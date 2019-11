Portland vede il secondo turno

I Blazers ottengono la vittoria numero 100 in post season e, per la prima volta dal 2000, sono in vantaggio per 3-1 in una serie dei playoff. I Rockets restano in vantaggio per 3 quarti di gara, subisce il ritorno di Portland e riesce ad acciuffare il supplementare quando la partita sembrava già persa. Nell'overtime, però, Nicolas Batum fa la differenza.

Le triple di Parsons danno a Houston il primo vantaggio della gara (14-18). Portland ribatte con Lillard, ma in chiusura di quarto si fa vedere Troy Daniels, in versione 3 points contest (22-29). Daniels colpisce da oltre l'arco anche in apertura di secondo quarto (23-32), e i Rockets toccano il +10 subito dopo con una conclusione di Parsons (30-40). Le distanze non si accorciano nonostante i tentativi di Matthews e Aldridge. Houston infatti trova 8 punti da Harden in chiusura di primo tempo e va al riposo sul 51-61. I Rockets consevano il vantaggio anche in avvio di ripresa: le triple di Harden e Parsons annullano le giocate di Aldridge, ma nella seconda parte Portland comincia a colpire da 3, e proprio una tripla messa a segno da Lillard permette ai padroni di casa di cominciare l'ultimo periodo distanziati di sole 5 lunghezze (79-84). Portland si avvicina ulteriormente con una tripla di Wright (84-86), ma Houston resiste con Harden, fino a quando un'altra tripla di Lillard rimette le squadre in parità (94-94). Harden ribatte con la stessa moneta, ma i Blazers hanno più carte da giocare e con Batum operano il sorpasso e con Aldridge si portano sul +5 (102-97). Howard risponde bene ai falli ai suoi danni (2/3 dalla lunetta nel terzultimo minuto di gioco) e, sempre capitalizzando i falli subiti, Houston ritorna in vantaggio col 4/4 dalla linea di Harden (102-104). A 19 secondi dal termine, Portland trova la tripla del +1 con Mo Williams e sembra avercela fatta quando Aldridge stoppa Harden. Mancano 8 secondi da giocare, Dorell Wright subisce fallo ma dalla lunetta fa solo 1/2. I Rockets hanno la possibilità di pareggiare e ci riescono con la schiacciata di Howard su assist di Harden. Porland fallisce l'ultima tripla con Williams ed è ancora una volta overtime. Nel supplementare l'equilibrio viene spexzzato da Batum, che prima realizza 5 punti consecutivi, poi serve a Lillard l'assist del +7 (117-110). Houston trova la tripla della speranza con Daniels e si porta a -2 con Harden (119-117), che però fallisce la tripla del sorpasso. Lillard dalla lunetta fa 2/2, al contrario di Aldridge che fallisce entrambi i tentativi. A 9 secondi dal termine, Daniels subisce fallo da Wright e dalla lunetta fa percorso netto, 3/3, portando i Rockets sul -1 (121-120) Tocca a Williams andare in lunetta: 2/2, 123-120. Mancano 8 secondi, Houston avrebbe il tempo per la tripla del pareggio ma Matthews soffia la palla a Beverley chiudendo la partita.

Matthews racconta cosa ha dato il via alla rimonta dei Blazers, dopo un primo tempo condotto costantemente dai Rockets: "Per usare le parole di Charles Barkley, stavamo giocando come "wussies" (termine a metà tra "effeminato" e "schiappa", n.d.r.). Questo è il messaggio che ci siamo scambiati."