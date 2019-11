Live Olimpia Milano - Laboral Vitoria in Eurolega

Milano vince, ma con fatica. Risultato finale 83-76 .Migliori della gara Langford 16 punti con e Hackett 14 punti . La squadra di Scariolo, fischiato ad ogni momento disponibile ha provato a rientrare a fine match, L’ Olimpia si porta a due successi in queste top 16 e una sconfitta. A breve seguirà la cronaca della partita. Vi ringraziamo per averci seguito , alla prossima partita, sempre qui su Vavel. Buona notte da Arianna Radice e da tutta la Redazione vavel Italia

FINITA 83- 76 PER MILANO

80-74 mancano 13 secondi

78-74 mancano 20 secondi time out. Milano avrà l'ultimo tiro della gara

77-69 HACKETT TRIPLAAAAAAAAA

74-66 Jerrels in penetrazione, porta i suoi sul più 8

74-66 Doppio fallo tecnico fischiato a Lawal ed a Hamilton. Time out in campo mancano 3 minuti e 38 secondi

72-66 Tripla di Vitoria, Milano non segna più

72-63 Laboral a meno 9, attenzione

time out in campo, poco più di 5 minuti al termine della gara. 72-61 per l' Olimpia

71-57 Nocioni ed Hamilton tengono in gara ancora gli avversari.

71-55 altra tripla questa volta di Jerrells66-52 tripla david Moss

Hamilton, meno 11.

Inizio quarto quarto

63-46 Jerrells che penetrazione

Esce samuels, entra Lawal. in lunetta Langford. Gentile ed entra Moss

59-44 TRIPLAAAAA HACKETT. Esce ed entra Jerrells

56-44 Hamilton chiude il parziale di Milano

time out chiesto dal Laboral.

56-41 Esce Nocioni, fischiato.

52-38 Hackett assist Langford. Tegola per l’ex senese, 3 fallo

TERZO QUARTO

Dopo i primi 20 minuti Milano conduce per 10 punti l match, 48-38

46-38 Milano chiamata time out, per giocarsi gli ultimi secondi del quarto

46-33 Davvero Milano segna solo da tiro libero, altri due per Jerrels

44-33 Lawal assist di Langford

42-31 uno su due per Wallace dalla lunetta

41- 31 Heurtel segna, Banchi chiama time out

41-29 Pleiss schiaccia e dice qualcosa a Lawal.

41-27 Gentile sbaglia, prende il rimbalzo e subisce fallo andrà in lunetta per due tiri liberi. A segno tutti e due. Esce Moss e rientra Langford.

39-27 Jerrells alla tripla. Nocioni risponde, da due però

36-35 Ora si segna solo dai liberi, Moss due su due.

34-25 Lawal dalla lunetta realizza tutti e due i tiri liberi a sua disposizione. Dall’ altra parte però non è buona la stoppata, canestro valido per gli spagnoli

32-19 TRIPLAAA DI MOSS

Time out chiesto da Scariolo.

Jerrels triplaaa, 29 a 19 per Milano massimo vantaggio.

Banchi ha scelto come quintetto: Jerrels, Moss, Melli , Lawal e Langford

Nel primo quarto, Langford è stato il miglior realizzatore con otto punti

SECONDO QUARTO

23-18 Fallo e canestro buono per Langford allo scadere del primo quarto. Al termine del primo quarto Milano conduce per 26-18.

21-15 TRIPLAAAA DI TABELLA PER MOSS, dopo un azione non bellissima. Ma il vittoria c'è,

18-11 Hackett al secondo fallo. Banchi chiama Jerrels e Moss dalla panchina. Escono l'ex senese e Gentile

18-9 Ancora una volta il capitano, ottimo inizio per il giovane azzurro

16-9 TRIPLAAA DI LANGFORD, azione costruita alla perfezione. Dall' altra parte risponde Pleiss

Tv Timeout: Milano conduce la gara per 13-7 a 5 minuti dal termine del primo quarto. Quasi tutto il quintetto, ed eccezione di Langford, ha già un fallo

11-7 TRIPLA DI HACKETT, dall' altra parte risponde Noconi

8- 2 Altro canestro del Capitano milanese. Milano è partta molto bene

6-2 Penetrazione di Gentile

4-2 Schiacciata di Samuel, assit di Melli.

2-2 Pleiss, Samardo risponde subito

PRIMO QUARTO

Le entrate in campo Pleiss, jelinek, Nocioni, Heurtel e San emeterio. Per Milano invece Langford, hackett, Melli Gentile e Samsuel

20:07 Eccolo qui Poeta, super concentrato

20:06 Anche Milano fa il suo ingresso in campo, numerosi applaus. Il pubblico è già carico

20:02 E' appena entrato in campo il Vitoria, e in contemporanea Gorgio Armani, accolto da un grande applauso.

20:00 il Forum si sta incominciando a riempire, sarà il grande pubblico delle grandi serate?

19:52 Esordio in Eurolega per Poeta, caso vuole proprio contro Milano. Difatti, negli ultim mesi, era stato accostato alla squadra lombarda, ma poi non se ne è fatto pù nulla.

19:39 I giocatori si stanno scaldando, tutti molto concentrati. Restate su Vavel che vi terremo compagnia per questa sfida molto affascinante, con il ritorno di Scariolo da avversario, come sarà accolto secondo voi?

19:30 Buona sera e benvenut su Vavel. Questa sera vi racconteremo in diretta dal forum d' Assago il match di Milano contro il Laboral Vitoria.

Un match chiave per il futuro europeo dei biancorossi: scende in campo, nella terza giornata delle Top 16, contro il Laboral Kutxa Vitoria (ore 20.30). E' il giorno del ritorno di Sergio Scariolo al Forum di Assago, l'accoglienza, possiamo immaginare, non sarà particolarmente piacevole per il tecnico bresciano. Era l’uomo che avrebbe dovuto far grande l’Olimpia, ma ha fallito completamente soprattutto dopo l'ultima fallimentare stagione, conclusa senza alcun trofeo in bacheca, tra contestazioni e polemiche.

Come detto per Milano è una partita importantissima, vincere oggi contro una delle dirette concorrenti per la qualificazione ai play off è d’ obbligo. L’ Ea7 viene da un ottimo trend positivo, con le vittorie contro Siena, ma in particolare contro la strepitosa vittoria contro l' Olympiacos:

Luca Banchi sa che la partita si vincerà sotto i tabelloni: “Dovremo colmare il gap vicino a canestro, dove i nostri avversari sanno sfruttare sia la taglia dei centri che la fisicità degli esterni. "Fin dall'inizio di questa avventura europea hanno dimostrato di poter competere con le migliori”

Con Scariolo ci sarà anche Peppe Poeta, un altro che è stato accostato a Milano in queste ultime settimane esilio forzato, salvo poi scegliere di cambiare completamente vita e carriera, trasferendosi nei paesi baschi. domenica, nel derby vinto 76-78 contro il Gipuzkoa, ha segnato 13 dei suoi 14 punti nell’ultimo quarto, compresa la tripla decisiva nel finale.Attenzione anche a Fernando San Emeterio, Andres Nocioni (13.6 punti, 7.8 rimbalzi),) ed i centimetri della coppia Pleiss-Diop.

Scariolo ha parlato così alla vigilia della partita: “E' negli occhi di tutti ci sono le immagini della loro partita con l'Olympiacos, dovremo mettere dei granelli di sabbia negli ingranaggi che hanno. I due anni a Milano? Abbiamo avuto una stagione molto buona, che ci ha soddisfatto, mentre la seconda è andata male. Mi assumo la mia parte di responsabilità e guardo avanti”

Milano finalmente al gran completo proveranno a strutturare l’ atletismo, con Hackett, Gentile e Langford, in particolare. La squadra di Giorgio Armani proverà a centrare la prima vittoria nella storia contro la formazione di Vitoria, che sinora ha vinto tutte e quattro le gare disputate contro l'Olimpia.

La terna arbitrale del match sarà composta dal serbo Belosevic, il greco Gkontas ed il turco Biricik.