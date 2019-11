I veri Warriors lottano e vincono anche se davanti hanno i Kings

Alla Sleep Train Arena di Sacramento arriva Golden State,a poche ore dalla chiusura del mercato NBA,sullo sfondo del match c'è la trade che coinvolge la franchigia della baia di San Francisco con i Lakers,Bazemore e Brooks a Los Angeles in cambio del playmaker Steve Blake.Si parla di mercato anche con i Kings,che hanno acquisito Jason Terry e Reggie Evans da Brooklyn in cambio di Marcus Thornton.

Sul parquet,invece,si pensa a giocare e le due squadre si danno battaglia senza risparmiarsi,il top scorer della gara è David Lee che chiuderà con 23 punti e 11 rimbalzi,a supporto i Warriors possono contare su Klay Thompson (18 punti) e sul solito Stephen Curry,che ne mette 13 con 8 assist.

Per i Kings,orfani di DeMarcus Cousins costretto in tribuna per un problema all'anca,il top scorer si chiama Isaiah Thomas,26 punti e 7 assist.Altre buone prestazione sono quelle di Travis Outlaw,18 punti,e di Quincy Acy che cattura 12 rimbalzi.I Kings,senza Cousins hanno un record negativo di 0 vittorie e 8 sconfitte.

I Warriors,che segnano solo 3-19 dall'arco da tre punti,si portano avanti di 10 punti nel primo quarto e di 15 nel secondo,cercando si sopperire alla mancanza di un vero centro vista l'assenza di Andrew Bogut fuori ormai da cinque partite per un infortunio alla spalla sinistra.I Kings però non mollano e si riportano sotto,giocando quella pallacanestro che li ha contraddistinti per tutta la stagione,fatta da momenti brillanti ma anche di pessime scelte difensive e di comportamento.

"Non li abbiamo messi in difficoltà come volevamo",dice Rudy Gay (16 punti)."Non penso che la squadra sia stata egoista,penso solo che dobbiamo imparare a giocare in modo più intelligente".

Golden State è 3-0 in questa stagione contro Sacramento,e con questa vittoria si porta in settima posizione nella Western Conference con il record di 33-22.

Per i Kings,invece,questa sconfitta vuol dire ultimo posto ad ovest,a parimerito con i Lakers,con il record di 18 vittorie e 36 sconfitte.

Prossimi impegni:Golden State sarà di nuovo in campo stanotte alla Oracle Arena contro i Rockets,mentre i Kings giocheranno sabato 22 contro i Boston Celtics sempre sul terreno della Sleep Train Arena di Sacramento.