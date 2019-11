Gli Hawks toccano il cielo con un dito,sono ai playoffs

Jeff Teague ha affermato di non aver mai dubitato della presenza ai playoffs dei suoi Atlanta Hawks.Persino quando la stagione di Al Horford finì a dicembre e con il record negativo di febbraio di 1-14,Atlanta riesce comunque a centrare l'obiettivo con due giorante di anticipo.

"Sono felice per tutti i ragazzi",dice Teague."Abbiamo lavorato così duramente per tutto l'anno.Gli infortuni possono succedere in una squadra,ma noi siamo riusciti a guardare avanti".

Teague segna 25 punti,Lou Williams ne mette 18 dei suoi 23 finali nel quarto periodo e gli Hawks guadagnano l'ottavo spot.Carroll finisce con 17 punti e Paul Millsap ne aggiunge 11.Questa vittoria elimina di fatto i New York Knicks da una possibile qualificazione alla postseason.

Per i Miami Heat,LeBron James segna 27 punti e Dwyane Wade,nella sua prima partita dopol'infortunio al braccio che lo ha tenuto fuori 9 gare,segna 24 punti.I campioni uscenti,i qualoi hanno perso tre delle ultime quattro partite,ridanno a Indiana la gara di vantaggio che si erano presi con la vittoria di venerdì notte.Ora Heat e Pacers sono pari al vertice della Eastern Conference con il record di 54 vittorie e 26 sconfitte.

"Non è ancora finita",dice James."Ho visto le classifiche.Mancano ancora un paio di partite e i piazzamenti cambiano ogni giorno".A 6:42 dal termine Miami è sotto 81-72 ma Demarre Carroll ruba la palla a Bosh e serve Mike Scott che segna il +11 per gli Hawks.Spoelstra chiama timeout,ma James successivamente sbaglia un tiro e Teague realizza due liberi per il 84-72.James segnerà i successivi 3 possessi ma Teague entra in area e appoggia 2 punti per il nuovo vantaggio e Miami non riuscirà più ad alzarsi.

"Ci tengo a dire che è stato un secondo tempo difficilissimo",dice coach Spoelstra."Non riuscivamo a segnare da nessuna parte del campo,non è possibile accettare questo tipo di prestazioni fuori casa".

Prossimi impegni:Miami giocherà a Washington lunedì e mercoledì contro Philadelphia,Atlanta se la vedrà lunedi in casa contro Charlotte e mercoledì a Milwaukee contro i Bucks.