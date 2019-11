Harden si scatena nel terzo quarto e mette K.O. i Lakers

Seconda vittoria consecutiva per Houston che inaugura nel migliore dei modi il nuovo anno, mentre per i Los Angeles Lakers si tratta della terza sconfitta di fila, la seconda in Texas dopo aver perso contro Dallas. In una partita inizialmente equilibrata a decidere le sorti del match, ci pensa James Harden con i suoi 38 punti, diventando il secondo giocatore dei Rockets a segnare 37 punti di media in tre gare consecutive, impresa che prima di lui riuscì solamente ad Hakeem Olajuwon nella stagione 1994-95.

Il primo quarto dell’incontro se lo aggiudicano i Lakers grazie all’ottimo inizio di Johnson e Young (7 punti a testa). Gasol combatte sotto canestro con Howard e i due lunghi rivali, una volta compagni di squadra a Los Angeles, sembrano equivalersi tanto che le loro statistiche sono identiche (7 punti e 3 rimbalzi ciascuno).



Nel secondo quarto i Lakers si affidano ancora a Pau Gasol il quale mette a segno 8 punti e cattura 3 rimbalzi. Nick Young non è da meno con i suoi 8 punti, ma in casa Rockets comincia a farsi sentire James Harden con 9 importantissimi punti. Il primo tempo si conclude così 57 a 52 per Los Angeles che riesce a mettere in difficoltà i padroni di casa tirando con discrete percentuali.

Dopo l’intervallo, James Harden decide che non ci sta a perdere davanti al proprio pubblico e così domina letteralmente l’intero terzo quarto. In dodici minuti di gioco, il numero tredici in maglia Rockets si scatena e mette a segno 17 incredibili punti, risultando così inarrestabile per la difesa gialloviola in particolar modo verso il finale del quarto, quando Harden sigla l’80 a 67 con un facile layup dopo aver dribblato Ryan Kelly. Nell’ultimo quarto Los Angeles è incapace di reagire, Houston ne approfitta e amministra il vantaggio di 13 punti, chiudendo così il match 113 a 99 grazie anche ai 7 punti di Dwight Howard nel finale di gara.



I Rockets archiviano così un’importante vittoria. Da sottolineare le prestazioni di Terrence Jones (15 punti e 13 rimbalzi) e Howard (20 punti e 13 rimbalzi), oltre ad un incredibile Harden che a fine partita commenta così la sua performance: “Ognuno di noi ha giocato in maniera aggressiva. Io sono stato una sorta di supporto per la squadra e ho cercato di coinvolgere tutti quanti”.



In questa drammatica stagione, nella quale coach Mike D’Antoni vede il suo roster decimato dagli infortuni, Los Angeles colleziona un’altra pesante sconfitta. Le uniche note positive per i Lakers sono rappresentate da Nick Young (25 punti e 6 rimbalzi), Jodie Meeks (21 punti) e il sempre presente Pau Gasol (21 punti e 12 rimbalzi). I prossimi impegni vedranno i Rockets affrontare gli Hawks ad Atlanta, mentre i Lakers giocheranno il derby di L.A. contro i rivali Clippers.



Qui sotto il video con le migliori azioni di Harden nella vittoria contro i Lakers