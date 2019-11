San Antonio ci prova ma rimane scottata dai Suns

San Antonio avrebbe di sicuro preferito finire la propria striscia di trasferte (9 partite)in maniera molto più blanda e invece si trova di

fronte la squadra che gioca il basket più veloce della lega con la PG più veloce in circolazione,Ish Smith.

Il risultato è la sconfitta 106-85 in favore della franchigia dell'Arizona,Smith segna il suo career-high con 15 punti catturando anche 7 rimbalzi.

"Vogliamo andare veloce",dice Smith."La miglior cosa per noi è giocare con questo ritmo,vogliamo costantemente muovere la palla,questo ci rende migliori sul campo".

Markieff Morris segnerà 21 punti,Channing Frye 17,mentre Gerald Green e Marcus Morris ne metteranno 13 a testa.Goran Dragic metterà a referto solo 8 punti con 5 assist di contorno.

Per gli Spurs,Danny Green segnerà 15 punti e Tim Duncan 13 chiudendo questo rodeo (è proprio il caso di dirlo)di 9 trasferte portando a casa il bottino di 6 vittorie e 3 sconfitte.Manu Ginobili gioca solo 13 minuti a causa di un problema al bicipite femorale.Patty Mills e Marco

Belinelli segnano poco e tirano tanto,2-14 il primo e 1-8 il secondo,San Antonio segna solo 2-14 dall'arco dei tre punti.

Per Phoenix questa è la terza vittoria consecutiva dopo la pausa dell'All Star Weekend.

"Non sai mai come prendere una squadra come questa",dice Jeff Hornacek a fine gara."Loro erano in trasferta da molte gare e probabilmente avevano voglia di tornare a casa,hanno avuto una serata no e invece a noi è girato tutto bene".

Nel secondo quarto i Suns doppiano San Antonio sul punteggio di 28-12,la panchina produce ben 19 punti e da vita ad un parziale di 26-3,gli Spurs segnano solo 12 punti nel secondo quarto,è il minimo stagionale.