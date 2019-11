Howard guida i Rockets nella vittoria del derby texano

Dopo aver perso le due partite contro Memphis, Houston porta a casa un’importante vittoria contro i cugini texani di San Antonio. Privi del loro miglior marcatore, James Harden, i Rockets riescono ad imporsi sugli Spurs negli ultimi minuti del match, dopo un’avvincente rimonta firmata Dwight Howard.

Il primo quarto è targato Spurs: Boris Diaw segna 9 punti e l’inossidabile Duncan ha la meglio su Howard (0 su 6 nei primi dieci minuti di gioco) segnando 8 pesantissimi punti. A tenere a galla i padroni di casa ci pensa però Terrence Jones con 10 punti (4-5 dal campo) in appena dieci minuti.

Nel secondo quarto San Antonio si affida a Mills e Belinelli, Houston risponde ancora una volta con Jones, mentre Howard comincia a dare segni di vita segnando 5 punti. La prima parte di gara si chiude così 46 a 39 per la squadra di Popovich.

La ripresa del match è all’insegna della rimonta dei Rockets. Gli Spurs mettono in scena l’hack-a-Howard ma il pivot di Houston se la cava con un discreto 10 su 16 dalla lunetta e rovescia così il punteggio 72 a 64 per i Rockets.

Nell’ultimo quarto San Antonio, supportata ancora una volta dal francese Diaw (9 punti nel finale), tenta di portare a casa la vittoria, ma la squadra di McHale amministra bene il vantaggio grazie ad Howard (6 punti) ma soprattutto ad un esplosivo Lin che segna 9 importantissimi punti. La gara si conclude così 97 a 90 per Houston.

Oltre alla prestazione di Howard (23 e 16 rimbalzi), in casa Rockets ci sono da registrare anche quelle di Jeremy Lin (18 punti e 8 assists) e Terrence Jones (21 punti e 9 rimbalzi), il quale si conferma sempre più come solida realtà tanto che viene citato anche da Howard nelle sue dichiarazioni post partita: “Abbiamo sbagliato molti tiri e loro ne hanno approfittato. Questo ci accade spesso ma non ci siamo arresi. Abbiamo continuato a lottare e a bersagliare il canestro avversario, Terrence era in gran forma e così abbiamo continuato a giocare”.

Per gli Spurs da sottolineare le performance di Duncan (12 punti e 14 rimbalzi), Parker (17 punti e 4 assists) e in particolare di Diaw (22 punti e 11 rimbalzi).

I prossimi impegni vedranno Houston volare a Dallas per il secondo derby texano, mentre San Antonio ospiterà i Chicago Bulls.

Qui sotto la schiacciata a due mani di Terrence Jones su assist di Jeremy Lin