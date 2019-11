I Thunder travolgono anche Portland!

I Thunder sbancano il Moda Center portando a casa la vittoria con 3 punti di scarto.Dopo essersi dati battaglia rimanendo punto a punto per i primi 3 quarti,nel quarto periodo Oklahoma si porta in vantaggio con la tripla di Lamb a 45 secondi dal termine,Portland ha ben due occasioni per beffare i Thunder ma le spreca,prima con un tiro da tre sbagliato da Lillard,poi con un layup mancato da Aldridge.

Thunder e Trail Blazers ora sono sul 2-2 nelle partite in cui si sono scontrati.Kevin Durant mette a segno un'altra grande prestazione con una doppia doppia ,36 punti e 10 rimbalzi,ad aiutarlo ci pensa Jeremy Lamb,che uscito dalla panchina mette a segno 19 punti con 8-11 dal campo.Ottima partita difensiva per Serge Ibaka che segna solo 7 punti ma cattura ben 11 rimbalzi e realizza 2 stoppate.

Per i Trail Blazers i punti arrivano principalmente da Nicolas Batum e Robin Lopez,che segnano rispettivamente 18 e 17 punti,ai quali il fratello di Brook,aggiunge 14 rimbalzi raggiungendo così la sua quattordicesima doppia doppia della stagione.Il duo Lillard-Aldridge segna 28 punti totali con 10-37 dal campo,mancando le due occasioni chiave della gara.

Tra le due franchigie c'è attrito come dimostrano le parole forti di Durant a fine gara,"Noi rispettiamo questa squadra,ma a noi loro non piacciono e viceversa".Botta e risposta per Aldridge che commenterà dicendo:"Noi non siamo qui per farci degli amici,ma siamo qui solo per cercare di vincere".

Oklahoma ha vinto 14 delle ultime 16 partite e rimane saldamente a capo della Western Conference con il record di 42-12,Portland,invece,nelle ultime quattro partite ha rimediato due sconfitte e due vittorie ed è terza a ovest con 36-16.

Prossimi impegni:i Trail Blazers saranno di nuovo in campo stanotte contro i Clippers allo Staples Center,mentre Oklahoma se la vedrà,sullo stesso campo,contro i Lakers nelle notte tra giovedì e venerdì.