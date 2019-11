I Raptors corrono e vincono contro Washington

Basta poco ai Toronto Raptors per vincere la prima partita dopo la pausa dell'All Star Weekend,Kyle Lowry guida la squadra con 24 punti e 10 assist,in una partita già decisa nel terzo quarto.

"Ci ha permesso di spaccare la partita a metà del terzo quarto e ci ha portati alla vittoria"dice coach Casey riferendosi a Lowry.

Dopo aver chiuso il primo tempo a +6,DeMar Derozan (14 punti per lui a fine partita)nel terzo quarto aiuta ad aumentare il distacco di ben 17 punti dando vita ad una serie di scorribande che faranno guadagnare a Toronto un break di 15-2.Cinque giocatori di Toronto finiranno in doppia cifra,incluso Amir Johnson (14 punti)di ritorno da un problema alla caviglia destra che lo ha fatto rimanere ai box per due gare,e Greivis Vasquez,14 punti anche per lui.

Per Toronto questa è la terza vittoria consecutiva,la squadra ha tirato con il 57% dal campo (42-74)mettendo a segno 60 punti all'interno del pitturato.

"Ho solo detto a tutti di rimanere concentrati sulla partita",dice Derozan a fine partita."Ogni partita è importante sopratutto se vogliamo raggiungere qualcosa di speciale.Non possiamo permetterci di poter sbagliare,queste 30 partite saranno decisive a cominciare da questa vittoria".

Per i Wizards non bastano i 22 punti del vincitore dello Slam Dunk Contest,John Wall,che nel secondo periodo chiude con 0 su 7 dal campo.Marcin Gortat è il secondo scorer per Washington,segnando 18 punti e 11 rimbalzi.Prestazione incolore,invece per Bradley Beal che giocando 37 minuti riesce a segnare solo 9 punti con un misero 2 su 10 dal campo,male anche Ariza(6 punti) e Webster (7 punti).

Questa è la terza sconfitta consecutiva per i padroni di casa,la quinta delle ultime sei,e la terza sconfitta contro Toronto in questa stagione.