Chicago Bulls - Washington Wizards Gara 4: live dei Playoffs NBA 2014

Washington in vantaggio 3-1 su Chicago nella serie. Alla prossima può chiudere la serie. Intanto eccovi i tabellini finali:

Spiccano i 32 con 7 rimbalzi e 13/16 dal campo di Gibson per Chicago. Team-high tutto suo. In doppia cifra: Noah 10 (15 rimbalzi e 6 assist e doppia doppia) e Jimmy Butler 16. Dall'altra parte team-high di Ariza (30 con 8 rimbalzi), doppia doppia per Wall (15-10 assist) e doppia cifra anche per Gortat (17, 6 rimbalzi, 5 assist) e Beal (18).

FINALE CHICAGO BULLS - WASHINGTON WIZARDS 89-98

1.03 (83-95 WAS) - Ariza mette il punto esclamativo con la schiacciata tagliando dal lato debole. Noah inviperito coi suoi. Chiusa

1.53 (83-93 WAS) - Gibson fa -8 ma Gortat chiude la bocca a Chicago. "Mamma, butta la pasta"

2.53 (81-91 WAS) - In trenta secondi Washington sbaglia di tutto sotto il canestro offensivo dopo 3 o 4 offensive rebounds. Dall'altra parte turnover per Gibson che poteva portare i suoi a -8. Gortat 0/7 nel quarto quarto, Washington 1/15 dal campo in questo periodo

3.36 (81-91 WAS) - Chicago comincia a giocare tre ore dopo il tipoff e muove palla. I Wizards scivolano ed arrancano. 10-15-6 per Noah e -10 Chicago

5.21 (76-87 WAS) - Gibson mette il lay-up, Noah si guadagna due liberi ma ne metto uno solo. Occhio al -11. Washington si è addormentata. 14-5 parziale

6.35 (73-87 WAS) - Prova a mettere la testa fuori dall'inferrno Chicago con la tripla di Jimmy Butler (16 punti) da assist di Noah. -14: timeout Wittman dopo il 7-0 di corsa dei Bulls

8.40 (66-87 WAS) - Palla visionaria di Andre Miller...Intanto primo tiro sbagliato della partita da parte di Taj Gibson (9/10 dal campo). Intanto spiegatemi in quale caverna si è rintanato Noah

9.36 (66-87 WAS) - Si fa male Dunleavy sul tentativo di lay-up di Gortat sul quale poi si avventa Beal e mette dentro. Tempo morto al Veirzon Center. Chicago al tappeto: dov'è l'anima dei Bulls?

11.03 (64-85 WAS) - Pareggiato con questo canestro il massimo in carriera ai Playoffs da parte di Taj Gibson che è 9/9. I Wiz sono a quota 24 punti da TOs di Chicago. Palle perse appena 5

INIZIO QUARTO QUARTO

FINE TERZO QUARTO CHICAGO BULLS 62 - WASHINGTON WIZARDS 82

0.27 (62-82 WAS) - Palla persa da parte di Snell banalissima. Eppure credevo che Tony si sarebbe inseirto in maniera favolosa nel sistema Thibodeau. Intanto scintille ancora fra Boozer e Gortat

1.21 (63-81 WAS) - Sono 27 con 7 rimbalzi per Ariza che si permette il lusso di mettere il tiro con tabella. Ha preso il sopravvento, colpo di stato ti Ariza!

2.43 (57-77 WAS) - Frustrazione diagante fra le fila di Chicaco. Dopo il Flagrant-1 di Boozer fallo di Gibson su cui tutti protestano. La partita sembra scappare. Wall mette due liberi ed è +20

3.17 (57-73 WAS) - Booker commette il quarto fallo e deve uscire, entra Gooden. Dall'altra parte dentor Gibson e Augustin. Wall vola in contropiede, fallo duro da Flagrant di Boozer su Gortat (il quinto per Carlos, tra l'altro tutti e cionque giunti in questo quarto). Placata sul nascere una rissa. +16 dei padroni di casa

6.10 (55-68 WAS) - Ariza fa 2+1 su Boozer. E cavalca le cifre. Dall'altra parte turnover di Jimmy Butler.

6.31 (55-65 WAS) - Gortat imperioso sta dominando Noah con movimenti degni di esser chiamati tali in P&R e post. Timeout con Chicago dietro di 10 punti. 4 punti consecutivi per Boozer

8.20 (49-61 WAS) - La partita si avvia verso il declino di ritmo. Washington gioca, Chicago fa una fatica enorme a costruire un tiro in attacco. Manca la produzione offensiva di DJ Augustin che fra poco farà il suo rientro in gara

11.21 (40-58 WAS) - Fermate Arizaaaaaaaaaaa. Altra tripla. Sono sei bimbe su sette tentate

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO : CHICAGO BULLS 40 - WASHINGTON WIZARDS 55

Gibson ne conta 20 dalla panchina, tre in doppia cifra per Washingotn con Ariza, Beal e Wall

0.00 - (40-55 WAS) - Grande schema di Wittman! Beal incrocia con webster e riceve il consegnato, si butta dentro ed apre nell'angolo per Ariza. TRIPLA ALLO SCADERE e +15 a fine primo tempo. Sono 17 per Ariza

0.22 (40-52 WAS) - A 22 secondi dal termine del quarto quarto conduce di dodici punti. Wittman chiama il timeout per disegnare lo schema con cui chiudere il primo tempo in bellezza

2.39 (36-49 WAS) - 10 anche per Wall che appoggia a canestro. Washington sul +11. Dall'altra parta palla persa, la DECIMA, da Chicago. Noah ha perso palla adesso e attrito con la serie. Anzi forse non lo ha mai avuto

3.31 (34-47 WAS) - Se Washington si mette a correre, facciamo notte. Nono turnovers di Chicago e Wall che scatta in contropiede con la facile bimane. Fermare i Maghetti se si perde palla diventa difficile: 10 puni per WAS da palla persa Chicago

3.58 (32-45 WAS) - La corsa è di 11-2 per Washington. 5 di questi 11 sono di Beal. Gortat mette il jumper dalla linea del tiro libero.

4.39 - (32 - 43 WAS) - E Beal rifece correre i suoi. Kaboom dall'angolo e giocata dal jumper. Sono dieci i suoi punti. Washington sul +11. Dunleavy ancora a quota 0 punti

6.13 (30-36 WAS) - Comincia a farsi dura la gara. tecnico a Booker dalla panchina (ci era finito visto il terzo PF) e strattonate fra Gibson ed il suo difensore.

7.56 (28-32 WAS) - Torna Gortat per fermare l'emorragia offensiva e difensiva dei Wizards. I Bulls sono a -4 oramai grazie al break di 10 punti a 0

9.03 (26-32 WAS) - Ed occhio che tornano a -6 i Bulls. La corsa diventa di 8-0 e Wittman è costretto a chiamare i suoi in panchina per strigliarli. 10 punti in 7 minuti di gioco per TAAAAAJ GIBSON

9.30 (24-32 WAS) - Controparziale di 6-0 dei Bulls: tripla di Hinrich (costretto a rientrare in campo visti i tre falli in 5 minuti di gioco per Augustin) e 2+1 di Joakim Noah

10.59 (18-32 WAS) - Com'era cominciata il primo quarto comincia il secondo: dopo il parziale di 14-5 di Chicago a fine primo periodo due canestri veloci per Washington per tornare a correre. Intano anche Booker con due falli. Front-court capitolino in crisi di falli

INIZO DEL SECONDO QUARTO : 18 - 28

FINE DEL PRIMO QUARTO : CHICAGO BULLS 18 - WASHINGTON WIZARDS 28

4 punti per Noah e Butler, 8 per Gibson; 11 per Ariza, 5 per Beal, 4 per Gortat e Wall

1.15 (18-24 WAS) - Nonostante la serata non ottima di John Wall, fin troppo frettoloso e pasticcione, Washington è scappata. Ma occhio alla lepre Chicago Bulls che con Taj Gibson son tornati quasi a contatto. -6

2.47 (10-22 WAS) - Sulla penetrazione di DJ Augustin ecco la seconda stoppata della serata per Booker che esulta come un forsennato incediando l'arena. Ariza intanto conta già 11 punti con 3 triple su tre infilate

3.34 (10-20 WAS) - Prova a rientrare in gara Chicago grazie all'aiuto dalla panchina dei suoi sesti uomini Gibson ed Augustin. 2+1 fallito da Taj che non mette il tiro libero. Solo uno il tiro preso da Chicago nel pitturato finora

5.14 - (4-19 WAS) - Gortat e Beal efficienti contro due difensori del calibro di Btuler e Noah. Entra Gooden intanto, per trouble-foul dello stesso Gortat che ha già due falli sul groppone

6.03 (2-17 WAS) - Washington a segno con la tripla di Ariza (la terza della serata per i Wizards) dopo il primo canestro della serata dei Bulls: Jimmy Butler con la finta di tiro ed il jumper

8.02 (0-14 WAS) - Wizards infuocatiiiiiiiiiii! Non si fermano più! Chicago deve ancora segnare un canestro. Intano la tripla di Ariza porta i suoi in vantaggio di 14 punti nel 1° quarto. Bolgia nella capitale. Altro timeout per Thibodeau. 0/6 dal campo Chicago,6// Washington

8.40 (0-11 WAS) - Allarga il parziale un altro jumper frontale di Gortat ed un lay-up indisturbato di Beal. Il centor ha 4 punti, Beal 7. Chicago non segna e fatica davanti. Gi 2 TOs

10.20 (0-7 WAS) - Partono forte i Wizards. Prima un jumper dal gomito di Gortat seguito da tripla allo scadere sbagliata da Hirnrich In seguito steal e layup in contropiede di Beal e tripla dello stesso Bradley Beal, che in difesa marca Dunleavy con Ariza su Butler. Partono a razzo i Wizards, Thibodeau chiama il Timeout

19.05 - Tipoff vinto da Washington. Partiti

19.02 - La presentazione delle squadre è appena terminata. Bolgia al Verizon Center! Atmosfera Playoffs mooooolto calda! Are you fu**** ready?!

18.58 - Panchine: Augustin, Mike James, Mohammed, Ronnie Brewer, Fredette, Taj Gibson, Amundson, Snell per Chicago; Gooden, Harrington, Andre Miller, Porter, Seraphin, Temple, Webster per Washington

18.56 - Oggi è il 17° anniversario dai 55 nel primo turno dei Playoffs1996 di His Airness

18.55 - Inattivi: Rice e Singleton per Washington; Derrick Rose e Greg Smith per Chicago

18.52 - Ce l'abbiamo: Hinrich, Jimmy Butler, Mike Dunleavy, Boozer, Noah

18.51 - Account Twitter di Chicago più che muto. La formazione ufficiale ancora non c'è. Attendiamo

18.46 - Squadre in campo. I Wizards tirano per mettersi in ritmo

18.44 - Impressionante il plus minus di Ariza. I Wizards sono +33 nei suoi 119 minuti in campo, -25 nei 29 minuti in cui lui non era sul parquet.

18.40 - Jimmy Butler ha giocato 137 dei 149 minuti totali della serie. Ha percorso 5.1 km a partita di media

18.33 - Dunleavy è stato il quarto giocatore Bulls a segnare 35 punti n una gara vinta in trasferta dopo Love, Rose ed MJ (16 volte...)

18.26 - OFFICIAL LINE-UP per i Washington Wizards. Wall, Beal, Ariza, Booker, Gortat. Tutto confermato

18.21 - Noah si allena sul gancio

18.20 - Mr.John Wall firma qualche autografo al rientro negli spogliatoi

18.12 - Il riscaldamento dei Wizards:

18.10 - Thobodeau: "Washington è una squadra profonda e dobbiamo essere pronti ad affrontare chiunque. Sappiamo quanto siano forti i ragazzi contro i quali giocheremo Washington ha giocato bene anche senza Nené"

18.09 - Bulls col record di 89-16 ai Playoffs dall'87-88 quando sono capaci di segnare 100+ punti (23-2 nella RS 2013-14)

18.08 - L'arrivo all'arena di Noah e Jimmy Butler!

18.06 - Immagini dal riscladamento di Chicago:

18.00 - Benvenuti su Vavel, in diretta per la trasmissione live di Gara-4 fra Chicago Bulls e Washington Wizards. La gara si giocherà al Verizon Center di Washington, casa dei Wizards ed il tip-off è in programma per le 19 italiane, l'una di pomeriggio Eastern Time.

La serie è ferma sul 2-1, risultato di due vittorie precoci ottenute dai Wizards a sorpresa sui favoriti Bulls e della seguente resurrezione di Chicago che hanno rischiato di essere sweeppati dalla quinta classificata ad Est. Succede tutto allo United Center di Chicago dove la squadra ospite di Wittman vince la prima per 102-93 e la seconda per 101-99 all'overtime grazie a due liberi sbagliati da parte di Hinrich (il secondo volontariamente per cercare rimbalzo e pareggio sul 101 pari). Due giorni dopo è arrivata la terza vittoria delle squadre in trasfertain questa serie: i Bulls fanno 2-1 e non muoiono ringraziando Dunleavy per i 35 punti e Jimmy Butler per game-winner e per aver provocato l'espulsione di Nené.

L'espulsione di Nené, che stava tirando col 65% contro Noah, difensore dell'anno tanto per capirci, ha cambiato la storia di Gara-3 e probabilmente ha cambiato la serie. Si perché stasera l'ala forte brasiliana non ci sarà, essendo stato squalificato per una gara. Cosa sarà successo mai di così tanto grave. Ecco, questo:

Oltre all'apporto di Nenè - che oggi sarà al 90% sostituito da Booker, cosa successa per 29 gare di Regular Season (13-16 il record di WAS senza di lui) - cosa ha sbilanciato la serie è stato il mis-match fra i rispettivi reparti guardie. Troppo più veloci e più bravi ad andare via dal palleggio Wall e Beal rispetto al lento Hinrich, al telepass difensivo Augustin ed al legnoso Jimmy Butler. In gara-2 i primi due con l'aggiunta di Andre Miller hanno abusato della difesa di Augustin e si sono portati la partita prima all'Overtime e poi a casa.

Altra tendenza notatasi in questa serie è che qualunque squadra segni più di 100 punti riesca poi a trionfare . Queste le statistiche ristrette alla post-season:

Queste le medie dei singoli giocatori nella serie:

La decisione della NBA riguardo alla squalifica di Nené è arrivata quando l'allenamento dei Wizards era appena terminato. Nené non ha risposto alle domande dei giornalisti. Cosa che hanno dovuto fare Wittman e Gortat

"Ho detto ai miei giocatori che possono confrontarsi con i Bulls ma di farlo in modo che non ci costi una sospensione o una squalifica. Abbiamo visto questo itpo di confronti nella norma nelle prime due gare e nessuno è stato espulso. Ma è un problema di essere consapevoli, in queste situazioni, di essere in grado di mantenere la compostezza (di non eccedere, ndr.). In campo diventa roba fisica. Ci sono molte spinte e molto parlare ed è una mero oltrepassare la linea che ti porta fra l'essere espulso ed il non esserlo. Non voglio che i miei che facciano passi indietro nei confronti dei Bulls, sopratutto dal punto di vista mentale. Per niente. Dobbiamo sapere dove è posta la linea da non oltrepassare" le parole di Wittman

Gortat, che secondo regolamento NBA sarebbe stato passibile di squalifica per essere entrato in campo dalla panchina durante la rissa, dovrà caricarsi i suoi sulle spalle, se è vero che con Booker l'intero gioco dei Wizards cambia:

"Devi metterci più energia. Per me c'è l'opportunità di giocare in un bigger role (nel senso di avere più responsabilità, ndr.). L'attacco dentro l'area sarà concentrato su di me. Dovrò essere al meglio." E sulla rissa :"I baci e gli abbracci sono un'altra cosa. Alla fine del giorno ciò che ti fa vincere le partite di basket e la fisicità. C'è il momento di essere bravi e carini ed il momento di lottare e di giocare come loro giocano contro di noi. Sfortunatamente le cose non sono state fortunate per noi (sull'espulsione di Nené, ndr.)"