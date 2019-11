Hello Brooklyn,bye bye Lakers

Allo Staples Center va in scena il sunday night tra Nets e Lakers,tra le fila della squadra di Brooklyn fa il suo debutto,Jason Collins,il primo cestista gay dichiarato in attività.Per Collins,ingaggiato con un contratto di 10 giorni,solo pochi minuti di gioco ma con buoni movimenti in area sia in difesa che in attacco.

"E' un giocatore professionista e fa questo lavoro da molto tempo senza essere mai cambiato,ha fatto delle ottime giocate e ci ha aiutato ad ottenere questa vittoria stasera"dice Williams a fine gara.

Deron Williams chiuderà con un season-high da 30 punti con 6 assist di contorno,a supporto c'è un ottimo Paul Pierce da 25 punti e 7 rimbalzi.I Nets per questa gara hanno dovuto fare a meno di Kevin Garnett(turnover),Shaun Livingston(contusione al coccige) e del neo acquisto Marcus Thornton a causa di una intossicazione alimentare.Ottima prestazione per Andrei Kirilenko,vero e proprio fattore x per i Nets,che parte titolare per la prima volta in stagione e mette a segno una doppia doppia con 10 punti e 10 rimbalzi in 35 minuti.

Pau Gasol segna 22 punti con 10 rimbalzi per i Lakers che perdono la loro 37esima partita,ancora assenti Kobe Bryant,Steve Nash e Xavier Henry per infortunio.Nick Young gioca per la prima volta dal 5 febbraio e segna 10 punti in 19 minuti dopo aver perso 6 partite per una frattura alla caviglia sinistra.

Prossimi impegni:i Lakers(19-37) torneranno in campo domani notte nella sfida contro i Pacers in quel di Indianapolis mentre i Nets(26-28)saranno ospiti dei Portland Trail Blazers mercoledì notte.