato due canestri da sotto

20:27 Mancano 3 minuti all' inizio del match. Quintetto Olimpia: Langford, Hackett, Gentile, Melli e Lawal. Quintetto Pana invece: Lasme Diamantidis, maciulis, Gist e Ukic

20:24 Coach Pedoulakis ha utilizzato 11 giocatori diversi nella formazione di partenza finora in questa stagione. Solo James Gist è partito sempre in quintetto. Dimitris Diamantidis in questa stagione viaggia a 7.3 assist a partita. Diamantidis è a 9 tiri liberi realizzati dal diventare il nono giocatore a realizzare 500 tiri liberi nella loro carriera Eurolega. Antonis Fotsis ha bisogno di altre 2 da tre punti per raggiungere il 200 punto nella sua carriera di Eurolega.

20:22 Curtis Jerrells è l'unico giocatore che è sempre partito in quintetto per Milano. Alessandro Gentile a referto ha rubato sempre almeno un pallone in otto partite di Eurolega di fila. Il padre di Gentile, Nando Gentile, ha giocato tre stagioni per Panathinaikos tra il 1998 e il 2001. Ha aiutato il club a vincere il titolo 2000 Eurolega e ha giocato insieme attuale giocatore del Panathinaikos Antonis Fotsis

20:05 Sempre dal sito dell' Olimpia, abbiamo trovato una foto degli stendardi del Pana che ha vinto sei volte l'Eurolega.

20:00 Mancano 30 minuti alla palla a due. Milano, questa mattina, ha svolto l' allenamento a Oaka

19:30 - Benvenuti lettori di Vavel ,seguiremo con voi la gara d’'esordio nelle Top 16 di Eurolega dell’ unica squadra italiana rimasta, l’ Olimpia Milano sul campo difficile dell Panathinaikos. Una vittoria sarebbe importantissima per coltivare il sogno playoff e sbancare l'OAKA sarebbe il miglior modo per inziare il girone.

Una partita molto importante contro una della possibili rivali per la qualificazione ai playoff. Il coach milanese, Luca Banchi, lo sa bene: "Questa partita ci darà subito un segnale dei nostri margini in questa fase della competizione". Milano non si nasconde, vuole arrivare fino in fondo, visto che le finali si svolgeranno proprio nel capoluogo lombardo:" Possiamo recitare un ruolo di outsider in questo girone. Possiamo competere con ogni avversaria ed è quello che desideriamo più di ogni altra cosa"

Finalmente l’ 'EA7-Emporio Armani recupererà il suo miglior difensore, David Moss dopo l'assenza nelle ultime quattro sfide. Anche il ritorno in campo del lungo titolare Samardo Samuels sembra moilto vicino, poiché ha viaggiato a sorpresa con la squadra.

Il Panathinaikos dopo un avvio di stagione abbastanza altalenante, sembra stia trovando maggiore continuità: Se la prima fase di Eurolega l’ ha chiusa con 5 vittorie e 5 sconfitte, qualificandosi al quarto posto nel Gruppo D, in campionato, invece, gli ateniesi si trovano al comando con 10 vittorie ed una sconfitta. L’ ultima gara nella lega greca, il Panathinaikos ha sconfitto per 81-61 il Paok Salonicco, con 15 punti dell'ex biellese Gist e 14 di Lasme. Da segnalare che il pana ha appena eliminato i rivali dell'Olympiacos in Coppa di Grecia.

Ci sono due giocatori del Pana che hanno giocato anche a Milano: Jonas Maciulis e Antonis Fotsis, con il lituano che è il miglior marcatore dei greci in eurolega con 12.3 punti di media, ricordato con affetto anche se non ha mai mostrato tutto il suo talento , invece il greco non è nel cuore dei tifosi a causa della poca professionalità mostrata l'anno scorso.

E’ la nona sfida della storia tra le due squadre, con un bilancio favorevole ai greci per 6 vittorie a 2. Tuttavia, l'EA7-Emporio Armani ha vinto l’ ultimo confronto diretto con un 58-67 proprio ad Oaka.

Tra i biancorossi farà il suo debutto europeo Hackett, che dopo aver ben figurato in campionato, sfiderà uno dei migliori play d'Europa: Diamantidis(7.3 assist di media e subisce ben 5,3 falli a partita , che gli hanno permesso di avvicinare il record di ben 500 liberi segnati in carriera. ). Milano dovrà stare attenta anche ai molti lunghi( Gist che è sempre in quintetto, Batiste, Mavrokefalidis e Lasme) visto che in quel reparto vacilla un po’, visto l’ assenza di Samuels.